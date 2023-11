Fonte foto: OnePlus

Quale è il momento migliore per portare a casa uno smartphone top di gamma? Sicuramente la settimana del Black Friday di Amazon, con il celebre e-commerce che offre il meglio della tecnologia a prezzi davvero incredibili.

Molte le offerte pronte a conquistare gli utenti e tra quelle più interessanti troviamo certamente il OnePlus 11, un device di fascia alta dalle grandi potenzialità che per le prossime ore può essere acquistato a meno di 600 euro, un’occasione unica che porta questo device al prezzo minimo storico, per la gioia di molti.

OnePlus 11 –Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 – Versione 12/256 GB

OnePlus 11: scheda tecnica

OnePlus 11 ha un display AMOLED da 6,7 pollici, con risoluzione QHD+ (3.216×1.440 pixel) e refresh rate variabile fino a 120 Hz. A protezione dello schermo un robusto Corning Gorilla Glass Victus che garantisce una buona resistenza a graffi, urti e cadute accidentali.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 a cui sono abbinati, per questa specifica offerta, 12 GB di RAM e a 256 GB di spazio di archiviazione, non espandibili.

Il comparto fotografico è realizzato in collaborazione con Hasselblad ed è composto da un sensore principale 50 MP (ƒ/1.8) con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e stabilizzazione elettronica dell’immagine (EIS), un sensore ultra-grandangolare da 48 MP(ƒ/2.2) e un teleobiettivo con zoom 2x da 32 MP (ƒ/2.0) e autofocus veloce PDAF. La fotocamera frontale, invece, è da 16 MP (ƒ/2.5).

Tra le opzioni di connettivà troviamo il 5G, il Wi-Fi 7, il Bluetooth 5.3, l’USB-C 2.0 e le varie soluzioni per il rilevamento della posizione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS e NAVIC. Presente anche il chip per l’NFC.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica cablata SuperVooc a 100 W. Il sistema operativo è Android 13 con interfaccia utente proprietaria OxygenOS 13, con OnePlus che promette 4 major update e 5 anni di patch di sicurezza.

Infine è presente la certificazione IP64, che attesta la resistenza di questo smartphone alla polvere e agli spruzzi d’acqua.

OnePlus 11: l’offerta Amazon

OnePlus 11 è un ottimo top di gamma, con una scheda tecnica completa e molto versatile, ottima sia per l’intrattenimento che per la produttività a tutti i livelli.

Potente e dalle grandi potenzialità, parliamo di uno smartphone che ha al suo interno buona parte della migliore tecnologia sul mercato, a partire dal potentissimo processore di Qualcomm che, pur appartenendo alla passata generazione, è ancora il punto di riferimento di quasi tutti i device di fascia alta sul mercato.

Molto buona anche l’autonomia che, grazie all’ottima batteria da 5.000 mAh e alla ricarica rapida, garantisce ore e ore di utilizzo e senza mai restare a corto di energia.

Il prezzo di listino per questo smartphone è di 749 euro, non proprio bassissimo ma trattandosi di un top di gamma, più che giustificato. Tuttavia grazie alle offerte del Black Friday di Amazon, per le prossime ore si scende a 585,29 euro (-22%, – 163,71 euro) uno sconto più che interessante che porta questo smartphone al minimo storico, rappresentando dunque un’occasione irripetibile.

