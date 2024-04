IPhone 14 al minimo storico e sconti fino all'80%: le migliori offerte Amazon

Fonte foto: armmypicca/123RF.com

Finita la Festa delle Offerte di Primavera, passato il weekend pasquale, questa prima settimana di aprile ci accoglie con tantissime nuove offerte su Amazon. Il sito di e-commerce è sempre pronto a stupirci e lo ha fatto anche questa volta con tantissime occasioni da cogliere al volo con prezzi al minimo storico e con sconti che sfiorano l’80%. Come sempre le promozioni riguardano prodotti di tutte le categorie, ma noi di Libero Tecnologia ci concentriamo su quelli tecnologici e sugli elettrodomestici per la casa, diventati negli ultimi anni sempre più intelligenti e utili.

Tra le offerte top da non farsi scappare, ci sono anche alcuni prodotti Apple con sconti mai visti prima. Ad esempio trovi l’iPhone 14 nella versione da 128 gigabyte in offerta con uno sconto del 26% e risparmi quasi 250 euro sul prezzo di listino. Altrettanto interessante la promo che trovi per il MacBook Air con processore M2: anche in questo caso minimo storico e lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero. Questa è anche della settimana dei coupon su tantissimi elettrodomestici per la casa. Ve ne segnaliamo due: il robot aspirapolvere Ecovacs Deebot T20e Omni e la friggitrice ad aria Philips Airfryer 3000. Entrambi li trovi a meno di metà prezzo e risparmi centinaia di euro. Tutte le offerte che abbiamo selezionato le trovi nella lista qui in basso: basta cliccare sul link per accedere direttamente alla pagina prodotto e scoprire il prezzo.

Amazon, le migliori offerte della settimana 1-7 aprile

Una settimana molto ricca e con tante offerte interessanti che ti permettono di risparmiare centinaia di euro su prodotti top di gamma, come ad esempio l’iPhone 14 di cui abbiamo già parlato nell’introduzione. Altre offerte molto interessanti riguardano anche gli smartwatch, con il Galaxy Watch5 Pro che trovi con uno sconto del 52% e lo paghi meno della metà, oppure il Garmin fenix 7S disponibile al minimo storico. Questa settimana trovi ancora alcune rimanenze della Festa delle Offerte di Primavera, come ad esempio i dispositivi Ring per la smart home al minimo storico. Un’altra offerta molto interessante riguarda lo spazzolino elettrico Philips Sonicare DiamondClean 9000: la confezione con due spazzolini è in offerta con uno sconto del 60% ed è come averne uno gratis.

Alcune delle migliori offerte di questa settimana le trovi raccolte nella lista qui in alto: basta cliccare sul link per accedere direttamente alla pagina prodotto. Se, invece, vuoi approfondire le caratteristiche tecniche, qui in basso trovi una breve descrizione per ogni prodotto e anche il banner per completare l’acquisto. A te la scelta!

iPhone 14

È una delle offerte più interessanti che puoi trovare questa settimana. Stiamo parlando dell’iPhone 14 che trovi su Amazon con uno sconto eccezionale del 26% che fa scendere il prezzo a 649 euro. Per un vero smartphone premium si tratta di un’occasione unica che lo fa diventare immediatamente un best-buy. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero da 129,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Per quanto riguarda il telefono, c’è poco da dire. Prestazioni eccellenti grazie al processore A15 Bionic, schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici che lo rende anche molto compatto, tanto da poterlo utilizzare con una sola mano senza troppi problemi. Nella parte posteriore trovi una doppia fotocamera posta in diagonale con due sensori da 12 megapixel. Aggiornamenti continui per nuove funzioni e patch di sicurezza. Un vero affare da non farsi scappare.

iPhone 14

Galaxy A34

Se vuoi spendere un po’ di meno, ma sei comunque alla ricerca di un ottimo dispositivo, questo Galaxy A34 è quello che fa per te. Classico smartphone medio di gamma di Samsung che assicura ottime prestazioni ed è molto versatile nell’utilizzo quotidiano. Questa settimana è disponibile con uno sconto del 44% e risparmi più di 170 euro sul prezzo di listino. Lo paghi praticamente la metà e fai un super affare: trovare di meglio a meno di 230 euro è veramente complicato. Schermo Super AMOLED da 6,6 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120Hz. Sotto la scocca trovi l’ottimo processore MediaTek Dimensity 1080 con a supporto 6 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna. Tripla fotocamera posteriore con sensore principale da ben 48 megapixel. La batteria è da 5.000 mAh e assicura un’autonomia anche fino a due giorni.

Galaxy A34

Powerbank da 10.000mAh

Uno smartphone per funzionare al meglio in ogni momento della giornata deve farsi aiutare anche dagli accessori. E tra questi non può mancare il powerbank. Questa settimana su Amazon c’è un’offerta veramente speciale da cogliere al volo. Trovi questa confezione con due batterie portatili da 10.000 mAh in offerta con uno sconto del 50%. Praticamente è come averne gratuito. A soli 17,99 euro ottieni due power bank compatibili con qualsiasi smartphone, orologio e cuffie Bluetooth e li paghi meno di 9 euro l’uno. Approfittane immediatamente.

Powerbank da 10.000mAh

Cuffie Bluetooth

Ecco un altro accessorio che non può mai mancare nello zaino: gli auricolari Bluetooth. Sono diventati oramai utilissimi nella vita di tutti i giorni per ascoltare la musica mentre sei in viaggio, oppure per fare chiamate di lavoro. Oggi trovi queste cuffie wireless con uno sconto del 78% e le paghi meno di 20 euro. La promo non finisce qui: acquistandone due paia ottieni uno sconto extra del 7%. La qualità del suono è elevata e hanno un’autonomia fino a 36 ore. Sono impermeabili e compatibili con qualsiasi smartphone.

Cuffie Bluetooth

Galaxy Watch5 Pro

Passiamo a un’altra categoria di prodotti tech molto richiesta dagli utenti: gli smartwatch. Questa è la settimana degli smartwatch rugged: troviamo due modelli al minimo storico e con sconti mai visti prima. Partiamo dall’ottimo Galaxy Watch5 Pro di Samsung realizzato con materiali super resistenti: il vetro di copertura del quadrante è in cristallo zaffiro, mentre la cassa è in titanio. Oltre a tutto questo è anche impermeabile. A bordo trovi più di 90 allenamenti disponibili e il sensore Samsung BioActive che monitora tanti aspetti differenti, dalla frequenza cardiaca, alla pressione sanguigna fino alla composizione del proprio corpo. Con lo sconto del 52% lo paghi meno di metà prezzo e risparmi più di 250 euro sul prezzo di listino.

Galaxy Watch5 Pro

Galaxy Watch5 Pro

Garmin fenix 7S

Minimo storico e offerta top anche per il Garmin fenix 7S. Smartwatch pensato per chi ama l’avventura e fa molta attività outdoor. Realizzato con materiali resistenti e ha superato anche i test militari USA per resistenza termica, alle cadute ed è anche impermeabile. Con più di 30 app dedicate allo sport e un chip GNSS molto preciso, è il compagno ideale per le tue avventure all’aperto. Ottimo anche il monitoraggio della salute, con una misurazione molto precisa della frequenza cardiaca e della saturazione dell’ossigeno nel sangue. Grazie allo sconto del 26% risparmi quasi 200 euro sul prezzo di listino e lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero.

Garmin fenix 7S

Smart TV Samsung QLED da 43 pollici

Nella nostra guida all’acquisto delle migliori promo della settimana non può mai mancare uno smart TV. E anche questa volta abbiamo selezionato una super offerta da cogliere al volo. Stiamo parlando di questo televisore Samsung da 43 pollici con tecnologia QLED che trovi al minimo storico con uno sconto eccezionale del 43% che fa scendere il prezzo a 451,96 euro. Il risparmio è veramente considerevole e sfiora i 350 euro. Puoi anche pagarlo in 5 rate da 90,40 euro al mese a tasso zero. Le immagini sono super definite, anche grazie al processore Quantum 4K Lite che migliora in tempo reale ogni contenuto. Compatibile con gli assistenti vocali e supporta qualsiasi piattaforma di video streaming (Amazon Prime Video, Netflix, Disney+, DAZN e YouTube).

Samsung QLED da 43 pollici

MacBook Air con processore M2

Lo avevamo detto all’inizio: questa è anche la settimana in cui è possibile trovare alcuni prodotti Apple al minimo storico. Tra questi c’è anche il MacBook Air con processore Apple M2 che trovi su Amazon con uno sconto di ben 250 euro sul prezzo di listino. Minimo storico e anche super prezzo per questo ottimo PC. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Per quanto riguarda le caratteristiche c’è poco da dire: prestazioni ottime, schermo Liquid Retina da 13,6 pollici ad altissima definizione, 8 gigabyte di RAM e SSD da 256 gigabyte. Apple lo ha dotato anche di una videocamera in alta definizione e di un comparto audio eccellente. La batteria dura tutto il giorno.

MacBook Air con processore M2

Prodotti Ring

La Festa delle Offerte di Primavera si è conclusa oramai da più di una settimana, ma su Amazon resta ancora qualche promo che riguarda i dispositivi Ring, l’azienda di Amazon specializzata nei prodotti di sicurezza per la smart home. Noi abbiamo selezionato alcune delle offerte più interessanti ancora disponibili. Come ad esempio il bundle che comprende lo smart speaker Echo Pop con il Ring Intercom, un dispositivo che rende smart il tuo citofono. Grazie alla promo di questa settimana, lo paghi solo 54,99 euro invece di 154,98 euro, con uno sconto di ben il 65%.

Echo Pop + Ring Intercom

Altri due ottimi prodotti in super promo sono la telecamera di sicurezza per l’interno Ring Indoor Camera di seconda generazione, disponibile con uno sconto del 33% a soli 39,99 euro, e la telecamera Ring per l’esterno in promo con uno sconto del 30%. Facili da montare e da configurare, migliorano la sicurezza della tua abitazione.

Ring Indoor Camera di seconda generazione

Ring telecamera per l’esterno

Stampante HP Envy 6420e

Avere una stampante in casa è sempre molto utile, soprattutto se multifunzione. Oggi trovi in offerta su Amazon la stampante HP Envy 6420e con uno sconto eccezionale del 42% e la paghi solamente 79,90 euro. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate da 15,98 euro al mese. Si tratta di una periferica con un ottimo rapporto qualità-prezzo e che si adatta a qualsiasi utilizzo: puoi anche fotocopiare documenti o scansionarli rapidamente. Grazie all’app sei in grado di stampare direttamente dallo smartphone. Perfetta per casa e per l’ufficio.

Stampante HP Envy 6420e

Ecovacs Deebot T20e Omni

Probabilmente una delle migliori offerte di questa settimana. E non stiamo esagerando. Per capirlo bastano un paio di numero: sconto che sfiora il 60% e un risparmio sul prezzo di listino di ben 800 euro. Stiamo parlando del robot aspirapolvere Ecovacs Deebot T20e Omni, protagonista di una super offerta su Amazon. Oltre allo sconto del 54% presente in pagina, è disponibile un coupon che fa scendere il prezzo di altri 50 euro. Sommando le due promo, ecco che lo sconto totale è di ben 800 euro e lo paghi 599 euro. Si tratta di un robot aspirapolvere top di gamma, dotato anche di una stazione per lo svuotamento automatico. Tecnologie di ultima generazione e sensori posti sulla scocca ti permettono di scansionare con molta precisione l’abitazione. Lo puoi anche controllare da remoto utilizzando l’app o i comandi vocali.

Ecovacs Deebot T20e Omni

Philips Airfryer 3000

Non può mai mancare una friggitrice ad aria nella nostra guida all’acquisto, a maggior ragione se c’è un’offerta straordinaria. Come quella disponibile oggi per la Philips Airfryer 3000, friggitrice ad aria abbastanza compatta, ma che ti permette di cucinare veramente di tutto. oggi la trovi con un doppio sconto: oltre a quello del 43% presente in pagina, c’è un coupon che ti fa risparmiare altri 25 euro. La paghi solamente 74,99 euro e fai un super affare. Dotata di ben 13 modalità di cottura, puoi preparare veramente di tutto, dalle classiche patatine, fino a carne, dolci e verdure. Puoi anche consultare l’app per le ricette di Philips in dotazione con la friggitrice ad aria.

Philips Airfryer 3000

Impastatrice Electrolux

Questa è un’offerta da cogliere al volo: le scorte stanno per terminare. Oggi su Amazon trovi l’impastatrice Electrolux con un doppio sconto che te la fa pagare la metà: solamente 279,99 euro invece di 549 euro. Ha tutto quello che richiedi a un dispositivo di questo genere: una ciotola ampia per preparare tutti gli impasti di cui hai bisogno, tanti accessori e fruste ed è anche semplice da utilizzare. Difficile trovare qualcosa di meglio a questo prezzo.

Impastatrice Electrolux

Spazzolino elettrico Philips Sonicare DiamondClean 9000

Ecco un’altra offerta incredibile disponibile questa settimana. Trovi la confezione con due spazzolini elettrici Philips Sonicare DiamondClean 9000 in offerta con uno sconto totale del 60% e la paghi solo 199,99 euro (puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero). Praticamente è come averne uno gratuito. Si tratta di uno spazzolino elettrico top di gamma ad alte prestazioni. Rimuove la placca fino a 10 volte di più rispetto a uno manuale. Puoi scegliere tra quattro modalità di pulizia differenti.

Spazzolino elettrico Philips Sonicare DiamondClean 9000

Macchina caffè De’Longhi Nescafé Dolce Gusto Genio Plus

Un elettrodomestico che non può mancare in cucina è la macchina automatica per il caffè. Questa settimana trovi un’ottima promo per la De’Longhi Nescafé Dolce Gusto Genio Plus, macchina lowcost disponibile con uno sconto del 37% e costa 71,99 euro. Facile da utilizzare, funziona con le cialde e puoi preparare tante bevande differenti, sia calde sia fredde. Design compatto, occupa pochissimo spazio. Puoi anche pagarla in 5 rate a tasso zero.

Macchina caffè De’Longhi Nescafé Dolce Gusto Genio Plus