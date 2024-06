Fonte foto: NVIDIA

Il mese scorso, in occasione della presentazione dei nuovi Surface Laptop Pro e Surface Pro con Snapdragon X, Microsoft ha annunciato il debutto dei nuovi Copilot+ PC, una nuova famiglia di computer con specifiche tecniche in grado di garantire prestazioni elevate per quanto riguarda l’elaborazione delle funzionalità di intelligenza artificiale “on device“. Anche NVIDIA, a margine del keynote tenuto al Computex 2024, si aggiunge all’elenco dei produttori di hardware necessari a realizzare i nuovi Copilot+ PC.

Anche i laptop NVIDIA saranno Copilot+ PC

NVIDIA ha confermato di essere al lavoro con ASUS e MSI per la realizzazione di una nuova generazione di notebook da gaming in grado di sfruttare le funzionalità AI di Windows 11 e, quindi, di rispettare i requisiti fissati da Microsoft per poter ottenere la certificazione Copilot+ PC. Un computer, per poter essere considerato un Copilot+ PC, deve avere almeno 16 GB di memoria RAM e 256 GB di SSD oltre che una NPU da almeno 40 TOPS (trillion operations per second).

Per il momento, NVIDIA non ha fornito informazioni dettagliate sui nuovi laptop in arrivo ma ha chiarito che i nuovi modelli saranno dotati di schede video RTX (i notebook potrebbero essere presentati come “RTX AI PC“) con possibilità di montare fino alla RTX 4070 (per ora, quindi, non ci saranno le più potenti RTX 4080 e RTX 4090). Le schede grafiche saranno abbinate a SoC in grado di rispettare i restanti requisiti dei Copilot+ PC.

In pratica si potrà fare ciò che per molti appassionati è più che logico: usare delle potenti CPU di Intel o AMD non dotate di una NPU da almeno 40 TOPS e far fare tutti i calcoli dell’AI alla scheda grafica di Nvidia. In questo modo non è più necessario usare un SoC Qualcomm Snapdragon X Elite o X Plus, sul quale gira Windows on ARM. Ricordiamo, infatti, che le GPU Nvidia RTX 4070 hanno una potenza AI dichiarata di 321 TOPS, praticamente 8-9 volte superiore ai requisiti imposti dal Microsoft.

Secondo quanto riferito da NVIDIA, i nuovi modelli RTX AI PC riceveranno un aggiornamento gratuito che introdurrà tutte le funzionalità Copilot+ PC una volta che queste saranno effettivamente disponibili per tutti gli utenti. Quest’aggiornamento dovrebbe essere disponibile anche per i computer desktop già venduti che, rispettando i requisiti indicati in precedenza, potranno sfruttare le funzionalità AI di Windows 11 oltre che tutti gli strumenti legati all’intelligenza artificiale su cui NVIDIA è al lavoro da tempo.

Le altre novità AI di Nvidia

Nel frattempo, in occasione del Computex 2024, infatti, NVIDIA ha anticipato l’arrivo di nuovi strumenti AI per i suoi utenti come il nuovo Project G-Assist che punta a diventare un assistente virtuale che andrà ad affiancare i videogiocatori durante le sessioni di gioco, fornendo informazioni aggiuntive e andando a ottimizzare le caratteristiche del gioco per sfruttare al massimo i componenti hardware disponibili. NVIDIA, inoltre, ha annunciato un’espansione dei titoli che supportano il DLSS 3.5 con ray tracing migliorato con l’AI. Anche il nuovo Star Wars Outlaws, uno dei giochi più attesi dell’estate, potrà sfruttare questa nuova funzionalità.