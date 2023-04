Nuovo schermo per Samsung Galaxy Watch 6: come sarà

Samsung Galaxy Watch 6, secondo il leaker Ice Universe, avrà un display migliore di quello di Samsung Galaxy Watch 5 (in foto), attualmente in commercio. Migliore sia per risoluzione che per dimensioni, anche se la grandezza complessiva della cassa rimarrà invariata. Se quello che afferma il leaker si rivelerà corretto, dunque, il Galaxy Watch 6 avrà una cornice molto più sottile di quella del predecessore.

Galaxy Watch 6: come sarà lo schermo

Secondo queste indiscrezioni il Samsung Galaxy Watch 6 sarà disponibile nelle misure da 40 mm e 44 mm, esattamente come l’attuale Galaxy Watch 5. Il modello da 40mm avrà un display da 1,31 pollici con risoluzione 432×432 pixel, mentre Galaxy Watch 5 ha uno schermo da 1,2 pollici con risoluzione 396×306 pixel.

La versione da 44 mm, invece, avrà in dotazione un display OLED da 1,47 pollici con risoluzione 480×480 pixel. Anche qui un cambiamento rispetto al modello precedente e al suo schermo da 1,4 pollici con risoluzione di 450×450 pixel.

Ice Universe non specifica nulla riguardo ad una eventuale versione "Classic" del Galaxy Watch 6: ricordiamo che la quarta generazione dello smartwatch di Samsung è arrivato in versione normale e Classic (Galaxy Watch 4 e Galaxy Watch 4 Classic), mentre la quinta è arrivato in versione normale e Pro (Galaxy Watch 5 e Galaxy Watch 5 Pro).

Non è chiaro, dunque, se il modello premium di sesta generazione sarà un Pro o un Classic, ma ci possiamo aspettare in ogni caso un miglioramento dello schermo esattamente come sui modelli base.

A fronte di questi rumor si può ipotizzare che i prossimi smartwatch di casa Samsung avranno immagini più nitide rispetto al passato, anche se bisognerà vedere quanto influirà il, probabile, nuovo processore installato al loro interno.

Tra le altre indiscrezioni condivise da Ice Universe, il leaker parla anche di display curvi per gli smartwatch di Samsung, tutte ipotesi che potrebbero avvicinare i Galaxy Watch 6 ai dispositivi della concorrenza come Apple Watch e Google Pixel Watch, entrambi con display curvi ai bordi.

Galaxy Watch 6: altre caratteristiche

Stando alle indiscrezioni di un altro leaker, il coreano Super Roader, Samsung Galaxy Watch 6 avrà la ghiera girevole, ma solo nella versione Pro/Classic.

La versione standard, quasi certamente, dovrà accontentarsi della lunetta digitale già vista nei modelli passati precedenti che pur rappresentando una soluzione funzionale, non ha soddisfatto tutti gli utenti tanto che, ancora oggi, in molti chiedon a gran voce la ghiera fisica girevole.

Per quanto riguarda le batterie dei nuovi smartwatch Samsung, invece, in rete circola la documentazione depositata dall’azienda per ottenere la certificazione dei vari modelli in Cina. Sappiamo, quindi, che le batterie saranno queste: