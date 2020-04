OnePlus 8 ufficiale,sempre più potente, ma i prezzi salgono: quanto costa

OnePlus 8 Series è finalmente tra noi. In un evento trasmesso in diretta streaming online l’azienda cinese ha presentato le sue ultime due creazioni: il OnePlus 8 e il OnePlus 8 Pro. Come ci ha oramai abituato da diverso tempo l’azienda cinese, si tratta di due dispositivi top di gamma, ma con molte differenze tra di loro. Il OnePus 8 è uno smartphone adatto a coloro che non vogliono spendere una cifra importante, ma che allo stesso tempo hanno bisogno di un dispositivo scattante e reattivo.

Il OnePlus 8 Pro è un telefonino di fascia ancora più alta: se possibile lo si può definire smartphone “premium”. Con questo dispositivo l’azienda vuole cucire il gap che la distanzia dai produttori più rinomati come Samsung e Huawei che proprio nelle ultime settimane hanno lanciato il Galaxy S20 e il Huawei P40. Per questo motivo OnePlus non ha badato a spese e ha integrato a bordo del OnePlus 8 Pro le migliori componenti hardware disponibili sul mercato, a partire dallo Snapdragon 865. Ma la vera sorpresa è nel display, che grazie al refresh rate a 120Hz e alla luminosità che raggiunge fino i 1400 nits si candida a essere uno dei migliori di questa prima metà di 2020.

Questo salto in avanti, però, ha portato OnePlus a una scelta difficile e a un cambio nella propria filosofia: i prezzi sono decisamente aumentati rispetto al passato e per la prima volta si superano i 1000 euro. Ecco tutto quello che c’è da sapere sui nuovi OnePlus 8 Series.

OnePlus 8: le caratteristiche

Il motore pulsante del OnePlus 8 è il chipset Snapdragon 865 con a supporto 8-12GB di RAM e 128-256GB di memoria interna, non espandibile. Le versioni presenti sono due: modello base da 8-128GB e versione più avanzata con 12-256GB. Per quanto riguarda il design, OnePlus ha cercato di ottimizzare le cornici inserendo un foro frontale con all’interno la fotocamera, dicendo addio al notch frontale e alla pop-up camera. L’ottimizzazione delle cornici ha permesso di integrare uno schermo da 6,55 pollici con risoluzione FullHD+ e refresh rate a 90Hz.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, troviamo nella parte posteriore del OnePlus 8 un sensore principale da 48 Megapixel, un obiettivo grandangolare da 16 Megapixel e infine un sensore macro da 2 megapixel.

Rispetto al passato, anche la batteria diventa più capiente: 4300 mAh con ricarica rapida a 30W.

La scheda tecnica del OnePlus 8 Pro

Simili, ma non troppo. Così si potrebbe riassumere un confronto ultra-rapido tra OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro.

Il modello più performante dei nuovi smartphone dell’azienda cinese condivide con il fratello minore lo stesso processore, lo Snapdragon 865, e lo stesso quantitativo di RAM, 8-12GB e di memoria interna, 128-256GB. A cambiare è tutto il resto, a partire dallo schermo.

Il OnePlus 8 Pro è leggermente più grande, con un pannello Fluid AMOLED da 6,78 pollici e una risoluzione QuadHD+. Il refresh rate è a 120Hz.

Nella parte posteriore trova posto una quadrupla fotocamera con sensore principale da 48 Megapixel, supportato da un obiettivo grandangolare da 48 megapixel, da un teleobiettivo con zoom ottico 3x e un sensore color filter da 5 Megapixel.

Sul OnePlus 8 Pro fa il suo debutto anche la certificazione IP68, finora mai ottenuta da uno smartphone OnePlus. L’altra novità, invece, riguarda la batteria da 4510mAh: oltre alla ricarica ultra-rapida è presente anche la ricarica wireless da 30W.

OnePlus 8: migliora l’integrazione con Google

Uno dei punti forti di OnePlus è sempre stata l’interfaccia utente e con il OnePlus 8 si fa un ulteriore salto in avanti grazie a un’integrazione ancora maggiore con Google. Si potrebbe quasi definire il OnePlus 8 un piccolo Pixel, ma le differenze tra i due smartphone ci sono, proprio a partire dall’interfaccia Oxygen che diventa ancora più smart e facile da usare.

Prezzo e data di uscita in Italia

Passiamo alle note negative: il prezzo del OnePlus 8 è notevolmente aumentato rispetto al passato e il motivo principale è l’utilizzo del processore Snapdragon 865, molto più costoso a causa del supporto al 5G.

Il prezzo del OnePlus 8 parte da 719 euro per il modello da 8-128GB e arriva fino a 1019 euro per il OnePlus 8 Pro da 12-256GB. Ecco una tabella riassuntiva con i prezzi di tutte le version i e le colorazioni disponibili:

OnePlus 8 8/128: 719 Euro – Onyx Black e Glacier Green

– Onyx Black e Glacier Green OnePlus 8 12/256: 819 Euro – Glacial Green e Interstellar Glow

– Glacial Green e Interstellar Glow OnePlus 8 Pro 8/128: 919 Euro – Onyx Black

– Onyx Black OnePlus 8 Pro 12/256: 1019 Euro – Glacial Green e Ultramarine Blue.

Il OnePlus 8 e il OnePlus 8 Pro sarà in vendita dal 21 aprile sul sito di OnePlus e su Amazon.