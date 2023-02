OnePlus 10 Pro, il top di gamma di nuovo in sconto: imperdibile

I nuovi telefoni top di gamma 2023 stanno piano piano debuttando sul mercato, ma prezzi notevolmente più alti rispetto ai modelli degli anni scorsi. Per questo motivo, chi intende acquistare uno smartphone di fascia alta nuovo ma non ha a disposizione un capitale, farebbe bene a guardare indietro, ai modelli top di gamma 2022: sono ancora degli ottimi telefoni, ma molto spesso sono in sconto su Amazon.

E’ il caso di OnePlus 10 Pro 5G, uno dei top di gamma 2022 più apprezzati, soprattutto per il comparto fotografico di altissimo livello e per la grande potenza del chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Una scheda tecnica di assoluto rilievo, quindi, che adesso diventa alla portata di molti più acquirenti grazie ad uno sconto di ben 200 euro.

OnePlus 10 Pro 5G – Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 – Versione 8/128 GB

OnePlus 10 Pro 5G: caratteristiche tecniche

La scheda tecnica del OnePlus 10 Pro 5G è un concentrato della migliore tecnologia disponibile lo scorso anno ed è tutt’ora molto valida. A partire dal processore che ha contraddistinto i telefoni premium del 2022, cioè il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, che in questo caso è affiancato da 8G di RAM (di tipo LPDDR5) e 128 GB di storage (di tipo UFS 3.1).

Il display è always on (cioè sempre acceso), di tipo AMOLED, misura 6,7 pollici, con risoluzione QHD+ (3.216×1.440 pixel), frequenza di aggiornamento di 120 Hz, picco di luminosità di 1.300 nit, lettore delle impronte digitali sotto il pannello e protezione con vetro Corning Gorilla Glass Victus.

Il punto di forza del OnePlus 10 Pro 5G è il comparto fotografico, realizzato in collaborazione con Hasselblad ed è basato sul sensore principale Sony IMX789 da 48 megapixel con OIS (lo stabilizzatore ottico), dal sensore ultra grandangolo Samsung JN1 da 50 megapixel e dal sensore per telefoto da 8 megapixel con zoom ottico 3,3x e OIS. La fotocamera anteriore, per autoritratti e videochiamate, ha il sensore Sony IMX615 da 32 megapixel.

Sul OnePlus 10 Pro 5G anche l’audio è stato particolarmente curato tanto che si basa su altoparlanti stereo con Dolby Atmos e doppi microfoni per la cancellazione del rumore in chiamata e videochiamata.

Le connessioni, come su ogni top di gamma Android che si rispetti, sono complete e non manca nulla: lo Snapdragon 8 Gen 1 integra un modem Snapdragon X65 5G, in grado di sostenere una velocità di download fino a 10 Gbps, ma c’è anche il WiFi 6, il Bluetooth 5.2 ovviamente anche l’NFC, per i pagamenti contactless.

La batteria che assicura, grazie alla capacità di 5.000 mAh, di arrivare serenamente a fine giornata così come c’è sempre la possibilità di ricaricare velocemente il telefono grazie alla ricarica rapida da 80 Watt o wireless da 50 Watt.

Infine, il dispositivo OnePlus 10 Pro 5G è certificato IP68, quindi resiste benissimo a polvere e acqua.

OnePlus 10 Pro 5G: l’offerta Amazon

OnePlus 10 Pro 5G è stato uno dei migliori top di gamma dell’anno scorso, quindi non stupisce per nulla il prezzo di listino di 899 euro al lancio. Stupisce invece, e favorevolmente, il corposo sconto oggi disponibile su Amazon dove OnePlus 10 Pro 5G costa 699 euro (-22%, -200 euro). E’ un affare.

