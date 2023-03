Offerte di Primavera Amazon: i migliori smartwatch da acquistare

Tra le categorie di prodotti che troviamo in promo in queste Offerte di Primavera di Amazon troviamo anche (e soprattutto) gli smartwatch. Questi wearable hanno oramai preso il posto degli orologi analogici e ci tengono compagnia nella vita di tutti i giorni offrendo funzionalità innovative e molto utili, come ad esempio il monitoraggio avanzato e continuo del proprio stato di salute, oppure ci forniscono dati utili sui nostri allenamenti. Nell’ultimo periodo si stanno affacciando sul mercato anche nuovi tipi di smartwatch, realizzati con materiali super resistenti e adatti agli amanti dell’avventura.

Un esempio è il Galaxy Watch5 Pro che troviamo in offerta proprio in questi giorni con uno sconto top del 35% che fa risparmiare 150€. Oppure il Garmin Instict Solar che, oltre a essere realizzato con materiali super resistenti, dispone anche di una lente che cattura i raggi del sole e i trasforma in energia per la batteria. Oggi è disponibile con uno sconto del 50% e lo si paga esattamente la metà. Come avete potuto capire non mancano le promo eccezionali e noi di Libero Tecnologia abbiamo scelto i migliori smartwatch da acquistare subito.

Galaxy Watch5

Uno dei migliori smartwatch lanciati nel 2022 è tra i dispositivi in promo nelle Offerte di Primavera di Amazon. Stiamo parlando del Galaxy Watch5, orologio smart di Samsung pensato per la vita di tutti i giorni. In offerta troviamo diverse versioni che si differenziano per la dimensione dello schermo e per la presenza (o assenza) del chip LTE per la connessione dati. Lo sconto si aggira intorno al 25% e si risparmiano quasi 100€ sul prezzo di listino. Il Galaxy Watch5 è dotato di un ottimo display che si legge anche sotto la luce del sole, di un sensore che tiene sotto controllo diversi parametri vitali e supporta ben 90 modalità di allenamento. Un orologio completo e che può diventare il vostro nuovo compagno nella vita di tutti i giorni

Galaxy Watch5 44mm

Galaxy Watch5 40mm

Galaxy Watch5 44mm LTE

Galaxy Watch 5 Pro

Oltre al Galaxy Watch5, troviamo in offerta anche il Galaxy Watch5 Pro, modello con caratteristiche tecniche superiore e pensato per un utilizzo differente. Infatti, è stato realizzato con materiali super resistenti che lo rendono perfetto per il trekking e le avventure all’aperto, anche grazie alla presenza di un chip GPS super preciso e che ti aiuta anche a tornare al punto di partenza nel caso in cui hai smarrito la strada. Monitora costantemente il tuo stato di salute tramite il Samsung BioActive, un sensore super avanzato e con funzionalità uniche. Le modalità sportive supportate sono poco più di 90. La batteria ti accompagna per quasi una settimana. Disponibile con uno sconto del 30% che fa risparmiare ben 150€ e lo puoi anche pagare a rate a tasso zero.

Galaxy Watch5 Pro

Galaxy Watch5 Pro LTE

Garmin Vivoactive 4

Uno dei migliori sportwatch disponibili sul mercato in offerta speciale per due giorni. Stiamo parlando del Garmin Vivoactive 4 disponibile su Amazon con uno sconto di ben il 43% e il prezzo scende al minimo storico. Dotato di più di 20 app per lo sport, permette di tenere sotto controllo tantissime statistiche differenti, tutte molto utili per capire il proprio stato di preparazione. Dispone anche di una funzionalità per guardare i video animati degli allenamenti direttamente sullo schermo. La batteria dura più di una settimana

Garmin Vivoactive 4

Garmin Instict Solar

Altro smartwatch unico da acquistare in queste Offerte di Primavera 2023 di Amazon. Stiamo parlando del Garmin Instict Solar, orologio smart super resistente e che rispetta gli standard militari statunitensi. Grazie alla presenza di una particolare lente, è in grado di catturare i raggi solari e trasformarli in energia per la batteria che in questo modo può durare più di 30 giorni. Per il resto è un ottimo smartwatch per chi ama l’avventura: chip GPS per un posizionamento super rapido, sensore PulseOX per la saturazione dell’ossigeno nel sangue e più di 20 sport supportati.

Garmin Instict Solar

Huawei Watch GT3

Un altro ottimo smartwatch che troviamo in offerta in questi giorni è il Huawei Watch GT3. Ultimissimo modello lanciato dal colosso cinese sul mercato, offre funzionalità pensate per la vita di tutti i giorni. Puoi personalizzare lo schermo con una delle tante watch faces messe a disposizione da Huawei, e puoi anche tenere sotto controllo in tempo reale e ventiquattro su ventiquattro il tuo stato di salute, partendo dalla frequenza cardiaca. Non manca il monitoraggio avanzato del sonno. Per gli amanti dell’attività fisica è presente un coach dedicato al running che ti sprona a dare sempre il meglio per raggiungere nuovi record. La batteria ha una durata di circa due settimane. Con la super offerta di oggi è da acquistare subito

Huawei Watch GT3

TicWatch Pro 3

Torna in promo tra le Offerte di Primavera anche il TicWatch Pro 3, uno degli smartwatcj più acquistati nell’utlimo periodo su Amazon. Si tratta di un dispositivo top di gamma con una caratteristica unica: la presenza di un doppio display che permette alla batteria di durare più di 50 giorni. TicWatch ha dotato il suo orologio di funzionalità avanzatissime: più di 100 modalità sportive, monitoraggio della frequenza cardiaca e anche monitoraggio del sonno con un report completo che ti mostra come riposi durante la notte. Grazie allo sconto del 40% risparmi più di 100€ e lo puoi pagare anche a rate a tasso zero.

TicWatch Pro 3

