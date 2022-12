OnePlus 9, il prezzo crolla definitivamente: oggi è un vero affare

È proprio vero: a fine anno si fanno gli affari migliori. E ce lo dimostra Amazon che da oggi mette in offerta uno dei migliori smartphone usciti nel corso degli ultimi anni. Stiamo parlando del OnePlus 9, smartphone top di gamma dell’azienda cinese che oramai è diventata una realtà anche sul mercato italiano. Il OnePlus 9 è uno dei suoi smartphone migliori, anche grazie alla collaborazione con Hasselblad che ha portato un netto miglioramento sul comparto fotografico.

Come detto, però, la notizia più importante di oggi riguarda il prezzo dello smartphone. Lo troviamo, infatti, con un mega sconto del 44% che fa scendere il prezzo al minimo storico e al miglior prezzo web. Si risparmiano più di 300€ sul prezzo di listino e diventa un vero best buy. Lo si paga quanto un buon medio di gamma, ma le caratteristiche sono quelle di un top. Se volte farvi un regalo per finire in bellezza il 2022, questo è lo smartphone che fa per voi.

OnePlus 9: la scheda tecnica

Uno smartphone premium lo si riconosce subito, fin dal primo sguardo. Ed è esattamente quello che traspare vedendo il OnePlus 9. L’azienda cinese con questo dispositivo ha fatto un deciso salto in avanti, anche grazie alla collaborazione con Hasselblad che l’ha portata a migliorare uno degli storici punti deboli di OnePlus: il comparto fotografico.

E proprio da questo iniziamo per parlare dello smartphone. La collaborazione con il colosso svedese Hasselblad, un punto di riferimento quando si parla di fotocamere premium, ha portato a netto miglioramento. Hasselblad ha lavorato sia sul comparto fotografico sia sulla calibrazione del colore per renderlo il più naturale possibile. Nella parte posteriore troviamo un sensore principale da 48MP, una fotocamera ultra-grandangolare da 50MP e un sensore di 2MP a supporto. La fotocamera selfie è da ben 16MP. Immancabile l’intelligenza artificiale che interviene in tanti piccoli aspetti e migliora la qualità generale delle immagini.

Altro elemento che cattura immediatamente l’attenzione è lo schermo. Il display Fluid AMOLED da 6,55" con risoluzione FHD ha un refresh rate a 120Hz che lo rende super fluido nell’utilizzo quotidiano. A supporto il processore Snapdragon 888 con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Sotto la scocca è presente anche un sistema di raffreddamento innovativo che permette alle temperatura di essere sempre sotto controllo.

La batteria da 4500mAh permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi e grazie alla ricarica rapida da 65W si impiega circa mezzora per avere il 100% di autonomia.

OnePlus 9 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Una super offerta da non farsi scappare. E il motivo è semplice: potrebbe terminare prestissimo. Oggi, infatti, troviamo il OnePlus 9 in offerta a 400,83€, con un mega sconto del 44%. Difficile vedere queste percentuali per uno smartphone, a maggior ragione se si tratta di un top di gamma. Il risparmio sul prezzo consigliato è superiore ai 300€. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero con il servizio offerto da Cofidis e che si attiva in fase di check-out. La disponibilità è immediata e la consegna avviene subito dopo Natale.

In offerta speciale troviamo anche il OnePlus 9 Pro. Si tratta del "fratello maggiore": uno schermo più grande, un comparto fotografico più performante. Lo troviamo a un prezzo di 629€ con uno sconto del 37%. In questo caso il risparmio è di ben 370€.

