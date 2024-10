Amazon, tante offerte imperdibile con sconti fino all'80%

Fonte foto: LG

Manca sempre meno alla "Festa delle Offerte di Prime" di Amazon e cominciano ad apparire sul sito di e-commerce promo molto interessanti con sconti che superano anche l’80%. In attesa del terzo grande evento dell’anno organizzato da Amazon, gli utenti possono sfruttare le classiche promo di inizio di mese che permettono di risparmiare centinaia di euro, come ad esempio l’offerta disponibile per il robot aspirapolvere Ecovacs Deebot T20e OMNI che trovi con un doppio sconto che fa crollare il prezzo (-850 euro su quello di listino). Tra le promo da segnalare c’è anche quella dedicata allo Xiaomi 14T, nuovo smartphone appena arrivato sul mercato. Solo acquistandolo in questi giorni ricevi in regalo il Redmi Pad Pro, tablet da poco uscito sul mercato e con un valore di mercato di 330 euro.

Come sempre noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo della settimana, partendo dai prodotti più tecnologici, come ad esempio smartphone, tablet e smart TV, fino ad arrivare agli elettrodomestici, diventati in questi ultimi anni sempre più presenti e importanti nelle nostre vite. La lista completa la trovi qui in basso: basta cliccare sul link per accedere direttamente alla pagina prodotto. Non perdere queste occasioni!

Amazon, le migliori offerte 30 settembre – 6 ottobre

Grazie alle promo Amazon non c’è modo migliore per cominciare questo mese di ottobre. La lista delle offerte è abbastanza lunga e presenta dei prodotti molto interessanti. Se siete alla ricerca di un wearable con cui tenere sotto controllo i principali parametri vitali e che monitori anche le vostre attività, lo Xiaomi Smart Band 8 è quello che fa per voi. Con lo sconto disponibile questa settimana costa veramente poco e fai un super affare. Molto interessante anche l’offerta disponibile per l’iPad Pro con processore M4 da pochissimo uscito sul mercato: oltre allo sconto IVA puoi approfittare anche della possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. In tema di elettrodomestici trovi la lavasciuga LG Serie R5 con uno sconto del 55% e la paghi meno di metà prezzo. Super interessante anche l’offerta per la macchina per il caffè De’Longhi Nescafé Dolce Gusto Genio Plus: oltre allo sconto in pagina ottieni un buono sconto di 40 euro per acquistare capsule Nescafé. Infine, questa settimana torna la Champions League su Amazon Prime Video: puoi abbonarti gratis e vedere Lipsia – Juventus.

Nella lista in alto trovate le offerte che abbiamo selezionato: basta cliccare sul link per accedere alla pagina prodotto e completare l’acquisto. Se, invece, volete approfondire le caratteristiche tecniche, qui in basso trovate una breve descrizione per ogni dispositivo e il banner per acquistarlo: a voi la scelta e buona lettura.

Xiaomi 14T

Non è la classica offerta con uno sconto che ti fa risparmiare centinaia di euro, ma per essere una promo lancio è davvero unica. Andiamo con ordine e partiamo descrivendo il prodotto. Lo Xiaomi 14T è l’ultimo smartphone top di gamma lanciato dal produttore cinese e ha fatto il suo debutto sul mercato da pochissimi giorni. Comparto fotografico realizzato in collaborazione con Leica che assicura scatti incredibili, prestazioni top grazie al processore super top di gamma di MediaTek e una batteria a lunga durata che si ricarica in pochissimo tempo. Nuovo schermo Xiaomi con risoluzione 1,5K (superiore al FullHD) e refresh rate fino a 144Hz. In più, i nuovi strumenti di intelligenza artificiali di Xiaomi che ti semplificano la vita quotidiana.

Lo smartphone lo trovi su Amazon con a 649 euro, ma acquistandolo adesso ricevi in regalo il Redmi Pad Pro, tablet con un valore di mercato di 329,90 euro (che puoi rivendere immediatamente e ricavarne un bel gruzzoletto) e il caricabatterie. Inoltre, Amazon super valuta il tuo smartphone usato di ben 100 euro. Insomma, l’offerta perfetta da cogliere al volo.

N.B. Per scoprire l’offerta con tablet e caricatore in regalo devi cliccare sul banner e accedere alla pagina prodotto.

Motorola edge 50 Fusion

Motorola riserva sempre grandi sorprese nella fascia dei medio-top di gamma e il Motorola edge 50 Fusion ne è la dimostrazione. Smartphone che ha fatto il suo debutto quest’anno e che trovi in offerta speciale su Amazon con uno sconto del 28% a un prezzo di 323 euro. Ha tutte le carte in regola per essere uno dei migliori telefoni di questa fascia di prezzo: schermo da 6,67 pollici pOLED con refresh rate fino a 144 Hz, processore Snapdragon 7s Gen 2 e una doppia fotocamera posteriore con sensore principale professionale da 50 megapixel. La batteria da 5.000mAh è la naturale ciliegina sulla torta di uno smartphone che non ti deluderà.

Motorola edge 50 Fusion

Blackview Shark 8

Questa è un’offerta da cogliere al volo se non vuoi spendere più di 150-160 euro per acquistare il tuo nuovo smartphone. Su Amazon trovi il Blackview Shark8, telefono con caratteristiche da medio di gamma, con uno sconto del 76% che fa crollare il prezzo a soli 159,99 euro. Un telefono con schermo da 6,78 pollici FHD e refresh rate a 120 Hz, processore MediaTek di buon livello e una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 64 megapixel e una fotocamera ultra-grandangolare da 13 megapixel. La batteria da 5.000mAh è lo standard del settore. A questo prezzo fai un super affare.

Blackview Shark 8

Cuffie Bluetooth lowcost

Come ogni settimana, oltre agli smartphone ti proponiamo anche degli accessori che si rivelano utili nella vita di tutti i giorni. Come ad esempio questo paio di cuffie lowcost che trovi con uno sconto dell’86% e le paghi solamente 9,99 euro. Un prezzo alla portata di tutti per delle cuffie che assicurano una buona qualità audio, sono compatibili con qualsiasi smartphone e hanno un’autonomia fino a 46 ore utilizzando la custodia di ricarica. Sono anche impermeabili e le puoi utilizzare mentre ti alleni.

Cuffie Bluetooth lowcost

Powerbank magnetico

Ecco un altro accessorio che non può mancare sulla tua scrivania o nello zaino. Su Amazon trovi questo powerbank magnetico da 10.000mAh che ti permette di ricaricare il tuo smartphone per almeno un paio di volte con uno sconto fisso del 67% a cui aggiungere un coupon del 5%. Il prezzo finale sfiora i 25 euro per un prodotto interessante e soprattutto utile. È compatibile con tutte le ultime versioni dell’iPhone e anche con gli smartphone Android che supportano la ricarica a induzione. Presente anche un indicatore LED che mostra il livello della ricarica.

Powerbank magnetico

Galaxy Watch 7

L’intelligenza artificiale è arrivata anche sugli smartwatch con il Galaxy Watch 7. L’ultima versione dell’orologio smart di Samsung fa un ulteriore passo in avanti sotto il punto di vista del monitoraggio della salute e dell’attività fisica grazie agli efficienti algoritmi di intelligenza artificiale in grado di processare milioni di dati in pochissimo tempo. I nuovi sensori nascosti sotto la scocca tengono sotto controllo i principali parametri vitali e assicurano un monitoraggio preciso del sonno. Se vengono rilevati dati anomali vieni avvisato in tempo reale. Per i tuoi allenamenti trovi più di 90 modalità di allenamento tra cui scegliere. Da questa settimana trovi il Galaxy Watch 7 in offerta a un prezzo di 299 euro con uno sconto del 25% su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero da 59,80 euro al mese.

Galaxy Watch 7

Xiaomi Smart Band 8

Uno dei prodotti più acquistati in questi ultimi giorni è la Xiaomi Smart Band 8, l’activity tracker del produttore cinese che assicura le stesse funzioni di uno smartwatch, ma a un prezzo alla portata di tutti. Grazie allo sconto del 31% presente sul sito di e-commerce la paghi solamente 27,49 euro. Acquisti un wearable che monitora costantemente la salute con un sensore per il battito cardiaco molto preciso. Altrettanto preciso è il report quotidiano che ricevi sulla qualità del tuo riposo notturno. Puoi scegliere tra tantissime modalità sportive per la tua attività quotidiana e tutti i dati vengono raccolti e li puoi analizzare sull’app dello smartphone. Infine, puoi personalizzare il quadrante scegliendo tra oltre 200 watch faces. A questo prezzo difficilmente puoi trovare di meglio.

Xiaomi Smart Band 8

Smart TV LG QNED 50 pollici

Se sei alla ricerca di uno smart TV con un ottimo rapporto qualità-prezzo, questa è l’offerta che fa per te. Su Amazon è disponibile il televisore LG QNED da 50 pollici della Serie 85 (da poco uscito sul mercato) con uno sconto del 30% che fa scendere il prezzo a 699 euro. Si tratta di uno smart TV che assicura una qualità elevata delle immagini grazie alla combinazione della tecnologia Quantum Dot con la tecnologia NanoCell. Il tutto coadiuvato dal processore α8 con intelligenza artificiale. Altra peculiarità è la presenza del sistema operativo webOS, considerato uno dei migliori nel mondo degli smart TV. Supporta tutte le principali piattaforme di video streaming e ottieni anche suggerimenti personalizzati su cosa vedere.

Smart TV LG QNED 50 pollici

Computer portatile Jumper

Altra ottima offerta che trovi questa settimana su Amazon. Il computer portatile jumper con schermo da 15,6 pollici, processore Intel i 5 di dodicesima generazione, 16 gigabyte di RAM e SSD da 512 gigabyte è in promo con uno sconto del 46% e lo paghi 539 euro, con un risparmio netto che supera i 450 euro. Si tratta di un prezzo eccezionale per un computer con cui puoi fare di tutto, dallo studiare, al vedere film e serie TV nel tempo libero, fino al lavorare utilizzando programmi per la produttività (suite Office, app per il montaggio video e il fotoritocco). Supporta anche i vidoegame.

Computer portatile Jumper

iPad Pro con processore M4

L’ultima versione dell’iPad Pro, uscita sul mercato da pochi mesi, è disponibile in offerta questa settimana su Amazon con un ottimo sconto IVA che ti fa risparmiare più di 200 euro sul prezzo di listino. Lo paghi 999 euro e puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate da 199,80 euro al mese. Definirlo un semplice tablet è un po’ riduttivo. Si tratta a tutti gli effetti di un mini PC che si trasforma in un computer collegando una tastiera wireless e l’Apple Pencil. Le prestazioni sono straordinarie grazie al nuovo processore Apple M4 e lo schermo Ultra Retina XDR da 11 pollici permette di vedere ogni contenuto con la miglior qualità possibile. Non mancano delle fotocamere evolute con le quali puoi anche fare call di lavoro mentre sei in viaggio.

iPad Pro con processore M4

Soundbar ULTIMEA

Doppio sconto e super promo per la soundbar ULTIMEA con 5.1 canali. Questa settimana è disponibile su Amazon con uno sconto del 40% a cui aggiungere un coupon che ti fa risparmiare altri 10 euro. Dotata di uno speaker frontale, di un subwoofer wireless e di altre due casse più piccole per una qualità audio impareggiabile. Grazie all’intelligenza artificiale il suono è ottimizzato per la miglior esperienza audio possibile. Compatibile con qualsiasi smart TV.

Soundbar ULTIMEA

Lavasciuga LG Serie R5

Ecco un elettrodomestico di cui non puoi fare a meno quest’inverno. Se non hai molto spazio a disposizione in casa e non puoi installare sia la lavatrice sia l’asciugatrice, la lavasciuga è l’elettrodomestico che fa per. Questa settimana trovi in offerta a un prezzo speciale la lavasciuga LG Serie R5 con uno sconto del 55% che fa crollare il prezzo a soli 559 euro. La puoi pagare anche in 5 rate a tasso zero da 111,80 euro al mese. Inoltre, come la maggior parte degli elettrodomestici venduti e spediti da Amazon, puoi aggiungere sei servizi extra come il ritiro del vecchio elettrodomestico, il disimballaggio e l’installazione di quello nuovo. Dotata di un cestello da 10 chilogrammi in fase di lavaggio e di 6 chilogrammi in fase di asciugatura. Utilizza l’intelligenza artificiale per ottimizzare le fasi di lavaggio e di asciugatura.

Lavasciuga LG Serie R5

De’Longhi Nescafé Dolce Gusto Genio Plus

Una delle passioni degli italiani è bere un buon caffè dopo ogni pasto e durante le pause a lavoro. E se non si vuole utilizzare la moka, l’unica alternativa è utilizzare una macchina per il caffè espresso. Oggi trovi in promo la De’Longhi Nescafé Dolce Gusto Genio Plus con uno sconto del 34% che fa scendere il prezzo a 75,90 euro. La promo non finisce qui: ottieni anche un buono sconto del valore di 40 euro con cui acquistare le capsule Nescafé. Macchina per il caffè semplice da utilizzare e con cui puoi preparare anche altre bevande calde come il ginseng e le tisane.

De’Longhi Nescafé Dolce Gusto Genio Plus

Philips Airfryer 3000

Non può certo mancare una friggitrice ad aria nella nostra guida all’acquisto delle migliori promo della settimana. E per l’occasione abbiamo scelto un grande classico: la Philips Airfryer 3000, friggitrice super acquistata su Amazon e disponibile in promo con un ottimo sconto del 54%. La paghi 79,99 euro risparmiandone quasi 100 rispetto a quello di listino. Ha tutto quello che cerchi da un elettrodomestico di questo genere: tante funzioni e modalità di cottura per cucinare tutte le pietanze che vuoi, dalla carne alle verdure fino ai dolci. Potente, occupa poco spazio: difficilmente trovi qualcosa di meglio a questo prezzo.

Philips Airfryer 3000

Ecovacs Deebot T20e OMNI

Torna in offerta con uno sconto shock il robot aspirapolvere Ecovacs Deebot T20e OMNI. Grazie al doppio sconto presente in pagina risparmi ben 850 euro e lo paghi 549 euro, minimo storico sul sito di e-commerce. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Si tratta di un robot aspirapolvere dotato anche della stazione per lo svuotamento automatico ed è in grado anche di lavare il pavimento. I sensori presenti sulla parte esterna mappano tutta l’abitazione e tramite l’app puoi pianificare al meglio le pulizie quotidiane. Un vero affare che non puoi farti scappare.

Ecovacs Deebot T20e OMNI

Come vedere Lipsia – Juventus in streaming gratis

Seconda giornata di Champions League e seconda partita in esclusiva trasmessa da Amazon Prime Video. Questa volta la scelta della piattaforma è caduta su Lipsia – Juventus, uno dei match più interessanti del mercoledì. I bianconeri arrivano dalla vittoria convincente contro il PSV, mentre il Lipsia è fermo a zero punti dopo avere perso fuori casa per 2 a 1 contro l’Atletico Madrid. Un partita sulla carta molto interessante tra una delle migliori difese di questo inizio di stagione e uno dei migliori attacchi.

La partita è disponibile in esclusiva per tutti gli abbonati a Prime Video. Se ancora non sei iscritto alla piattaforma, puoi sfruttare la promo disponibile in questi giorni: per tutti i nuovi abbonati c’è la prova gratuita di 30 giorni, senza nessun obbligo di rinnovo e con la possibilità di recedere in qualsiasi momento. Puoi vedere Lipsia – Juventus in streaming gratis su smartphone, tablet, computer e smart TV utilizzando semplicemente l’app di Prime Video.

