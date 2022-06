OnePlus 10 finalmente sta arrivando

OnePlus 10, cioè il top di gamma 2022 di OnePlus “versione standard" del OnePlus 10 Pro già uscito da tempo, è pronto al debutto e sta per essere presentato. Per ora in India, che è ormai uno dei mercati mondiali più importanti per i costruttori di smartphone, probabilmente già più importante del mercato europeo.

A darne conferma è il leaker Yoghesh Brar che svela anche che il processore a bordo del nuovo telefono sarebbe il Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 che avrebbe avuto la meglio sul MediaTek Dimensity 9000, probabilmente solo perché più facilmente disponibile. L’uscita del OnePlus 10 completa il terzetto anticipato dalle presentazione del OnePlus 10 Pro (nella foto) e il OnePlus 10R (disponibile in India). Alcuni rumor, suggeriscono che il nome finale del telefono potrebbe essere OnePlus 10T, ma ovviamente è tutto da confermare. Così come è da confermare la presentazione dell’ultimo modello che chiuderebbe la serie, il OnePlus 10 Ultra. Ma una cosa è chiara: le prestazioni del OnePlus 10, a leggere la scheda tecnica (provvisoria) sono comunque notevoli, tenendo comunque conto anche di entrambe le opzioni di chip sul tavolo.

OnePlus 10: come sarebbe

OnePlus 10, secondo gli ultimi rumor, sarebbe dotato del processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 e di 8/128 GB di memoria RAM e di spazio di archiviazione. Lo schermo sarebbe un display AMOLED da 6,7 pollici, Full HD+ e frequenza di aggiornamento da 120 Hz.

Sul retro del telefono sono posizionati tre sensori fotografici, di cui il principale è da 50 MP con OIS (la stabilizzazione ottica), il secondo è un sensore ultra-grandangolare da 16 MP e il terzo un sensore da 2 MP. Sono raggruppati in un blocco che prende quasi un terzo della parte superiore, quindi imponente e in forma di quadrato.

Sul lato anteriore in alto è posizionato il sensore per la fotocamera frontale da 32 MP in uno snotch ridotto al minimo.

La batteria sarà da 4.800 mAh e sembra sia presente il supporto alla ricarica rapida da 150 W che qualora sia confermato renderebbe il OnePlus 10 anche superiore al OnePlus 10 Pro che invece presenta una ricarica rapida da 80 W.

OnePlus 10: disponibilità e prezzo

Il telefono OnePlus 10 dovrebbe essere presentato nel corso del secondo semestre del 2022 quindi tra luglio e dicembre anche se non è ancora nota la timeline di distribuzione sul mercato sia in Europa sia in Italia.

Secondo i rumors il prezzo si troverebbe a metà strada tra il prezzo di listino del OnePlus 10 Pro e il OnePlus 10R. Tenendo conto che il OnePlus 10 Pro in Italia viene venduto a partire da 919 euro, probabilmente il OnePlus 10 potrebbe avere un prezzo di listino di un centinaio di euro inferiore.