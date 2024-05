Amazon, ecco le migliori offerte della settimana: sconti mai visti prima

Fonte foto: Amazon Press

Questo mese di maggio non si poteva chiudere che nel migliore dei modi. Per questa ultima settimana, Amazon ci riserva tantissime nuove offerte con diversi prodotti tech al minimo storico. Non solo smartphone: come sempre noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato le migliori promo della settimana che riguardano sia i dispositivi più tecnologici come telefoni, smartwatch e smart TV, ma anche elettrodomestici utilissimi nella vita di tutti i giorni e che semplificano le piccole azioni quotidiane, come ad esempio la pulizia domestica.

Tra le offerte più interessanti di questa settimana c’è sicuramente il Galaxy A35, e non solo per lo sconto con cui lo trovi su Amazon. Infatti, acquistandolo oggi puoi ricevere gratis le Galaxy Buds FE, cuffie Bluetooth con un valore di 79 euro. Altrettanto interessante la promo disponibile sul MacBook Air versione 2023: grazie allo sconto di oggi risparmi più di 500 euro. Se, invece, sei alla ricerca di una friggitrice ad aria lowcost, l’Electrolux Essential è quella che fa per te: la trovi scontata del 52% e la paghi meno della metà. Tornano anche in offerta i Fire TV Stick, le chiavette multimediali di Amazon da sempre tra i prodotti più venduti sul sito di e-commerce. Grazie allo sconto di quasi il 50% le paghi veramente poco

Tutte le migliori promo della settimana le trovi raccolte nella lista qui in basso: basta cliccare sul link per accedere alla pagina prodotto, scoprire il prezzo e completare l’acquisto.

Amazon, le migliori offerte 26 maggio – 2 giugno

Una lista piuttosto corposa con tanti prodotti in offerta e al minimo storico. Abbiamo raccolto alcune delle promo più interessanti di questa settimana e che ti permettono di risparmiare centinaia di euro sul prezzo di listino. Su alcuni prodotti c’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto e messo a disposizione da Amazon. Come ad esempio per il nuovo smart TV TCL da 55 pollici che trovi scontato del 30% e puoi anche pagarlo in 5 rate a tasso zero. Altra offerta molto interessante quella che riguarda la macchina per il caffè De’Longhi La Specialista Arte: oltre allo sconto del 38% hai anche la possibilità di pagarla in 5 rate a tasso zero.

Tutte le offerte che abbiamo selezionato le trovi nella lista qui in alto, mentre se vuoi approfondire le caratteristiche tecniche, qui in basso trovi una breve descrizione con il banner per completare l’acquisto. A te la scelta e buona lettura.

Nuovo Fire TV Stick 4K e Nuovo Fire TV Stick 4K Max

Da questa settimana trovi nuovamente in offerta i Fire TV Stick, le chiavette multimediali di Amazon che rendono ancora più intelligente il tuo smart TV. I modelli più interessanti sono il Fire TV Stick 4K e il Fire TV Stick 4K Max, entrambi da poco usciti sul mercato ed entrambi disponibili al minimo storico. Lo sconto si avvicina al 50% e li ha diventare immediatamente dei bestseller. Sono utili anche per chi già possiede un televisore smart, grazie alla tante funzioni extra che offrono. Non acquistarli a questo prezzo è un gravissimo errore. Come tutte le promo che riguardano i dispositivi Amazon potrebbero terminare da un momento all’altro: approfittane subito.

Nuovo Fire TV Stick 4K

Nuovo Fire TV Stick 4K Max

Motorola RAZR 40 Ultra

Una vera occasione da non farsi scappare. Tra i migliori smartphone in offerta questa settimana trovi il Motorola RAZR 40 Ultra, telefono pieghevole con una scheda tecnica da top di gamma. Grazie al suo design a conchiglia e al doppio display (uno esterno da 3,6 pollici dove vedere tutte le informazioni più importanti, e uno interno da 6,9 pollici quando viene completamente aperto) è uno dei migliori telefoni della sua categoria. A bordo trovi anche un processore Snapdragon super prestazionale, 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna. Ottimo anche il comparto fotografico con una selfie cam da 32 megapixel e una dual camera interna da 12 megapixel e da 13 megapixel. Grazie allo sconto di oggi del 44% lo paghi 667 euro e risparmi più di 500 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare a rate utilizzando il servizio Cofidis.

Motorola RAZR 40 Ultra

Galaxy A35

Non solo smartphone top di gamma. Questa settimana tra le migliori promo trovi anche telefoni medio di gamma alla portata di tutti. A catturare l’attenzione c’è il Galaxy A35, protagonista di una promo mai vista prima. Infatti, oltre allo sconto del 30% che trovi in pagina e che fa scendere il prezzo a 321,99 euro, c’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tass ozero da 64,40 euro al mese grazie al servizio messo a disposizione da Amazon. Non finisce qui. Acquistandolo lo smartphone e registrandolo sul sito di Samsung, ottieni in regalo le Galaxy Buds FE, cuffie Bluetooth dal valore di 79 euro. Inoltre, facendo la permuta del vecchio smartphone utilizzando il servizio Trade-in di Amazon, si ottiene una extra valutazione di 50 euro del proprio dispositivo.

Insomma, una vera offerta con i fiocchi per un telefono dotato di uno schermo Super AMOLED da 6,6 pollici, un processore performante, 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna, espandibile tramite scheda microSD fino a 1 terabyte. Nella parte posteriore una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel.

Galaxy A35

Redmi Note 13 Pro

Ecco un’altra validissima alternativa per chi è alla ricerca di uno smartphone con un rapporto qualità-prezzo elevatissimo. Oggi trovi il Redmi Note 13 Pro di Xiaomi con uno sconto del 36% a soli 221,40 euro. Risparmi più di 120 euro e approfitti di un super minimo storico, soprattutto per un dispositivo uscito sul mercato da pochissimo tempo. Le caratteristiche sono quelle tipiche di uno smartphone medio di gamma, a partire da uno schermo AMOLED da 6,67 pollici supportato da un ottimo processore MediaTek, da 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna. A fare la differenza la fotocamera posteriore da 200 megapixel di livello professionale che assicura scatti mai visti prima. Da acquistare subito.

Redmi Note 13 Pro

Cuffie Bluetooth

Come ogni settimana, oltre agli smartphone vi proponiamo anche alcuni accessori da avere sempre con sé. E le cuffie Bluetooth rientrano in questa categoria. Se siete alla ricerca di un modello lowcost, questa è l’offerta che fa per te. Oggi le trovi in offerta con uno sconto del 73% e le paghi solamente 21,99 euro. Si tratta di un’offerta eccezionale e non a caso sono le più vendute del momento su Amazon. Assicurano un’ottima qualità del suono, sono compatibili con qualsiasi smartphone, hanno la cancellazione del rumore e sono anche impermeabili. Difficile trovare di meglio allo stesso prezzo.

Cuffie Bluetooth

Power bank da 20.000mAh

Altro accessorio che non può mai mancare nel tuo zaino è il powerbank. Questa settimana ti proponiamo questo nuovo dispositivo disponibile su Amazon con un interessantissimo coupon sconto che ti fa risparmiare ben il 50% sul prezzo di listino. Lo paghi poco più di 15 euro e fai un super affare. Compatibile con qualsiasi smartphone, smartwatch e tablet, puoi ricaricare fino a 4 dispositivi contemporaneamente. Un’occasione da non farsi scappare.

N.B. Per vedere il prezzo scontato devi cliccare sul banner e applicare il coupon sconto presente nella pagina prodotto.

Power bank da 20.000mAh

Amazfit GTR 3

Ecco un’occasione speciale da non farsi sfuggire. Se sei alla ricerca di uno smartwatch con ottime caratteristiche tecniche, funzionalità avanzate e con un design alla moda, l’Amazfit GTR 3 è quello che fa per te. Su Amazon è disponibile con uno sconto del 33% e lo paghi solamente 99 euro. Un super prezzo per un orologio dotato di più di 150 modalità di allenamento, alcune delle quali di livello professionale. Ottime anche le funzioni per il monitoraggio avanzato della salute e per il monitoraggio del sonno. Puoi controllare il battito cardiaco e la saturazione dell’ossigeno senza troppi problemi. La batteria ha un’autonomia fino a 21 giorni. Un vero portento a un prezzo piccolo-piccolo.

Amazfit GTR 3

Smartwatch lowcost

Se non vuoi spendere troppo per uno smartwatch, ecco l’offerta che fa per te. Oggi trovi questo modello lowcost in promo con un triplo sconto che fa crollare il prezzo. Oltre a quello fisso del 50%, puoi aggiungere un coupon sconto che fa risparmiare un 10% e un ulteriore buono sconto del 50%. In questo modo lo paghi meno di 20 euro e fai un super affare. Ha tutto quello che richiedi a un dispositivo di questo genere, a partire da uno schermo di grandi dimensioni, monitoraggio della salute e del sonno e ben 100 modalità di allenamento.

N.B. Per vedere il prezzo scontato devi cliccare sul banner e applicare i coupon sconto presenti nella pagina prodotto.

Smartwatch lowcost

Smart TV TCL da 55 pollici

Trovare uno smart TV uscito da poco sul mercato in promo con uno sconto del 30% non è cosa di tutti i giorni. Per questo motivo quando lo si trova bisogna approfittarne subito. Esattamente quello che accade questa settimana con il televisore TCL da 55 pollici versione 2024 con schermo con risoluzione 4K. Ottima qualità delle immagini e a bordo è presente anche il sistema operativo di Google per gli smart TV, una garanzia che assicura la massima compatibilità con qualsiasi piattaforma di video streaming. Lo paghi solamente 349 euro e puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Smart TV TCL da 55 pollici

MacBook Air da 15,3 pollici

Altra ottima occasione da segnalare questa settimana. Su Amazon trovi il MacBook Air versione 2023 con schermo Liquid Retina da 15,3 pollici, processore Apple M2, 8 gigabyte di RAM e SSD da 512 gigabyte in promo con uno sconto del 28% che fa scendere il prezzo di ben 500 euro. Lo paghi 1349 euro, un prezzo sicuramente elevato, ma stiamo parlando di uno dei migliori PC nella sua fascia. Dotato anche di un’ottima fotocamera per le videochiamate, è un dispositivo perfetto per il lavoro e la produttività. Puoi farci veramente di tutto ed è anche molto leggero.

MacBook Air versione 2024

Galaxy Tab S8 Ultra

Un’offerta sensazionale da non farsi sfuggire. Su Amazon è disponibile l’ottimo tablet Galaxy Tab S8 Ultra al minimo storico e con uno sconto del 53% che te lo fa pagare meno della metà. Si tratta di un risparmio di ben 800 euro su quello di listino e di un’occasione imperdibile. Tablet che all’occorrenza può essere utilizzato anche come computer grazie allo schermo SuperAMOLED da 14,6 pollici, il processore Snapdragon 8 Gen 1+, 12 gigabyte di RAM e i 256 gigabyte di spazio di archiviazione. Puoi collegare anche una tastiera per rendere l’utilizzo ancora più immediato. La S Pen è compresa nella confezione e aumenta a dismisura le potenzialità del dispositivo.

Galaxy Tab S8 Ultra

Apple AirTag

Si sta avvicinando l’estate e il periodo delle vacanze. Se si è prenotato un viaggio con volo aereo, devi assolutamente acquistare l’Apple AirTag, il geolocalizzatore dell’azienda di Cupertino che ti aiuta a ritrovare gli oggetti scomparsi, tra cui anche le valigie. Basta posizionarlo all’interno della valigia o attaccarlo a un portachiavi per facilitarne il ritrovamento. Oggi è disponibile in offerta al minimo storico e lo paghi solamente 29,99 euro.

Apple AirTag

Friggitrice ad aria Philips Essential

Nella nostra guida all’acquisto sulle migliori offerte della settimana non può mai mancare l’elettrodomestico per la cucina più amato. Stiamo parlando della friggitrice ad aria, divenuto in pochi anni un vero status symbol. Se siete alla ricerca di un modello economico, ma con ottime funzionalità, la Philips Essential è quella che fa al caso vostro. È disponibile con uno sconto del 52% e la paghi meno della metà (solamente 64,99 euro). Si tratta di un’offerta a tempo e al momento è la più venduta su Amazon, quindi ti consigliamo di approfittarne immediatamente.

Friggitrice ad aria Philips Essential

Robot aspirapolvere iRobot Roomba I3152

Per la pulizia della tua abitazione, il robot aspirapolvere è la soluzione migliore se non hai troppo da dedicarci. Questa settimana su Amazon c’è un’ottima promo per l’iRobot Roomba I3152, modello top di gamma con tecnologie e funzionalità avanzate. Ha una tecnologia di navigazione intelligente e sensori che ti permettono ti mappare la tua abitazione con facilità. Tramite l’app dello smartphone puoi decidere quali stanze pulire e con quale intensità. È disponibile con uno sconto del 35% e la paghi 299,90 euro. Puoi dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero con il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

Robot aspirapolvere iRobot Roomba I3152

De’Longhi La Specialista Arte

Una delle passioni degli italiani è bere un buon caffè a colazione, dopo i pasti e durante le pause. E per farlo è necessario avere una buona macchina per il caffè espresso, simile a quella dei bar. Questa settimana c’è in promo una delle migliori degli ultimi anni: la De’Longhi La Specialista Arte. Si tratta di una macchina top di gamma che utilizza il caffè in chicchi ed è dotata di un macinacaffè. Puoi preparare tante altre bevande, come ad esempio il cappuccino, le tisane o il the. Nella confezione sono inclusi anche degli accessori: il Barista Kit, e il cappuccinatore My Latte Art. Grazie allo sconto del 38% approfitti del minimo storico e risparmi più di 300 euro. Puoi anche pagarla in 5 rate a tasso zero.

De’Longhi La Specialista Arte

HP Envy 6420e

Avere una stampante in casa è sempre utile, a maggior ragione quando si trova un modello come la HP Envy 6420e in promo con uno sconto del 53% e la paghi solamente 64,99 euro. Si tratta di un modello dalle dimensioni piuttosto compatte, perfetta per un utilizzo casalingo. Oltre a stampare puoi anche fotocopiare e scansionare i documenti. La puoi gestire anche da remote con l’app dello smartphone. Utile, economica e facile da utilizzare, difficile trovare di meglio.

HP Envy 6420e

Climatizzatore Tristar 3 in 1

Sta arrivando il periodo dell’anno in cui avere un climatizzatore portatile in casa fa la differenza. Su Amazon cominciano a esserci anche le prime offerte da non farsi scappare. Come ad esempio questo condizionatore Tristar 3 in 1 che oltre a raffreddare l’ambiente è anche in grado di deumidificare oppure di essere utilizzato con la semplice funzione ventilatore. Lo trovi in offerta con uno sconto del 43% e lo paghi solamente 166,63 euro, con la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. È anche dotato della classe energetica A, quindi con un consumo di energia sotto la media.

Climatizzatore Tristar 3 in 1

Scopa elettrica Hoover HF1

Chiudiamo con un’altra ottima offerta che ci mette a disposizione Amazon. Trovi la scopa elettrica Hoover HF1 in promo con uno sconto del 57% che fa crollare il prezzo a soli 99 euro. Una delle migliori occasioni della settimana per una scopa elettrica lowcost, ma che assicura tutte le funzioni del caso, a partire da una grande potenza di aspirazione. La spazzola è adatta anche ai peli degli animali ed è dotata di una luce LED che illumina gli angoli più bui. Non acquistarla a questo prezzo è un grosso errore.

[amazon box=" B0BVCGXQ7L" tracking-id="lpdw_tech-21" title="Scopa elettrica