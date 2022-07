OnePlus 10T 5G: la scheda tecnica completa a pochi giorni dal lancio

Mancano davvero pochi giorni al debutto del nuovo smartphone OnePlus 10T 5G che sarà presentato ufficialmente alle 19:30 del 3 agosto a New York (in Italia alle ore 16) con un evento dal vivo che non si teneva dal 2019. Grazie a un mix di leak e di lanci ufficiali abbiamo un quadro molto dettagliato della scheda tecnica, che almeno sulla carta promette di essere decisamente interessante, tanto da candidare il nuovo modello a best-buy tra i top di gamma.

Lo smartphone OnePlus 10T 5G sarà introdotto prima in Cina ma con un nome diverso. Infatti, nel Paese di Mezzo, sarà conosciuto come OnePlus Ace Pro, ma la sostanza della scheda tecnica rispetto al OnePlus 10T non cambia. Alle nostre latitudini, cioè in Europa e Italia, lo acquisteremo con il nome di OnePlus 10T e questo perché storicamente dalle nostre parti la serie T di OnePlus contraddistingue telefoni che propongono le novità tecnologiche viste nell’ultimo semestre. Quindi, processore e fotocamere di ultimissima generazione, abbinati a generosi tagli di memoria e ricarica ultra veloce della batteria (vero cavallo di battaglia 2022 di OnePlus).

OnePlus 10T 5G: come sarebbe

La premessa al condizionale è necessaria poiché i leak fanno riferimento al modello OnePlus Ace Pro (quindi al modello cinese) la cui scheda tecnica è stata inserita nel database dell’ente di certificazione TENAA con il numero modello PGP110. A oggi non sappiamo effettivamente se la versione cinese possa avere a bordo piccole differenze rispetto alla versione globale.

Chiarito ciò, sappiamo che il processore a bordo di entrambe le versioni (dunque OnePlus Ace Pro e OnePlus 10T) sarà il recentissimo Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 e i di memoria dovrebbero essere 8/128 GB e 12/256 GB, ma non possiamo escludere altre combinazioni per i telefoni in distribuzione in Europa.

Il display sarebbe da 6,7 pollici di tipo AMOLED e FHD+ con frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Riguardo le fotocamere possiamo essere più precisi, poiché OnePlus ha rilasciato ufficialmente alcuni dettagli tecnici: sensore principale Sony IMX766 da 50 MP con stabilizzatore ottico (OIS), sensore ultra grandangolare da 8 MP e sensore Macro da 2 MP. Troveremo anche il nuovo Image Clarity Engine (ICE) per l’elaborazione degli scatti, mentre la fotocamera anteriore da 16 MP potrà contare sulla stabilizzazione elettronica (EIS).

Infine la batteria: da 4.800 mAh, con ricarica rapida fino a 150 W.

OnePlus 10T 5G: prezzo e disponibilità

Considerata l’imminente presentazione, e i tanti dettagli ufficiali della scheda tecnica, possiamo intuire che il nuovo telefono flagship OnePlus 10T potrebbe arrivare già a settembre anche in Europa e in Italia.

Infatti, il sito specializzato in leak Passionategeekz, qualche settimana fa ha scovato la scheda, (prontamente rimossa) del Oneplus 10T su Amazon UK con imminente distribuzione oltre che nel Regno Unito anche in Francia, Spagna Italia al prezzo di 799 euro.