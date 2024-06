Amazon, sconti fino all'80%: ecco le migliori offerte della settimana

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Nuova settimana e nuova tornata di offerte su Amazon. Anche in questo periodo pre-estivo il sito di e-commerce ci riserva tante promo interessanti sui più disparati prodotti tecnologici. Come avete imparato a conoscere, non solo smartphone, tablet e smart TV, ma anche tanti e utili elettrodomestici per la propria abitazione, diventati in questi ultimi anni sempre più intelligenti. Come sempre noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle offerte più interessanti con sconti che questa settimana arrivano fino all’80%, come ad esempio per il tablet Blackview Tab30 che trovi a un prezzo stracciato e alla portata di tutti. Oppure le cuffie Bluetooth lowcost che trovi scontate del 76% e costano veramente poco. In ambito telefonia non bisogna farsi scappare l’opportunità di acquistare il Galaxy S24 Ultra al prezzo più basso di sempre.

Tutte le offerte le trovi nella lista qui in basso: basta cliccare sul link per accedere direttamente alla pagina prodotto su Amazon, scoprire il prezzo e completare l’acquisto.

Amazon, le migliori offerte del 16-23 giugno

Una lista che presenta diverse occasioni interessanti, arricchita anche della promo disponibile per NowTV che permette di abbonarsi al PassSport con uno sconto del 40% sull’abbonamento mensile. Tornando in ambito tech, non bisogna sottovalutare l’offerta per lo smart TV LG da 32 pollici che trovi scontato del 37% e che paghi meno di 200 euro. Altre due offerte imperdibili riguardano i dispositivi Samsung: questa settimana su Amazon trovi il Galaxy Tab S9 FE il nuovissimo Galaxy Book4 Pro al minimo storico grazie al cashback Samsung. Acquistandoli adesso, il produttore sud-coreano ti rimborserà una parte direttamente sul tuo conto corrente.

Se vuoi scoprire subito il prezzo dei vari dispositivi basta cliccare sul link presente nella lista in alto, mentre se vuoi approfondire le caratteristiche trovi qui in basso una breve descrizione per ogni prodotto. A te la scelta!

Galaxy S24 Ultra

Una delle offerte che cattura di più l’attenzione questa settimana è quella che riguarda il Galaxy S24 Ultra, lo smartphone premium id Samsung, uno die migliori sul mercato per quanto riguarda il mondo Android. Un telefono che è anche difficile etichettarlo all’interno di questo mondo, essendo un dispositivo con caratteristiche veramente uniche. A partire dalla presenza della S Pen, il pennino che lo trasforma in un smartphone unico con cui prendere note, disegnare, lavorare sui documenti di lavoro. Anche grazie alla presenza di uno schermo Dynamic AMOLED con risoluzione QHD, refresh rate fino a 120 Hz e tecnologia Vision Booster che lo rende visibile anche sotto la luce del sole grazie alla luminosità che arriva fino a un picco di 2600 nit. Una delle caratteristiche speciali di questo smartphone è il comparto fotografico: fotocamera principale da 200 megapixel, doppio teleobiettivo e sensore ultra-grandangolare che assicura immagini perfette.

Passiamo all’offerta. Questa settimana trovi il Galaxy S24 Ultra con uno sconto in pagina del 20% a cui aggiungere un cashback Samsung di ben 200 euro. In questo modo lo sconto totale raggiuge i 500 euro a il prezzo crolla al minimo storico. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando i servizi presenti nella pagina prodotto. Non approfittarne sarebbe un grosso errore.

N.B. Al prezzo mostrato dal banner è necessario aggiungere il rimborso Samsung di 200 euro.

Galaxy S24 Ultra – grigio

Galaxy S24 Ultra – viola

Galaxy S24 Ultra – giallo

Xiaomi 13T

Se sei alla ricerca di uno smartphone con un ottimo rapporto qualità-prezzo, ecco l’offerta che fa per te. Questa settimana su Amazon trovi lo Xiaomi 13T con uno sconto di ben il 40% che fa scendere il prezzo a soli 395 euro. Si tratta di una super opportunità per uno smartphone veramente top e con un comparto fotografico con pochi eguali. Il merito è dell’accordo firmato tra Xiaomi e Leica e che ha dotato questo telefono di una tripla fotocamera posteriore realizzata direttamente dal colosso della fotografica. Trovi un sensore principale Leica da 50 megapixel, un teleobiettivo sviluppato sempre da Leica e sempre da 50 megapixel e una fotocamera ultra-grandangolare da 12 megapixel. Ottime anche le performance assicurate dal processore MediaTek Dimensity 8200-Ultra con 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna. La batteria da 5.000mAh assicura un’autonomia prolungata anche dopo un utilizzo intenso.

Xiaomi 13T

Galaxy A55

Una validissima alternativa ai tanti smartphone top di gamma che costano più di 500 euro. Stiamo parlando del Galaxy A55, smartphone di Samsung con un equilibrio perfetto tra performance e prezzo. Oggi lo trovi con uno sconto del 30% che fa scendere il prezzo a soli 299 euro, il punto più basso mai fatto registrare in questo ultimo periodo. Le caratteristiche sono quelle di un top di gamma a partire da uno schermo Super AMOLED da 6,6 pollici con luminosità elevata e refresh rate fino a 120 Hz. Sotto la scocca trovi un processore octa-core realizzato da Samsung con 8 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna. Ottimo anche il comparto fotografico con una tripla fotocamera posteriore e sensore principale da 50 megapixel con sensore ottico dell’immagine. Cosa volere di più a questo prezzo?

Galaxy A55

Cuffie Bluetooth

Come ogni settimana ti proponiamo anche degli accessori utili da avere sempre con sé nello zaino. Anche questa settimana troviamo un paio di cuffie lowcost con uno sconto incredibile del 76% che fa scendere il prezzo a soli 21,99 euro. Le paghi pochissimo e assicurano un’ottima qualità del suono e hanno anche il microfono integrato in modo da utilizzarle nelle chiamate di lavoro. Non manca la cancellazione del rumore e un’autonomia fino a 40 ore. Sono impermeabili e resistente all’acqua e al sudore. A questo prezzo difficilmente potrai trovare qualcosa di meglio.

Cuffie Bluetooth

Polar Pacer

Se sei alla ricerca di uno smartwatch in super offerta, il Polar Pacer è quello che fa per te. Si tratta di un orologio dedicato agli amanti dello sport e della corsa e offre tantissime funzionalità ad hoc. Monitora in tempo reale la frequenza cardiaca e ti avvisa se nota qualche dato anomalo. Ha delle funzionalità ad hoc anche per l’allenamento e il recupero, in modo che tu possa dare sempre il massimo. C’è anche una guida personalizzata e feedback con monitoraggio dello sforzo e carico cardiaco nel breve e lungo periodo. Non manca un GPS super preciso che ti mostra il tragitto percorso. Questa settimana è in super promo con uno sconto del 40% e lo trovi a 142,95 euro.

Polar Pacer

Smart TV LG 32 pollici

Una delle migliori occasioni di questa settimana in ambito televisori riguarda questo smart TV LG da 32 pollici disponibile con uno sconto eccezionale del 37% che fa scendere il prezzo a soli 199,92 euro. Oltre a risparmiare 120 euro, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Un televisore veramente ottimo per chi ha poco spazio a disposizione a casa: immagini in FHD migliorate ulteriormente dalla presenza di un ottimo processore, sistema operativo webOS sviluppato da LG e compatibile con qualsiasi app per lo streaming video e compatibile sia con Google Home sia con Alexa per la gestione da remoto dei dispositivi smart presenti in casa. Difficilmente troverete qualcosa di meglio a questo prezzo.

Smart TV LG 32 pollici

Blackview Tab30

Questa settimana torna una delle offerte più amate dagli utenti: un tablet Blackview con un doppio sconto che ti fa risparmiare ben l’80%. Questa volta riguarda il Blackview Tab30 protagonista di una promo interessantissima: in pagina è presente un primo sconto che fa scendere il prezzo del 50% e un secondo buono sconto che ti fa risparmiare altri 120 euro. In questo modo il prezzo finale è di soli 79,99 euro invece di 399,99 euro. Si tratta del classico tablet da divano che ti permette di divertirti e di fare un po’ di tutto, dal lavorare su presentazioni e documenti di lavoro, fino al vedere i tuoi film e serie TV preferite. Schermo da 10 pollici e ottimo comparto audio. Acquistandolo oggi, ottieni anche uno sconto del 50% sulla tastiera da collegare.

Blackview Tab30

Galaxy Tab S9 FE

Questa settimana è tornata anche una delle promo più amate dagli utenti: il rimborso Samsung sull’acquisto di alcuni dei suoi prodotti. Una delle offerte più interessanti riguarda il Galaxy Tab S9 FE, tablet da poco uscito sul mercato e con caratteristiche e prestazioni molto interessante. Il dispositivo è disponibile su Amazon con uno sconto dell’11% che fa scendere il prezzo a 489 euro. A questo prezzo bisogna dedurre il cashbask Samsung di ben 200 euro che te lo fa pagare solo 289 euro, con uno sconto totale che sfiora il 50%. Cosa fare per ottenere il rimborso? Dopo avere ricevuto il prodotto a casa, è necessario compilare un form sul sito di Samsung che ne attesta l’acquisto. Nel giro di paio di settimane ricevi un bonifico sul tuo conto corrente pari a 200 euro.

Il tablet è equipaggiato con uno schermo da 10,9 pollici, 6 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna. Ottimo anche il processore Exynos 1380, lo stesso presente su alcuni smartphone top di Samsung. Non manca una fotocamera frontale e un buon sistema audio con cui poter fare anche le videochiamate.

N.B. Al prezzo mostrato dal banner è necessario aggiungere il rimborso Samsung di 200 euro.

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Book4 Pro

Offerta similare a quella precedente, solo che riguarda l’ottimo Galaxy Book4 Pro, computer top di gamma da pochissimo uscito sul mercato. L’unica differenza è che in questo caso il rimborso Samsung è di ben 500 euro, invece di 200 euro. Il prezzo scende a 1199 euro invece di 1899 euro, con un risparmio netto di 700 euro. Il notebook è veramente speciale: schermo da 14 pollici ad alta risoluzione con colori vividi e naturali e dotato anche di touchscreen per facilitare il tuo lavoro. Le prestazioni sono assicurate dal nuovissimo processore Intel Core Ultra 7, dai 16 gigabyte di RAM e da un SSD da 512 gigabyte. Hai a disposizione anche tutta la connettività di cui hai bisogno con diverse porte a disposizione.

L’offerta funziona allo stesso modo: dopo aver ricevuto il dispositivo a casa, devi compilare un form sul sito di Samsung attestando l’acquisto del dispositivo.

N.B. Al prezzo mostrato dal banner è necessario aggiungere il rimborso Samsung di 500 euro.

Galaxy Book4 Pro

Pinguino De’Longhi Pac EM82

Il caldo comincia a farsi sentire in tutta Italia e bisogna attrezzarsi con i giusti strumenti per combattere la calura estiva. Uno di questi è il condizionatore portatile, diventato sempre più presente nelle abitazioni e negli uffici. Questa settimana trovi in super offerta il Pinguino De’Longhi Pac EM82 con uno sconto del 36% che fa scendere il prezzo a 399 euro, con un risparmio di ben 220 euro. Elettrodomestico utilissimo e multi-funzione: oltre a raffreddare la stanza, è anche in grado di deumidificare, oppure lo puoi utilizzare con la sola funzione di ventilazione. Potenza di 9400 BTU, ideale per un ambiente di circa 50 metri quadrati. Lo ricevi direttamente a casa nel giro di pochissimi giorni.

Pinguino De’Longhi Pac EM82

Imetec CakeLover

Hai la passione per la pasticceria? Ecco l’elettrodomestico per la cucina che fa per te. Questa settimana su Amazon trovi l’Imetec CakeLover, una planetaria da 5 litri utile per preparare torte, dolci, pizza, pane o pasta, con uno sconto del 46% che fa scendere il prezzo a 161,445 euro. Nella confezione trovi anche utili accessori per preparare tutto quello che vuoi: doppie fruste a filo in acciaio inox per albumi, doppie pale impastatrici per frolla, doppi ganci impastatori in metallo per impasti di pizza.

Imetec CakeLover

iRobot Roomba 697

Un ottimo robot aspirapolvere a un prezzo alla portata di tutti. Su Amazon è disponibile l’iRobot Roomba 697 con uno sconto del 34% che fa scendere il prezzo a soli 197,64 euro, il minimo storico sul sito di e-commerce. Robot semplice da utilizzare che assicura un’elevata potenza di aspirazione per un pavimento sempre pulito. Tecnologie innovative di Roomba che ti permettono di avere sempre tutto sotto controllo e di non sbattere contro ostacoli presenti in casa. Lo puoi anche gestire da remoto con lo smartphone utilizzando l’app o con l’assistente vocale (compatibile con Alexa e Google).

iRobot Roomba 697

Forno pizza G3 Ferrari

Il più venduto nella sua categoria. Stiamo parlando del forno per la pizza G3 Ferrari disponibile sul sito di e-commerce con uno sconto del 33% che fa scendere il prezzo a soli 73,99 euro. Ottimo prezzo per un elettrodomestico molto richiesto e che permette di cucinare una pizza perfetta in pochissimi minuti. Nella confezione è presente anche il ricettario e la pala in alluminio. Un affare che non devi farti sfuggire.

Forno pizza G3 Ferrari

Friggitrice ad aria Philips Airfryer 3000

Altro elettrodomestico super richiesto che non può mancare nella tua cucina: la friggitrice ad aria Philips Airfryer 3000. Anche questo è il più venduto di questi ultimi giorni e il merito è dello sconto del 49% che fa scendere il prezzo a soli 89 euro. Un’occasione imperdibile per una delle migliori friggitrice ad aria disponibili oggi sul mercato in questa fascia di prezzo. Tecnologie innovative che ti permettono di cucinare tantissimi piatti differenti utilizzando pochissimo olio, in modo da mangiare anche in modo sano. Puoi anche accedere a un utile ricettario dove trovare idee innovative per i tuoi piatti.

Friggitrice ad aria Philips

Lavatrice Bosch Serie 6

Super occasione per la lavatrice Bosch Serie 6 con cestello da 10 chilogrammi. Modello extra-large che trovi su Amazon con uno sconto del 39% che fa scendere il prezzo a 698,99 euro con un risparmio di quasi 500 euro sul prezzo di listino. Tecnologie innovative come il dosaggio automatico i-DOS: è sufficiente riempire le vaschette del detersivo e dell’ammorbidente e i sensori misureranno la quantità precisa di detersivo e di acqua necessari per ogni carico. Il sistema Iron Assist, invece, effettua un trattamento a vapore per ammorbidire i capi e ridurre le pieghe. La soluzione ideale se stai cercando una lavatrice top a un prezzo mai visto prima.

Lavatrice Bosch Serie 6

Dove vedere l’Italia agli Europei 2024 in TV e streaming

Chiudiamo con una promo dedicata a tutti gli appassionati di calcio. Da pochissimi giorni sono iniziati gli Europei 2024 di calcio che si concluderanno il 14 luglio con la finalissima. Nel mezzo 51 partite che ci accompagneranno in questo mese. I diritti TV sono in condivisione tra Sky, NowTV e la RAI. Le due TV private hanno l’esclusiva su tutto il torneo, mentre la Rai trasmette sui propri canali 31 match, tra cui tutte le partite che riguardano gli Azzurri. Se non vuoi perderti nemmeno una partita, puoi approfittare dell’ottima promo che trovi oggi per il PassSport di NowTV. Grazie allo sconto del 40% paghi l’abbonamento mensile 14,99 euro invece di 24,99 euro. Hai accesso a tutti i contenuti sportivi di NowTV, compresa la Formula 1, la MotoGP, le Olimpiadi da agosto (in esclusiva sui canali di Eurosport), la Serie A e la Champions League da settembre. Clicca sul link qui in basso e approfitta della super promo.

ABBONATI A NOWTV CON UNO SCONTO DEL 40%