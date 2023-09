Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Apple

iOS 17 è finalmente disponibile. Ora in versione definitiva e stabile, nuovo sistema operativo di Apple può essere scaricato anche dai non iscritti al programma Beta, quindi da tutti i possessori di un iPhone compatibile, che potranno usare le nuove funzioni sviluppate dal colosso di Cupertino per i suoi utenti.

Come al solito, il download e l’istallazione del nuovo sistema operativo è molto semplice sui telefoni di Apple ed è possibile sia direttamente dall’iPhone che collegando lo smartphone ad un Mac o PC Windows.

Come installare iOS 17

Per installare iOS 17 su iPhone si può utilizzare l’aggiornamento OTA (Over-The-Air) direttamente dallo smartphone, oppure passare da un computer, Windows o Mac, rispettivamente tramite iTunes o Finder.

Come per ogni aggiornamento di un sistema operativo, qualcosa potrebbe andare storso. Per questo, è consigliabile fare un backup dei propri dati, in modo da poter ripristinare il dispositivo in caso di eventuali problemi. Dato che l’aggiornamento potrebbe essere di diversi GB, è opportuno essere connessi a una rete WiFi. Inoltre è consigliabile avere almeno il 50% di batteria o collegare il dispositivo alla rete elettrica.

Fatte queste premesse è possibile iniziare le operazioni per l’aggiornamento OTA. Per farlo bisogna andare su Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software.

A questo punto di può fare tap su Scarica e installa e attendere il completamento delle operazioni che, avverte Apple, potrebbero durare diverso tempo a seconda della grandezza del pacchetto da scaricare e della velocità della propria connessione a Internet.

Per installare iOS 17 da PC Windows bisognerà scaricare l’ultima versione di iTunes e, una volta installata, collegare il proprio iPhone.

Quando un nuovo aggiornamento è disponibile l’applicazione avvisa l’utente, che non deve fare altro che cliccare su Scarica e Aggiorna. Per verificare maualmente la presenza di nuovi aggiornamenti, basta andare su Riepilogo > Verifica aggiornamenti.

Per gli utenti Mac, invece, non è necessario scaricare alcun software: Finder è già installato e basta collegare il proprio iPhone e procedere con il download e l’installazione della nuova versione del sistema operativo.

Principali novità di iOS 17

Sono molte le novità di iOS 17 e tra quelle più attese ci sono i poster di contatto che permettono di personalizzare le immagini dei contatti in rubrica. In questo modo, quando riceveremo una chiamata da un contatto al quale abbiamo assegnato un poster, al posto della schermata standard della chiamata in arrivo vedremo il poster e il nome di quel contatto.

Oltre a questo arriva la modalità StandBy che può essere attivata quando iPhone è posizionato in orizzontale sull’apposito supporto e in carica, e che trasporma il telefono in una sorta di smart hub.

Con l’ultimo update arriva anche Journal, un diario personale che consente agli utenti di annotare al suo interno qualsiasi cosa, con la possibilità di ricevere anche spunti e suggerimenti per la scrittura.

Cambia anche FaceTime con la possibilità di lasciare messaggi offline ai contatti e la possibilità di usare adesivi e reactions durante le videochiamate.

Su Messaggi sarà possibile creare Live Stickers partendo dalle proprie immagini e utilizzare Live Voicemail per trascrivere i messaggi audio in tempo reale.

La funzione Check, invia un avviso ai propri famigliari non appena si giunge a destinazione, condividendo anche tutte le informazioni sul viaggio, come eventuali deviazioni e informazioni da utilizzare in caso di emergenza, come la posizione e molto altro.

In AirDrop arriva la modalità NameDrop, per condividere le informazioni di contatto con un altro iPhone (o con un Apple Watch) nelle vicinanze o per condividere i propri contenuti multimediali con SharePlay.

Altra grande novità è rappresentata da widget interattivi che possono essere posizionati liberamente sulla schermata Home e integrati pienamente con lo sfondo, in modo da essere utilizzati più facilmente.

Quali iPhone possono istallare iOS 17

Come ad ogni nuova versione del sistema operativo mobile di Apple, anche con iOS 17 alcuni smartphone restano fuori e solo i più recenti possono essere aggiornati. Vale la pena ricordare, però, che Apple è una delle aziende con il supporto più lungo ai vecchi modelli. Infatti, potranno scaricare e installare iOS 17 i possessori di questi modelli di iPhone: