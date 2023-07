OnePlus 10T, lo smartphone top crolla di prezzo: sconto imperdibile

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Lo smartphone top di OnePlus è in offerta con un doppio sconto che fa risparmiare più del 30%. Lo puoi pagare anche a rate a tasso zero. Ecco caratteristiche e quanto costa

Questo ultimo giorno di luglio ci sorprende con un’offerta eccezionale per uno degli smartphone più performanti disponibili sul mercato. Stiamo parlando del OnePlus 10T, smartphone top di gamma uscito da qualche mese e che subito ha stupito per la sua scheda tecnica votata alle prestazioni. Con questo telefono l’azienda cinese è tornata alle origini, quando la sua filosofia puntava tutto sulle performance e sull’ottimo rapporto qualità-prezzo.

I prezzi sono aumentati rispetto al passato, ma grazie alla promo che troviamo oggi, il OnePlus 10T diventa un vero flagship killer. Su Amazon, infatti, è disponibile con un doppio sconto che fa scendere il prezzo al minimo storico e si risparmiano più di 200€. C’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis. Uno smartphone che non cede ai compromessi e che vi assicura prestazioni top in ogni occasione. Oggi a un prezzo mai visto prima.

OnePlus 10T

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

OnePlus 10T: caratteristiche tecniche

Per questo suo flagship killer Amazon ha scelto appositamente alcune delle migliori componenti disponibili sul mercato. A partire dal processore. Infatti, a bordo del telefono troviamo il chip Snapdragon 8+ Gen 1, uno dei più performanti a disposizione. A supporto non mancano 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Ottima scelta anche per quanto riguarda lo schermo: OnePlus ha optato per un Fluid Display da 6,7" con refresh rate fino a 120Hz e una risoluzione FHD. La frequenza dei fotogrammi è adattiva e varia tra 60, 90 e 120Hz in base al contenuto, in modo da ottimizzare il consumo della batteria.

Non delude nemmeno il comparto fotografico. Nella parte posteriore ci sono tre fotocamere: il sensore principale è da 50MP, supportato da un obiettivo ultra-grandangolare da 8MP e da un sensore macro da 2MP. Non mancano modalità di scatto speciali come la Nightscape 2.0 che permette di scattare foto illuminate anche quando c’è poca luce. Il merito è dell’intelligenza artificiale che interviene in ogni istante.

Chiudiamo con l’altra caratteristica che rende questo smartphone speciale: la ricarica Supervooc Endurance Edition da 150W. Bastano poco più di dieci minuti per avere il 100% di autonomia. E la vita utile della batteria è raddoppiata da 800 a 1600 cicli. Il telefono è dotato anche di uno speciale sistema di raffreddamento che tiene al sicuro le componenti interne.

OnePlus 10T in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Un prezzo eccezionale per uno smartphone che, come abbiamo appena visto, ha una scheda tecnica top. Il OnePlus 10T è disponibile su Amazon a un prezzo di 475€, grazie al doppio sconto presente in pagina. Infatti, oltre allo sconto del 30% è disponibile un coupon che fa risparmiare altri 30€. Bisogna, però, approfittarne subito: il coupon è valido solamente fino a oggi. La disponibilità dello smartphone è immediata e lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore. La spedizione è gestita dal sito di e-commerce e beneficia anche della possibilità di effettuare il reso gratuito fino a 30 giorni dall’acquisto.

OnePlus 10T