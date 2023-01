OnePlus 11 ufficiale: scheda tecnica e prezzi

Con la presentazione ufficiale tenuta oggi a Shanghai, il OnePlus 11 entra di diritto tra gli smartphone top di gamma 2023. Lo fa con ottime caratteristiche tecniche e, soprattutto, un comparto fotografico di elevata qualità realizzato il collaborazione da Hasselblad. Esattamente come OnePlus 10 l’anno scorso, quindi, anche OnePlus 11 si candida a salire sul podio dei cameraphone 2023. A che prezzo, però, ancora non si sa: i prezzi cinesi sono già noti, quelli europei ancora no.

OnePlus 11: caratteristiche tecniche

OnePlus 11 ha una scocca in vetro e un telaio in alluminio, per uno spessore di 8,53 mm e un 205 grammi, dentro cui trova posto il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 abbinato a 12/16 GB di RAM e a 256/512 GB di storage.

Il display è di tipo AMOLED ha i bordi leggermente curvi, misura 6,7 pollici, è certificato HDR10+ e Dolby Vision, ha una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e 1.300 nit di luminosità di picco. Il lettore per le impronte digitali è sotto il pannello, che è protetto dal vetro Corning Gorilla Glass.

Il modulo fotografico rotondo è in acciaio inossidabile cromato, e raggruppa le tre fotocamere che hanno la calibrazione del colore curata da Hasselblad. Il sensore principale è il Sony IMX890 da 50 MP, dotato di stabilizzatore ottico (OIS), il sensore telefoto con zoom ottico 2x è il Sony IMX709 da 32 MP e il sensore ultra grandangolare è il Sony IMX581 da 48 MP. La fotocamera anteriore è da 16 MP.

L’audio è stereo, con la possibilità di riprodurre le tracce codificate Dolby Atmos e quelle con gli algoritmi di audio spaziale.

Le connessioni includono il più recente Bluetooth 5.3, il WiFi6 e ovviamente non manca l’NFC per pagamenti con il POS (contactless) e lettura dei chip delle card eletteroniche.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh e la ricarica è di tipo rapido SuperVOOC da 100W.

OnePlus 11: disponibilità e prezzi

Il nuovo OnePlus 11 è già in prevendita in Cina, dove arriverà nei negozi il 9 gennaio. Durante la presentazione a Shanghai è stato reso noto il piano di distribuzione sui mercati europei, Italia compresa dove il OnePlus 11 debutterà il 7 febbraio 2023. I prezzi di listino in Cina sono:

OnePlus 11 12/256 GB: 3.999 yuan, 548 euro

OnePlus 11 16/256 GB: 4.399 yuan, 602 euro

OnePlus 11 16/512 GB: 4.899 yuan, 670 euro.

Ovviamente questi prezzi non corrisponderanno a quelli italiani, a causa dei costi di distribuzione e alla tassazione molto più alta.