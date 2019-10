OnePlus 7T Pro svelato ufficialmente: come sarà il top di gamma cinese

7 Ottobre 2019 - Il OnePlus 7T è stato presentato ufficialmente a fine settembre e, adesso, tutti attendono il 10 ottobre, giorno in cui verrà presentato il OnePlus 7T Pro che completerà la gamma 7T diventando il nuovo flagship dell’azienda cinese e uno degli smartphone più ambiti sul mercato.

Nel frattempo, come sempre accade con i prodotti di maggior interesse, le indiscrezioni arrivano copiose: le ultime le ha pubblicate il noto leaker Ishan Adarwal e sono relative soprattutto al design finale della parte anteriore e posteriore dello smartphone. Quindi del display e del reparto fotografico. Ma non solo: sappiamo adesso tutto anche delle quattro custodie ufficiali che OnePlus proporrà al pubblico per proteggere la scocca del device e, infine,la scheda tecnica del dispositivo top di gamma. Sembrerebbe proprio, quindi, che il OnePlus 7T Pro non abbia già più segreti.

OnePlus 7T Pro: design, schermo e fotocamere

Partendo dal design, il OnePlus 7T Pro si distinguerà per la colorazione Haze Blue, simile ma diversa dalla Nebula Blue del OnePlus 7T normale: sarà una sfumatura molto elegante, dal blu scuro al blu chiaro (quasi azzurro). Il display sarà full screen, senza alcun notch perché la fotocamera frontale sarà a comparsa con meccanismo pop-up. Dall’immagine pubblicata da Ishan Agarwal sembrerebbe che le cornici del nuovo OnePlus 7T Pro saranno molto sottili, ma non invisibili. Al posteriore, invece, le tre fotocamere saranno posizionate in verticale, con il flash LED in basso appena sopra il logo OnePlus.

OnePlus 7T Pro: le caratteristiche

La scheda tecnica del OnePlus 7T Pro sarà molto simile a quella del fratello minore. A bordo troveremo un chipset Snapdragon 855+ con 8-12GB di RAM e 128-256GB di memoria interna. Lo schermo ha una diagonale da 6,67 pollici con risoluzione QuadHD+ e refresh rate a 90Hz.

Le tre fotocamere posteriori saranno rispettivamente da 48 Megapixel, 16 Megapixel (grandangolare) e 8 Megapixel (teleobiettivo con zoom 2x). Grande attenzione anche all’autonomia: il OnePlus 7T Pro avrà una batteria da almeno 4000mAh che permetterà di arrivare a fine giornata senza troppi patemi. Lo smartphone supporterà nativamente il 5G.

Quando esce il OnePlus 7T Pro

Lo smartphone verrà presentato dall’azienda cinese il 10 ottobre in un evento organizzato a Londra. L’arrivo sul mercato è previsto nei giorni seguenti. Per quanto riguarda il prezzo del OnePlus 7T Pro, dovrebbe essere di circa 650-700 euro.