OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, con uno sconto così l'affare è servito

Fonte foto: OnePlus

Acquistare uno smartphone di fascia media, coincide essenzialmente con la ricerca di un telefono che sia versatile, intuitivo e che, senza troppi "convenevoli" possa essere utilizzato nel quotidiano garantendo sempre velocità e prestazioni. Pur avendo le idee chiare, però, non è sicuramente una cosa semplice e, a causa dei ben noti rincari che hanno colpito anche il settore dell’elettronica di consumo, spesso trovare il dispositivo perfetto a un prezzo accessibile può essere davvero complicato.

Fortunatamente, grazie alle offerte su Amazon è possibile portare a casa telefoni più che affidabili con sconti davvero interessanti, come il OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, ad esempio, che per le prossime ore può essere acquistato sul celebre e-commerce poco sotto i 250 euro e a questo prezzo non si può non cedere alla tentazione.

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G – Processore Qualcomm Snapdragon 695 – Versione 8/128 GB

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G: scheda tecnica

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G ha uno schermo LCD da 6,72 pollici, con risoluzione FHD+ (2.400×1.080 pixel) e refresh rate fino a 120 Hz. Il processore scelto da OnePlus è un Qualcomm Snapdragon 695 a cui si afficanzano 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. Presente la funzione Virtual RAM che consente all’utente di attingere allo storage (se disponibile) per aggiungere fino a 8 GB di RAM virtuale.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 108 MP (ƒ/1.75), un sensore di profondità da 2 MP(ƒ/2.4) e uno per gli scatti macro sempre da 2 MP (ƒ/2.4). La fotocamera frontale, invece, è da 16 MP (ƒ/2.4). Tra le connessioni abbiamo, naturalmente, il 5G, il WiFi 5, Bluetooth 5.2 e le varie soluzioni per il rilevamento della posizione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS e NAVIC. Presente anche il chip per l’NFC.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh, con ricarica cablata SUPERVOOC da 67 W. Infine il sistema operativo è Android 13, con interfaccia OxygenOS 13.

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G: l’offerta su Amazon

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G è un ottimo smartphone di fascia media, con una scheda tecnica di buon livello e la garanzia di OnePlus, da sempre sinonimo di dispositivi affidabili e robusti. Il vero punto di forza di questo smartphone è sicuramente la batteria, con l’azienda cinese che ha fatto un grande lavoro per ottimizzare consumi e prestazioni, riuscendo a garantire un’autonomia che (con un utilizzo non troppo eccessivo) consente di superare tranquillamente i due giorni. Interessante anche la velocità di ricarica che permette di arrivare da 0 a 100% in appena 45 minuti.

Il prezzo di listino del OnePlus Nord CE 3 Lite 5G è di 329 euro, non proprio basso per un device con queste caratteristiche. Tuttavia, grazie all’offerta su Amazon, si scende a 243,90 euro (-26%, -85,10 euro), uno sconto piuttosto interessante che potrebbe fare gola a molti.

