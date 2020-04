OnePlus 8 senza più segreti: ecco come sarà

In attesa del 14 aprile, giorno in cui è stata programmata la presentazione ufficiale della nuova famiglia OnePlus 8, una nuova succulenta indiscrezione diffusa dal solito Roland Quandt, il leaker di WinFuture, ne svela in anticipo le caratteristiche tecniche in maniera dettagliata. Tra i grandi produttori di smartphone OnePlus non aveva ancora né presentato né annunciato il proprio dispositivo top di gamma per il 2020 e, nonostante lo scoppio della pandemia Covid – 19 in gran parte del Mondo, l’azienda cinese sembra ora pronta ad presentare in live streaming i nuovi dispositivi OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro.

Si tratta come al solito di dispositivi top di gamma: il processore sarà lo stesso su entrambi i dispositivi, lo Snapdragon 865. Le differenze saranno sulla grandezza e le caratteristiche dello schermo, la grandezza della batteria, il numero di fotocamere e la protezione da acqua e polvere. Rispetto al passato il prezzo degli smartphone OnePlus dovrebbe essere un po’ più elevato e sfiorare quasi i 1000 euro. Ma su questo punto ancora non ci sono conferme. Ecco le caratteristiche degli smartphone OnePlus 8.

One Plus 8: specifiche tecniche

Il nuovo smartphone top di gamma OnePlus 8 anche nella sua versione standard è dotato del processore Qualcomm Snapdragon 865 abbinato ad una memoria RAM da 8 e 12GB e un’unità di archiviazione con una capacità di 128 GB o 256 GB. Il display vanta una diagonale di 6,55 pollici, un Fluid AMOLED con funzione Always On e risoluzione FHD+ da 2400×1080 pixel, refresh rate da 90Hz, 402ppi e formato 20:9. Il sensore per le impronte digitale è integrato nello schermo, ma il telefono dispone anche del riconoscimento facciale. Batteria da 4.300 mAh con ricarica rapida a 30W.

Il comparto fotografico è costituito da una fotocamera posteriore tripla con gli obiettivi allineati al centro della scocca. Il sensore principale è il Sony IMX586 da 48 megapixel con apertura f/1.75, seguono un’ottica ultra grandangolare con apertura f/2.2 e un angolo di visione di ben 116° da 16 megapixel e un’ottica macro da 2 megapixel e apertura f/2.4. Nella parte anteriore la fotocamera sfoggia sempre un sensore Sony, l’IMX 471 da 16 megapixel. Tre le colorazioni disponibili: Onyx Black, Glacial Green e Ultramarine Blue.

One Plus 8 Pro: la scheda tecnica

La versione Pro del OnePlus 8 vanta una serie di differenze sostanziali rispetto al modello standard, portando al top le caratteristiche peculiari di un vero cameraphone pronto a dare del filo da torcere ai modelli top di gamma dei principali competitor. Identico il chipset, parliamo sempre del SoC Qualcomm Snapdragon 865 con una memoria RAM da 8 o 12 GB e un hard disk da 128 o 256 GB.

Il display è più grande rispetto alla versione standard: un Fluid AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione QHD+ da 3168×1440 pixel, refresh rate da 120Hz, 513ppi, formato 19.8:9. Più potente la batteria della versione Pro, da 4.510 mAh con ricarica rapida a 30W, ricarica wireless sempre a 30W e ricarica inversa.

Il comparto fotografico si caratterizza per una fotocamera quadrupla con il sensore da 48 megapixel con apertura f/1.78, una seconda fotocamera da 48 megapixel con apertura f/2.2 e angolo di visione di 120°, un teleobiettivo da 8 megapixel e apertura f/2.4 e un sensore da 5 megapixel color filter. Anche sulla versione Pro è presente il riconoscimento facciale e il sensore di impronte integrato nel display. Sempre tre le colorazioni disponibili: Onyx Black, Glacial Green e Ultramarine Blue. Infine, OnePlus 8 Pro è dotato di Certificazione IP68, di una Dual SIM in formato nano, di un sensore NFC, della haptic vibration engine e del supporto al 5G.

Data di uscita e prezzo OnePlus 8

La presentazione è fissata per il 14 aprile e molto probabilmente i pre-ordini verranno aperti lo stesso giorno. Per quanto riguarda le spedizioni e il debutto sul mercato bisognerà aspettare almeno qualche settimana. I prezzi del OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro dovrebbero essere un po’ più elevati rispetto al modello precedente: la versione premium dovrebbe sfiorare quasi i mille euro.