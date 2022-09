Oggi esce la seconda stagione di Petra

Paola Cortellesi torna a vestire i panni di Petra Delicato nella seconda stagione di Petra. Questo nuovo capitolo televisivo è composto da quattro storie Sky original basate sulle opere di Alicia Giménez-Bartett, premiata e famosa scrittrice spagnola nota appunto per i romanzi polizieschi che hanno per protagonista l’ispettrice di polizia Petra Delicato.

Dopo il grande successo della prima stagione, cosa bisogna aspettarsi dai nuovi episodi? Ecco le cose da sapere per prepararsi alla visione.

Di cosa parla Petra 2

Prodotta da Sky, Cattleya (parte di ITV Studios) e Bartlebyfilm, in collaborazione con Beta Film, la seconda stagione di Petra è diretta da Maria Sole Tognazzi e ha ancora una volta per protagonista l’ispettrice Petra, alle prese come sempre con vicissitudini personali e nuovi casi da risolvere.

Nei nuovi episodi, ambientati a Genova (dove le riprese si sono svolte con il supporto della Genova-Liguria Film Commission), Petra e il viceispettore Antonio sono rientrati dalle vacanze di Natale e indagano sulla morte di un uomo che è stato ucciso all’interno del comprensorio dove viveva con la famiglia. L’abitazione è lussuosa e all’apparenza il gruppo di amici e conoscenti del defunto è molto compatto e affiatato. Come scopriranno presto Petra e Antonio, però, dietro questa facciata perfetta si nascondono gelosie e malanimi. Forse proprio qui si trova la chiave per capire chi ha ucciso l’uomo e per quale motivo?

Come se non bastasse, questa volta Petra si ritroverà coinvolta a livello personale e per risolvere l’omicidio dovrà fare attenzione a non cadere nella trappola che le è stata tesa.

Il cast: chi recita in Petra 2

A parte la già citata Paola Cortellesi, nel cast di Petra 2 ci sono Andrea Pennacchi (nel ruolo del viceispettore Antonio Monte), Sergio Romano (nei panni dello psicanalista Riccardo), Manuela Mandracchia e Francesco Colella, rispettivamente nei ruoli dei nuovi personaggi Beatrice e Marco.

Le quattro nuove storie di Petra 2 sono scritte da Giulia Calenda, Furio Andreotti e Ilaria Macchia, con la collaborazione di Paola Cortellesi. I libri da cui la serie è tratta sono editi in Italia da Sellerio.

Quando e dove vedere Petra 2

Fortunatamente non bisogna aspettare molto per vedere i nuovi episodi della serie tv. Anzi, il giorno del debutto è già arrivato! Petra 2 va in onda stasera, 21 settembre 2022 alle 21.15, con l’episodio intitolato Serpenti nel Paradiso. Le puntate vanno in onda ogni mercoledì sempre alle 21.15 su Sky Cinema Uno e Sky Cinema 4K e in streaming solo su NOW; sono inoltre disponibili on demand.