OnePlus, 3 nuovi e prodotti in arrivo: quali sono

OnePlus ha annunciato la data di presentazione ufficiale di tre nuovi prodotti, attesi impazientemente anche sul mercato italiano: due smartphone, il OnePlus Nord 2T 5G e il OnePlus Nord Ce 2 Lite 5G e gli auricolari OnePlus Nord Buds. L’evento si terrà il 19 maggio sui canali ufficiali di OnePlus e saranno rese note le schede tecniche e soprattutto i prezzi. Parliamo di due nuovi telefoni di fascia media e sappiamo quanto in questa fascia sia difficile trovare il giusto compromesso scheda tecnica/costo.

Il lancio ufficiale, in effetti, si rivelerà decisamente utile perché un po’ a sorpresa i due smartphone OnePlus Nord 2T 5G e OnePlus Nord Ce 2 Lite 5G, sono stati svelati in anteprima, scheda tecnica e prezzo, in pre-ordine su un noto e-commerce cinese. Sulla base delle schede pubblicate, che dovrebbero essere a ragion veduta confermate nel lancio ufficiale del 19 maggio (deciso probabilmente per chiarire definitivamente hardware e prezzi), abbiamo sostanzialmente due novità per quanto riguarda il OnePlus Nord 2T 5G: il processore Mediatek Dimensity 1300 al suo debutto mondiale e la ricarica superVOOC da 80 W. Le novità che distinguono il OnePlus Nord Ce 2 Lite 5G, versione economica del OnePlus Nord Ce 2 5G, sono il display LCD e frequenza di aggiornamento a 120 Hz, mentre la ricarica della batteria scende a 33 W. Infine, al debutto anche gli auricolari OnePlus Nord Buds che sebbene non abbiano la cancellazione del rumore ANC, promettono sette ore di durata.

OnePlus Nord 2T 5G: caratteristiche tecniche

Come anticipato il processore a bordo del nuovo OnePlus Nord 2T 5G è al debutto mondiale, parliamo del MediaTek Dimensity 1300 che sulla carta offre prestazioni di poco superiori a quelle del MediaTek Dimensity 1200 e che sarà affiancado da 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. Il display è un AMOLED FHD+ da 6,43 pollici e frequenza di aggiornamento a 90 Hz.

Il comparto fotocamere è decisamente interessante: sul retro troviamo tre sensori con il principale da 50 MP (Sony IMX766) con stabilizzatore ottico (OIS), un sensore 8 MP ultragandangolare e infine un sensore di profondità da 2 MP. La fotocamera anteriore è da 32 MP (Sony IMX615).

La batteria è da 4500 mAh con la già citata ricarica SuperVOOC da 80 W.

OnePlus Nord Ce 2 Lite 5G: caratteristiche tecniche

Il processore a bordo del telefono è il Qualcomm Snapdragon 695 abbinato a 8 GB di memoria RAM e 128 GB di memoria di archiviazione. Il display da 6,59 pollici è LCD con 120 Hz di frequenza di aggiornamento. Sul retro, la fotocamera principale è da 64 MP a cui si aggiungono due sensori da 2 MP. La selfie camera è da 16 MP. La batteria è da 5000 mAh e ricarica da 33 W.

OnePlus Nord Buds: caratteristiche tecniche

Questi auricolari fanno il loro debutto per la serie Nord, entry-level della gamma. Non hanno la cancellazione attiva del rumore e hanno solo due microfoni in ogni stelo anziché tre come le OnePlus Buds Z2.

La batteria dovrebbe assicurare sette ore di durata (38 ore combinate con la custodia) e promettono la stessa bassa latenza, specialmente se collegati a un telefono OnePlus con la modalità ProGaming attiva, e una ricarica rapida.