Olivia Rodrigo, il suo Guts World Tour presto in streaming

La cantante sta girando il mondo con il suo Guts World Tour, ma per seguire il concerto dalla “prima fila” c’è lo speciale di Netflix in arrivo fra pochi giorni

Fonte foto: Netflix

Che ne dite di una serata in compagnia di Olivia Rodrigo, cantando a squarciagola le sue canzoni più amate? L’appuntamento da non perdere arriva fra pochi giorni in streaming su Netflix ed è lo speciale Olivia Rodrigo: GUTS World Tour, ovvero il racconto del concerto-evento a Los Angeles della pluripremiata cantante californiana.

Classe 2003, Rodrigo ha raggiunto la fama internazionale come cantante nel 2021 con il singolo Drivers License, al quale sono seguiti altri singoli di successo e il primo album in studio Sour. Il secondo album Guts è uscito a settembre 2023 ed è stato promosso anche con il Guts World Tour, iniziato a febbraio 2024 e con numeroso tappe nelle arene più importanti di tutto il mondo.

Il concerto di Olivia Rodrigo su Netflix

Olivia Rodrigo: GUTS World Tour è stato girato durante il concerto al Intuit Dome di Los Angeles, in California. La promessa dello speciale è quello di portare i fan sotto il palco del grandioso concerto sold-out mentre Rodrigo si esibisce nei successi più amati dei suoi album Guts e Sour, tra cui Vampire, Bad Idea, Right? E Get Him Back!

«Preparatevi a urlare, piangere, ballare e cantare a squarciagola», dice Netflix presentando questa novità. La regia è di James Merryman. Lo speciale è prodotto da BLINK Inc. insieme a Lighthouse Management + Media e Interscope Films. La produzione esecutiva è di John Janick, Steve Berman e Sam Wrench insieme ai produttori Aleen Keshishian, Michelle An, Tom Colbourne, Zack Morgenroth e Merryman stesso.

Il Guts World Tour di Olivia Rodrigo

Il Guts Tour mondiale di Rodrigo, come detto, è cominciato all’inizio del 2024, ma sta ancora proseguendo in Nord America, Europa, Regno Unito, Asia e Australia: più di 90 date che si concluderanno a marzo 2025.

Chi non è riuscito ad accaparrarsi il biglietto per il live, può vivere almeno una parte delle emozioni del concerto con lo speciale Netflix. «Sono così emozionata di condividere il Guts World Tour con i miei fan», ha dichiarato Olivia.

«Per quelli di voi che non hanno avuto la possibilità di scatenarsi di persona, ora potete avere i posti migliori in sala! E ai fan che hanno applaudito, urlato e ballato con me, sono così felice che potremo farlo di nuovo!».

Olivia Rodrigo: GUTS World Tour in streaming

Olivia Rodrigo: GUTS World Tour arriverà in streaming su Netflix il 29 ottobre 2024.

Preparatevi a cantare a squarciagola! Avrete il posto migliore in sala quando Olivia Rodrigo: GUTS World Tour arriverà su Netflix il 29 ottobre! Good idea, right? pic.twitter.com/S6fre9G3Q5 — Netflix Italia (@NetflixIT) October 22, 2024

Le serie tv con Olivia Rodrigo in streaming

Olivia Rodrigo ha debuttato come attrice, prima che come cantante.

È famosa soprattutto per avere interpretato Paige Olvera nella serie Bizaardvark e Nini Salazar-Roberts nella serie High School Musical: The Musical – La serie. Entrambe sono disponibili in streaming su Disney+.

Rodrigo compare anche in un episodio di New Girl (visibile su Disney+) e in un episodio di Terra chiama Ned.