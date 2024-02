Amazon, sconti fino al 70%: ecco le offerte da non farti scappare

Fonte foto: iStock / nyc russ

Su Amazon questa è soprattutto la settimana degli elettrodomestici. Se stavate aspettando il momento giusto per acquistare un nuovo accessorio per la vostra cucina o uno dei tanti prodotti che ti semplificano la vita con le pulizie in casa, questa è la settimana perfetta. E il motivo è presto detto: sul sito di e-commerce trovi tantissimi elettrodomestici con sconti mai visti prima e che ti permettono addirittura di risparmiare fino al 60% rispetto a quello di listino. Uno su tutti: l’asciugatrice smart Samsung Crystal EcoDry disponibile al minimo storico con uno sconto di ben 800 euro (-60%) su quello di listino. Oppure il robot da cucina Moulinex in offerta con uno sconto del 61% e un risparmio che sfiora i 500 euro. Insomma, avrete intuito che avete l’imbarazzo della scelta, ma dovete anche essere molto veloci: alcune offerte potrebbero terminare prima del tempo.

Come sempre, noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo disponibili questa settimana su Amazon. Le trovate raccolte nella lista qui in basso: basta cliccare sul link per accedere direttamente alla pagina prodotto.

Migliori offerte Amazon 19-25 febbraio

Offerte a tempo e promo speciali che ti permettono di risparmiare centinaia di euro. Questa settimana Amazon ti offre un ventaglio di promo molto ampio tra cui scegliere quella più adatta alle tue necessità. Di alcune offerte abbiamo già parlato, qui ci concentreremo velocemente sui prodotti più strettamente tech. Come ad esempio il Google Pixel 8 protagonista di un’occasione unica: grazie al doppio sconto il prezzo scende al minimo storico e lo puoi anche pagare a rate a tasso zero. Oppure lo Xiaomi Watch S1 Active in promo a metà prezzo grazie allo sconto del 50%. Se, invece, stavate cercando un tablet, continua l’offerta speciale sull’iPad di decima generazione: grazie allo sconto del 31% è uno dei dispositivi più venduti di questi ultimi giorni. E cosa dire della nuova PlayStation 5 Slim disponibile al minimo storico e in promo lancio?

Alcune delle migliori offerte di questa settimana le trovate qui in alto: basta cliccare sul link per accedere direttamente alla scheda prodotto su Amazon e scoprire anche il prezzo. Se, invece, volete approfondire le caratteristiche tecniche, qui in basso trovate una breve descrizione con le specifiche più importanti. A voi la scelta. Buona lettura e soprattutto buona scelta.

Galaxy Z Flip5

Ultimi giorni per approfittare della super promo con cashback di Samsung per il Galaxy Z Flip5. Su Amazon lo smartphone pieghevole dell’azienda sudcoreana è ancora disponibile e anche con uno sconto del 20% che ti fa risparmiare 250 euro sul prezzo di listino. A questo bisogna aggiungere il rimborso di ben 400 euro di Samsung. Il prezzo finale scende a 599 euro, con uno sconto totale pari a poco più del 50%. Un’occasione veramente unica per acquistare uno dei migliori smartphone pieghevoli usciti in questi ultimi mesi e con una scheda tecnica da vero top di gamma: schermo super fluido, processore Snapdragon 8 Gen 2, fotocamera da top di gamma e schermo secondario esterno con cui gestire velocemente tutte le applicazioni più importanti.

Come funziona l’offerta? Completi l’acquisto su uno dei rivenditori aderenti (tra cui Amazon) e poi lo registri sul sito di Samsung nella pagina creata appositamente per questa promozione. Dopo l’approvazione da parte del produttore sudcoreano, riceverai un bonifico con il rimborso di 400 euro sul tuo conto corrente. L’acquisto dello smartphone su Amazon lo puoi anche dilazionare in 12 rate a tasso zero.

Galaxy Z Flip5 – crema

Galaxy Z Flip5 – nero

Google Pixel 8

Senza troppi giri di parole: il Google Pixel 8 è uno dei migliori smartphone Android disponibili sul mercato. E non solo perché offre un’esperienza "pura" Android, ma soprattutto per come Google ha integrato l’intelligenza artificiale all’interno dello smartphone. Grazie all’AI puoi modificare le foto in pochissimi secondi, realizzare video con una qualità professionale e fare tantissime altre cose utili nella vita di tutti i giorni, come ad esempio tradurre istantaneamente in tantissime lingue differenti. Uno smartphone veramente unico che oggi trovi in promo speciale con un doppio sconto. Infatti, oltre a quello fisso del 17% presente in pagina, hai a disposizione un coupon del valore di 50 euro. In questo modo lo paghi solamente 610,89 euro. Per essere uno smartphone che si svaluta lentamente e che difficilmente trovi in offerta, è un’occasione da non farsi sfuggire. Puoi dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero utilizzando il servizio offerto da Amazon e che trovi nella pagina prodotto.

Google Pixel 8

iPhone 13

Su Amazon c’è ancora qualche "residuo" di offerta sui prodotti Apple dopo la scorpacciata delle scorse settimane. E tra questo promo ce ne sono alcune molto interessanti, come l’iPhone 13 disponibile al minimo storico e con uno sconto di ben il 21%. Risparmi quasi 200 euro e fai un vero affare. Uno smartphone che, sebbene sia uscito sul mercato da oramai un po’ di tempo, resta ancora molto attuale, grazie ai continui aggiornamenti software rilasciati dall’azienda di Cupertino. Prestazioni eccellenti, batteria che ti fa arrivare a fine giornata senza troppi problemi e un comparto fotografico che non ti delude in nessuna situazione. Insomma, una vera occasione da non farsi sfuggire.

iPhone 13

Power bank

Ogni smartphone per funzionare al meglio e per sfruttare tutte le sue funzionalità deve avere anche i giusti accessori. E nella lista non può mai mancare un power bank. L’autonomia degli smartphone in questi anni è sicuramente migliorata, ma allo stesso tempo le applicazioni sono sempre più energivore. Per questo motivo avere un powerbank nello zaino è sempre molto importante. Inoltre, il prezzo è veramente irrisorio, soprattutto se lo trovi in sconto come oggi. Questo modello da 13800mAh compatibile con qualsiasi smartphone, anche iPhone, è in offerta con un doppio sconto: 33% fisso in pagina a cui aggiungere un coupon del 30%. Lo paghi poco meno di 15 euro e acquisti un accessorio molto utile. Puoi caricare fino a tre dispositivi alla volta, anche tablet, cuffie wireless e smartwatch.

Powerbank

Cuffie Bluetooth

Triplo sconto su queste ottime cuffie Bluetooth lowcost. Una promo straordinaria che ti permette di risparmiare decine di euro e di pagarle meno di 20 euro. Si tratta di auricolari wireless che assicurano una buona qualità audio, la cancellazione del rumore e con i microfoni integrati puoi anche effettuare chiamate. L’autonomia è fino a 40 ore e sono compatibili con qualsiasi smartphone, anche l’iPhone. Inoltre, acquistandone due paia ottieni anche uno sconto extra del 5%.

Cuffie Bluetooth

Xiaomi Watch S1 Active

Da questa settimana torna in offerta uno dei migliori smartwatch di questi ultimi mesi, capace di registrare dei veri e propri record di vendita. Stiamo parlando dello Xiaomi Watch S1 Active, disponibile su Amazon con uno sconto del 50% e lo paghi solamente 99,99 euro. Un prezzo eccezionale per un orologio completo sotto ogni punto di vista e pensato per la vita di tutti i giorni, ma anche per chi ama l’attività fisica. I sensori monitorano i parametri vitali più importanti come la frequenza cardiaca o la saturazione dell’ossigeno nel sangue. Nel caso in cui rilava qualche dato anomalo, ti avvisa immediatamente. Per gli amanti dell’attività fisica hai a disposizione più di 100 modalità di allenamento, alcune delle quali di livello professionale. L’orologio è anche impermeabile e lo puoi utilizzare in piscina.

Xiaomi Watch S1 Active

PlayStation 5 Slim + 2 joystick DualSense

Offerta a tempo da cogliere al volo per la nuova PlayStation 5 Slim. A pochi mesi dall’uscita è disponibile in promo con uno sconto che ti fa risparmiare quasi 100 euro sul prezzo di listino. Si tratta di una confezione speciale contenente due controller DualSense. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento utilizzando il servizio Cofidis. Rispetto alla PS5 "normale" ha dimensioni inferiori e pesa molto meno. A bordo anche un nuovo SSD. Per il resto si tratta della classica console con prestazioni eccezionali.

PlayStation 5 Slim + 2 joystick DualSense

iPad decima generazione

Questa settimana ti segnaliamo un’altra ottima offerta su un prodotto Apple: l’iPad di decima generazione, l’ultima versione lanciata sul mercato dall’azienda di Cupertino, è ancora disponibile al minimo storico e al miglior prezzo web. Il merito è dello sconto del 31% che fa scendere il prezzo a 409 euro. Un super prezzo per uno tablet veramente ottimo e che all’occorrenza si trasforma anche in un miniPC con cui puoi lavorare mentre sei in viaggio. Infatti supporta sia l’Apple Pencil, sia la Smart Keyboard. Le caratteristiche sono ottime: schermo Liquidi Retina da 10,9 pollici con True Tone, ottimo processore fotocamera anteriore e posteriore per fare le videochiamate o per registrare i video.

iPad decima generazione

Smart TV Samsung 43 pollici

Nella nostra guida alle migliori offerte della settimana non può mancare uno smart TV. Abbiamo scelto questo ottimo televisore Samsung QE43Q65C da 43 pollici da poco uscito sul mercato. Grazie alla promo di questa settimana è disponibile con uno sconto del 44% e risparmi più di 300 euro sul prezzo di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis disponibile nella pagina prodotto. Schermo da 43 pollici con risoluzione 4K, processore Quantum 4K Lite per vedere ogni singolo contenuto al meglio ed è compatibile anche con Alexa e Google Assistant per gestirlo con la tua voce. Compatibile con tutte le più importanti piattaforme di video streaming.

Smart TV Samsung 43 pollici

Aspirapolvere YISORA

Partiamo da un dato: lo sconto. Questa settimana l’aspirapolvere YISORA è disponibile con uno sconto dell’80% che fa risparmiare 400 euro sul prezzo di listino. Una scopa elettrica super leggera, ma con un’ottima potenza di aspirazione. Nella confezione trovi anche accessori molto utili per raccogliere le briciole o per arrivare negli angoli più nascosti. Adatta anche ai pavimenti duri.

Aspirapolvere YISORA

Aspirapolvere Philips SpeedPro

Ecco un’altra occasione da non farsi sfuggire questa settimana. Si tratta di un’altra scopa elettrica, ma con un prezzo leggermente superiore, così come sono superiore le prestazioni assicurate. Stiamo parlando dell’aspirapolvere Philips SpeedPro, disponibile al minimo storico e con un doppio sconto speciale. Il merito è dello sconto fisso del 46% a cui è possibile aggiungere un coupon di ben 40 euro. Il pezzo finale è di 136,99 euro e lo sconto totale supera il 60%. Tecnologia Powercyclone 7 per un miglior ricircolo dell’aria e nella confezione trovi anche accessori utili per aspirare le briciole o il divano.

Aspirapolvere Philips SpeedPro

Friggitrice ad aria Tower

Se stavate aspettando una friggitrice ad aria economica e dalle dimensioni compatte, ecco la promo che fa per voi. Oggi trovi questo modello Tower con selettore manuale in promo con uno sconto del 40% e la paghi meno di 30 euro. Un prezzo minuscolo per un elettrodomestico di questo tipo. La tecnologia Vortex fa circolare velocemente l’aria e puoi cucinare qualsiasi cibo molto più velocemente e utilizzando pochissimo olio. Una vera occasione da non fasi sfuggire.

Friggitrice ad aria Tower

Impastatrice Moulinex Masterchef

Se avete la passione per la cucina e amate preparare dolci e lievitati (ma non solo), questa è la promo che fa per voi. Su Amazon trovi il robot da cucina Moulinex Masterchef in offerta con uno sconto del 61% che fa scendere il prezzo a soli 299,99 euro. Il risparmio è considerevole e sfiora i 500 euro. Si tratta di una promo esclusiva Amazon e potrebbe terminare molto presto. Hai anche la possibilità di pagarla a rate utilizzando il servizio Cofidis. Nella confezione trovi anche diverse fruste e accessori per preparare tanti piatti differenti.

Impastatrice Moulinex Masterchef

Asciugatrice Samsung Crystal EcoDry

Uno degli elettrodomestici più utili da avere in casa in questo periodo è l’asciugatrice, soprattutto per chi vive in un appartamento dove è impossibile stendere i vestiti all’aperto. Su Amazon trovi in promo l’asciugatrice Crystal EcoDry con uno sconto eccezionale del 60% che fa risparmiare più di 800 euro sul prezzo di listino. Stiamo parlando di un’asciugatrice a pompa di calore e con tecnologie avanzate che non rovinano i tessuti e mantiene morbido il bucato. Inoltre, è anche smart e puoi gestire alcune funzionalità da remoto. Il cestello ha una capacità di nove chilogrammi.

Asciugatrice Samsung Crystal EcoDry

iRobot roomba e6192

Offerta a tempo per l’aspirapolvere iRobot roomba 6192. Questa settimana è disponibile con uno sconto del 32% che fa scendere il prezzo a 249,90 euro e ne risparmi più di centoventi su quello di listino. Ideale per chi ha animali domestici in casa, aspira velocemente qualsiasi pelo. Compatibile con gli assistenti vocali, la puoi controllare anche da remoto. Ottima soluzione se non vuoi spendere tantissimo.

iRobot roomba e6192

Napoli – Barcellona in streaming gratis

