OnePlus Ace 3 ufficiale, scheda tecnica e prezzi

Fonte foto: OnePlus

OnePlus ha presentato in esclusiva per il mercato cinese il nuovissimo OnePlus Ace 3, uno smartphone di fascia medio-alta destinato ad arrivare anche in Europa ma col nome di OnePlus 12R, diventando il primo modello di questa serie ad essere commercializzato al di fuori di Cina e India.

Parliamo di un device molto atteso dai consumatori e che promette grandi potenzialità, come testimoniato da una scheda tecnica molto interessante caratterizzata da una grande batteria, un buon display e da un ottimo processore Qualcomm che, pur non essendo il modello più recente, rimane comunque un punto di riferimento per i top di gamma di precedente generazione.

OnePlus Ace 3: scheda tecnica

Il OnePlus Ace 3 ha un display OLED da 6,78 pollici con risoluzione 1.5K (2.780×1.264 pixel), refresh rate variabile fino a 120 Hz e luminosità di picco fino a 4.500 nit. Sullo schermo c’è un robusto vetro Corning Gorilla Glass Victus 2, un’ottima soluzione per proteggere il telefono da graffi e danni causati da urti e cadute accidentali.

Il processore scelto da OnePlus è un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 a cui vengono affiancati 12 oppure 16 GB di RAM e fino a 1 TB di memoria di archiviazione interna, non espandibile. Per tenere sotto controllo la temperatura dello smartphone, l’azienda cinese ha scelto un sistema di raffreddamento a camera di vapore.

Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 50 MP (f/1,8) con stabilizzazione elettronica dell’immagine (OIS), un sensore ultra-grandangolare da 8 MP (f/2,2) e un sensore da utilizzare per gli scatti macro da 2 MP (f/2,4). La fotocamera frontale è da 16 MP (f/2,4).

Tra le opzioni di connettività ci sono: il 5G, il WiFi 6, il Bluetooth 5.3, il sensore infrarosso, l’USB-C 2.0, il chip per l’NFC e i vari sistemi per la geolocalizzazione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS e NAVIC. Il comparto audio è composto da due speaker certificati Dolby Atmos e due microfoni.

La batteria ha una capacità di 5.500mA con ricarica via cavo da 100 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente proprietaria OxygenOS 14.

OnePlus Ace 3: prezzo e disponibilità

Come già anticipato il OnePlus Ace 3 resterà un’esclusiva del mercato cinese, dove può già essere acquistato in tre colorazioni differenti: Sand Gold, Iron Gray e Cool Blue al prezzo suggerito di:

OnePlus Ace 3 -12/256 GB: 2.599 yuan (333,95 euro)

OnePlus Ace 3 – 16/512 GB: 2.999 yuan (385,34 euro)

OnePlus Ace 3 – 16 GB/1G TB: 3.499 yuan (449,59euro).

Nelle prossime settimane questo smartphone farà la sua comparsa sul mercato europeo col nome di OnePlus 12R e verrà presentata ufficialmente insieme al OnePlus 12 il 23 gennaio alle 15 (ora italiana). Non ci sono ancora informazioni sui prezzi e sulle versioni in arrivo nel nostro Paese e per saperne di più non resta che aspettare l’evento ufficiale.