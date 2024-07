Omicidi all'Università dell'Idaho: il caso del 2022 diventa una serie tv

È novembre 2022 quando quattro studenti dell’Università dell’Idaho vengono assassinati, non è chiaro per quale motivo. Questo caso di cronaca nera, insieme alle successive indagini, sarà raccontato in una docuserie e in una serie scripted (cioè sceneggiata) recentemente ordinate da Prime Video. L’annuncio è stato dato a inizio luglio 2024 dalla piattaforma, che ha fatto sapere che la serie è attualmente in fase di sviluppo agli Amazon MGM Studios e che sarà basata sul libro di prossima uscita firmato dallo scrittore James Patterson e dalla giornalista investigativa Vicky Ward.

Omicidi all’Università dell’Idaho: cosa è successo

Il 13 novembre 2022 a Moscow, in Idaho (Stati Uniti), tre donne e un uomo che frequentavano l’Università dell’Idaho sono stati uccisi a coltellate. Gli omicidi sono avvenuti intorno alle 4 del mattino nella casa in cui tre delle giovani vittime vivevano insieme ad altre due coinquiline.

Le forze dell’ordine sono state allertate in tarda mattinata da una persona ignota e solo a quel punto sono stati ritrovati i corpi senza vita di Madison Mogen, Kaylee Goncalves, Xana Kernodle ed Ethan Chapin (fidanzato di Kernodle).

La polizia ha portato avanti le indagini con grande riservatezza, senza rivelare i nomi dei sospettati. Numerose persone si sono però mobilitate personalmente per rintracciare il presunto assassino e ciò ha causato diversi problemi, ostacolando o rallentando le indagini ed esponendo pubblicamente individui in realtà estranei alla vicenda.

A dicembre 2022 la polizia ha arrestato il sospettato Bryan Kohberger, 28 anni, un dottorando in criminologia di un’altra università della zona. L’uomo si è dichiarato non colpevole ed è attualmente in carcere. Il processo si svolgerà nel 2025.

Le due serie sugli omicidi all’Università dell’Idaho

La docuserie sarà co-diretta da Liz Garbus (nota per Yellowjackets) e Matthew Galkin (Murder in the Bayou, Kevorkian). Garbus dovrebbe dirigere anche il primo episodio della serie scripted.

Il progetto documentaristico è pienamente supportato dalla famiglia di Ethan Chapin e dalla madre e dal patrigno di Maddie Mogen. Le famiglie di queste due vittime in particolare rilasceranno delle interviste esclusive per la docuserie. «Il nostro accesso senza precedenti alle famiglie e agli amici più cari [delle vittime, ndr] ci consentirà di dipingere ritratti intimi e autentici di tutte e quattro le vittime e delle loro vite all’Università dell’Idaho, che sono state così tragicamente interrotte», hanno detto in una nota stampa i registi Liz Garbus e Matthew Galkin.

Sia la docuserie sia la serie scripted sono parte dell’accordo esclusivo tra Skydance e Patterson, l’autore bestseller che sta ultimando il libro su questo caso di cronaca nera. Entrambi i titoli saranno disponibili su Prime Video, ma la data di uscita non è ancora nota.