OnePlus 10T, il prezzo è speciale: ecco l’offerta da non farsi scappare

Per cominciare al meglio questo ultimo fine settimana di agosto Amazon ha pensato a voi. In quale modo? Proponendo uno dei migliori telefoni lanciati in questi mesi al minimo storico e con uno sconto eccezionale. Iniziamo parlando dello smartphone. Si tratta del OnePlus 10T, dispositivo con un’ottima scheda tecnica e che come tutti i telefoni dell’azienda cinese punta tutto sulle performance. E lo si capisce benissimo vedendo la scheda tecnica: processore Snapdragon super veloce, schermo con refresh rate fino a 120Hz e una batteria che ricarica in poco più di 15 minuti grazie alla tecnologia SUPERVOOC da ben 150W.

Passiamo ora al fulcro centrale dell’articolo: la promo disponibile su Amazon. Il OnePlus 10T lo troviamo con uno sconto del 36% che fa scendere il prezzo sotto i 500€. Si tratta del prezzo più basso dell’ultimo periodo e risparmi quasi 300€. E c’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Non fatevi scappare questa opportunità: la promo potrebbe scadere tra pochissimo tempo.

OnePlus 10T: la scheda tecnica

Con il OnePlus 10T l’azienda cinese torna alle origini. Un telefono super performante e a un prezzo alla portata di molti. Per capirlo basta analizzare attentamente la scheda tecnica, partendo dalle componenti più interessanti. Quindi dal processore Snapdragon 8 Plus Gen 1 che assicura prestazioni elevatissime e un consumo ottimizzato della batteria. A supporto anche 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Fluidità estrema che troviamo anche nel Fluid Display da 6,7" con refresh rate fino a 120Hz. La frequenza di aggiornamento si adatta automaticamente alla tipologia di contenuto e varia tra 60, 90 e 120Hz.

Per essere definito top è necessario che anche il comparto fotografico sia di altissimo livello. Non a caso troviamo nella parte posteriore tre sensori: quello principale da 50MP di livello professionale, una fotocamera ultra-grandangolare da 8MP e un sensore macro da 2MP. Fotocamera frontale da 16MP. OnePlus ha lavorato molto anche a livello di software per integrare al meglio l’intelligenza artificiale e i risultati si notano soprattutto con le foto al buio.

Chiudiamo con una funzionalità che troviamo in pochissimi smartphone e che è sempre più richiesta: la ricarica super rapida. Sul OnePlus è presente la ricarica SUPERVOOC da 150W che impiega poco più di 15 minuti per assicurare il 100% di autonomia. L’azienda cinese ha dotato lo smartphone di ben 13 sensori per monitorare in ogni istante la temperatura e anche della ricarica intelligente in modo da non rovinare la salute della batteria.

OnePlus 10T in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Prezzo in picchiata per il OnePlus 10T. Oggi lo troviamo a un prezzo di 459€ grazie allo sconto del 36% e risparmi quasi 300€ sul prezzo di listino. Amazon offre anche la possibilità di pagare a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva in fase di check-out (riservato solo ai clienti Prime). La spedizione viene curata dal sito di e-commerce e lo ricevi a casa in meno di ventiquattro ore. La promo non ha una scadenza, ma solitamente dura pochissimo tempo. Quindi dovete essere molto veloci.

