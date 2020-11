Il contavasche è uno strumento utile nel nuoto per atleti professionisti, appassionati e sportivi che si allenano in piscina, poiché consente di monitorare il numero di vasche realizzate durante la sessione. I modelli più evoluti offrono anche altre funzionalità, come il cronometro per rilevare i tempi medi e totali degli allenamenti, oltre a controllare la frequenza cardiaca e fornire modalità dedicate anche per altri sport. Scopriamo quali sono i migliori contavasche per il nuoto sul mercato, dai prodotti più economici fino a quelli più esclusivi di fascia alta.

Quale contavasche acquistare per il nuoto

Un accessorio ormai irrinunciabile per i nuotatori è il contavasche, un dispositivo con il quale monitorare la distanza percorsa per concentrarsi sull’allenamento ed evitare di preoccuparsi delle metriche. Sul mercato si possono trovare due tipi di apparecchi, i contavasche da dito che si mettono intorno all’indice e richiedono di toccare lo schermo dopo ogni virata, per conteggiare le vasche manualmente con una leggera pressione dell’apparecchio, oppure gli sportwatch con funzioni specifiche per il nuoto.

Ovviamente i primi sono molto semplici e non offrono altri servizi al di fuori del conteggio delle vasche, mentre gli smartwatch con programma per il nuoto sono device più completi e interessanti, da usare non solo in piscina ma per qualsiasi attività sportiva e il tempo libero. Ad ogni modo, prima di scegliere quale contavasche comprare è importante valutare la precisione dei dati forniti dallo strumento, il quale può indicare diverse informazioni come il numero di vasche, il tempo impiegato, la distanza percorsa, la frequenza delle bracciate e il ritmo della nuotata.

Alcuni modelli sono anche in grado di riconoscere i diversi stili di nuoto, un’opzione utile poiché permette di effettuare rilevamenti più accurati in allenamento. Da non sottovalutare è la presenza del GPS integrato per usare le funzionalità di analisi delle prestazioni anche in mare. Infine è opportuno verificare che il design sia impermeabile, la luminosità dello schermo, la qualità dei materiali e l’autonomia del dispositivo.

I migliori contavasche per il nuoto

In commercio si possono trovare tantissimi modelli diversi di contavasche per il nuoto, dai dispositivi da dito leggerissimi e pratici da usare, fino agli smartwatch multisport e agli indossabili specifici per gli allenamenti in piscina o al mare. Ecco i modelli più interessanti da considerare.

Contavasche da dito LapCounter

Fonte foto: Amazon

Un modello particolare per monitorare gli allenamenti nel nuoto è il device proposto da LapCounter, un contavasche da dito digitale impermeabile fino a una profondità di 50 metri. Lo strumento è in grado di contare fino a 9.999, con il conteggio delle vasche che viene effettuato manualmente tramite una leggera pressione del pollice sullo schermo, senza nessun fastidio alla nuotata in quanto il posizionamento dell’apparecchio è ottimale tra l’indice e il pollice. Si tratta di un modello taglia unica leggerissimo, con un peso di appena 11 grammi, batteria a tampone e spegnimento automatico dopo qualche minuto di inutilizzo.

Caratteristiche tecniche

Peso 11,3 grammi

Contavasche manuale

Conteggio fino a 9.999

Impermeabile fino a 5 ATM

Acquista il contavasche LapCounter su Amazon.

Contavasche da dito SportCount C200

Fonte foto: Amazon

Proposto sul mercato dall’azienda SportCount, il contavasche da dito C200 è dotato anche della funzionalità di cronometro, un’opzione che consente non solo di contare il numero di vasche ma anche una serie di metriche. In particolare, con questo dispositivo è possibile monitorare il tempo migliore, quello peggiore, medio e totale, con un set di informazioni davvero completo per gli allenamenti nel nuoto e una capacità di memoria fino a 200 tempi/vasca. Ovviamente il design è impermeabile, con una resistenza garantita fino a 50 metri di profondità.

Caratteristiche tecniche

Peso 10 grammi

Contavasche manuale

Cronometro

Impermeabile fino a 5 ATM

Compra su Amazon il contavasche SportCount C200.

PoolMate 2

Fonte foto: Amazon

Un ottimo contavasche per il nuoto di fascia media è il modello PoolMate 2, un orologio smart con cronometro, 4 colori disponibili tra cui blu, nero, grigio e viola, compatibile con gli allenamenti in piscina, al lago o al mare. Questo device offre tante funzionalità per gli sportivi, infatti è possibile calcolare la distanza, conteggiare le calorie bruciate, il numero di vasche realizzate e l’indice di efficienza. Nel complesso si possono registrare fino a 50 sessioni, tuttavia è importante impostare la lunghezza della piscina considerando che il PoolMate 2 funziona con vasche fino a 18 metri, ad ogni modo non è necessario premere il pulsante dopo la virata.

Caratteristiche tecniche

Peso 100 grammi

Contavasche automatico

Cronometro

Impermeabile fino a 5 ATM

Piscina, mare e lago

Vasca fino a 18 metri

Scopri il prezzo del contavasche PoolMate 2 su Amazon.

Swimvate Poolmate Live Lap

Fonte foto: Amazon

Uno dei migliori contavasche per il nuoto per qualità-prezzo è lo Swimvate Poolmate Live Lap, un dispositivo davvero efficiente capace di monitorare la distanza durante gli allenamenti in piscina. Il device indossabile è dotato del cronometro, delle vibrazioni con allarme e di una batteria di lunga durata, con cavetto acquistabile a parte per scaricare i dati delle analisi sportive su PC Windows o macOS. Il rilevamento delle vasche è veramente preciso, sia per lunghezza di 50 che di 25 metri, in questo modo è possibile concentrarsi sulla sessione di allenamento senza dover contare il numero di virate realizzate da soli.

Caratteristiche tecniche

Display touchscreen

Peso 40,8 grammi

Contavasche automatico

Cronometro

Autonomia fino a 2 anni

Impermeabile fino a 5 ATM

Puoi acquistare il contavasche Poolmate Live App su Amazon.

Samsung Gear Sport

Grazie all’app Speedo On, il Samsung Gear Sport può fornire una serie di metriche importanti per i nuotatori, come il numero di vasche, la distanza percorsa e il tempo impiegato, con informazioni aggiuntive come indicazioni per migliorare le performance, strumenti di analisi degli allenamenti e la possibilità di seguire altri specialisti del nuoto. L’orologio smart di Samsung per gli appassionati di sport ha un display SAMOLED da 1,2 pollici, il GPS integrato, il Bluetooth e il modulo Wi-Fi, con un peso di appena 50 grammi e una vivace colorazione blu perfetta per la piscina.

Caratteristiche tecniche

Display SAMOLED da 1,20 pollici

Peso 50 grammi

Contavasche con app Speedo On

Cronometro

Impermeabile fino a 5 ATM

Compatibile con smartphone Android

Compra Samsung Gear Sport da Amazon.

Garmin Swim 2

Fonte foto: Amazon

Un contavasche professionale per nuotatori è il Garmin Swim 2, un orologio smart progettato appositamente per gli allenamenti nel nuoto. Il device presenta un display HD a colori da 1 pollice, il cardiofrequenzimetro da polso che funziona anche sott’acqua con tecnologia Garmin Elevate TM, l’accelerometro e le vibrazioni integrate. Pesa pochissimo, appena 36 grammi, ed è adatto sia alla piscina sia al mare, con tantissime funzionalità dedicate per il nuoto e opzioni anche per altri sport. Il rilevamento delle vasche è preciso, con il calcolo della distanza e del tempo, quindi basta dividere i chilometri realizzati per la lunghezza della vasche e ottenere a fine allenamento il numero completo.

Caratteristiche tecniche

Peso 36 grammi

Contavasche automatico

Cronometro

Impermeabile fino a 5 ATM

Piscina e mare

GPS integrato

Display 1 pollice HD

Acquista Garmin Swim 2 su Amazon.

Polar Vantage M

Fonte foto: Amazon

Il contavasche migliore in commercio è il Polar Vantage M, uno sportwatch moderno e sofisticato per gli sportivi più esigenti. Questo orologio smart propone il profilo Nuoto nel programma Multisport, per monitorare e registrare una serie di parametri come la distanza realizzata in piscina, il tempo di riposo, la frequenza delle bracciate e il ritmo della nuotata. Il device di Polar riconosce diversi stili differenti, tra cui la rana, la farfalla, il dorso e lo stile libero, inoltre grazie al GPS è possibile misurare le prestazioni anche nel nuoto in acque libere oppure impostare distanze diverse in base al tipo di piscina.

Caratteristiche tecniche

Display 1,2 pollici always-on

Peso 68 grammi

Contavasche automatico

Cronometro

Cardiofrequenzimetro

Impermeabile fino a 5 ATM

Piscina e mare

GPS integrato

Compra il contavasche Polar Vantage M su Amazon.

Garmin Forerunner 245

Fonte foto: Amazon

Tra i migliori smartwatch contavasche per nuoto il Garmin Forerunner 245 è un eccellente multisport, un modello utile a chi si allena in piscina e pratica anche altre attività fisiche come la corsa o il ciclismo. Con questo indossabile è possibile contare facilmente le vasche, monitorando le proprie prestazioni e calcolando la distanza totale percorsa, con un design resistente all’acqua e alle immersioni. Il Forerunner 245 ha un pratico cinturino in silicone, un design compatto e un peso contenuto, con un display touchscreen da 1,2 pollici, GPS integrato, cronometro e rilevamento della frequenza cardiaca.

Caratteristiche tecniche

Peso 38,5 grammi

Contavasche automatico

Cronometro

Impermeabile fino a 5 ATM

GPS integrato

Display 1,2 pollici

Cardiofrequenzimetro

Monitoraggio del sonno

Guarda il prezzo di Garmin Forerunner 245 su Amazon.

Apple Watch Serie 6

Fonte foto: Amazon

Ovviamente è riduttivo chiamarlo appena contavasche, tuttavia il nuovo Apple Watch Serie 6 è in grado di fornire un supporto completo per gli allenamenti dei nuotatori in piscina e al mare. Tramite l’app Allenamento è possibile contare le vasche, misurare la distanza percorsa e il tempo impiegato, per tenere traccia in modo preciso di ogni sessione in acqua, misurando tutte le metriche con precisione. Il device è dotato del GPS integrato, il modulo Wi-Fi, l’app ECG per il rilevamento del battito cardiaco, il monitoraggio dell’ossigeno nel sangue e il display Retina con tecnologia always-on.

Caratteristiche tecniche

Peso 30,5 grammi

Contavasche

Cronometro

Saturimetro

Impermeabile fino a 5 ATM

GPS integrato

Display Retina always-on

Cardiofrequenzimetro

Monitoraggio del sonno

Acquista su Amazon Apple Watch Serie 6.