Nuovo trailer e altre novità sulla serie tv con Maccio Capatonda

Fonte foto: Amazon Prime Video

Il primo trailer di Sconfort Zone, la nuova serie comedy di e con Maccio Capatonda, non forniva molti indizi su questa imminente novità di Prime Video. Nel breve video, infatti, si vede più che altro Maccio Capatonda, pseudonimo di Marcello Macchia, uccidere alcuni dei suoi personaggi comici più noti e apprezzati, come Padre Maronno e Oscar Carogna. Ora però abbiamo qualche dettaglio in più sulla nuova serie tv, dal momento che Prime Video ha svelato il trailer e il poster ufficiali di Sconfort Zone.

La trama e il nuovo trailer di Sconfort Zone

Il nuovo trailer di Sconfort Zone appena diffuso da Prime Video (visibile qui sotto) consente di avere un’idea più chiara sulla trama della serie tv comedy.

Grazie a questo video scopriamo infatti che nella serie Maccio Capatonda interpreta sé stesso in un periodo di forte crisi di ispirazione: non vuole più interpretare i suoi storici personaggi comici, ma non riesce più a scriverne di nuovi.

La svolta arriva quando Maccio incontra lo psicologo Arnaldo Braggadocio, che lo sottoporrà a dure prove settimanali allo scopo di «riappropriarsi del disagio», a suo dire la chiave della creatività. Ad esempio? A giudicare dal trailer, le prove consistono in tradire, conoscere dei fascisti, dare via tutto ciò che ha, persino morire.

«Ogni settimana», si legge nella sinossi diffusa da Prime Video, «Maccio dovrà portare a termine un compito che metterà in crisi un ambito della sua vita e lo costringerà ad affrontare le sue più grandi paure, dalla morte all’ansia di perdere il controllo, dalla dipendenza affettiva all’attaccamento ai beni materiali».

Ma fino a dove sarà disposto a spingersi Maccio per ritrovare la creatività e scrivere la sua prossima serie?

Cosa vuol dire il titolo Sconfort Zone?

Nella trama, il Professor Braggadocio promette di aiutare Maccio con una nuova terapia d’urto che ha lo scopo di portarlo fuori dalla sua comfort zone, cioè la zona di comfort: così viene chiamata quella condizione psicologica in cui una persona si sente perfettamente a proprio agio e in controllo della situazione, senza stress.

Il titolo è dunque un gioco di parole: Maccio, grazie alle prove settimanali dello psicologo, finirà nella "Sconfort Zone", una condizione di disagio crescente e stress. Ma, si chiede Prime Video nella sinossi, «entrare nella sua personalissima Sconfort Zone sarà il modo migliore di superare la crisi?».

Il cast di Sconfort Zone

Oltre a Maccio Capatonda, che ha anche scritto la serie insieme ad Alessandro Bosi, Mary Stella Brugiati e Valerio Desirò, il cast di Sconfort Zone include Francesca Inaudi, Giorgio Montanini, Valerio Desirò, Camilla Filippi, Luca Confortini, Edoardo Ferrario, Gianluca Fru e Valerio Lundini.

La serie vede inoltre la partecipazione di Andrea Delogu, Enzo Salvi, Dario Cassini, Samanta Togni, Maria Teresa Di Clemente e Ilaria Galassi. Prodotta da Banijay Italia in collaborazione con Prime Video, la serie è diretta da Alessio Dogana e Marcello Macchia.

Sconfort Zone di Maccio Capatonda in streaming

Sconfort Zone, la nuova comedy series di e con Maccio Capatonda, è composta da sei episodi ed è disponibile in esclusiva su Prime Video dal 20 marzo 2025.