Fonte foto: OnePlus

Il 2024 inizierà con il lancio globale della nuova serie OnePlus 12 che sarà protagonista dell’evento “Smooth Beyond Belief” in programma il prossimo 23 gennaio. In occasione dell’evento ci sarà il debutto di due nuovi smartphone: oltre al top di gamma OnePlus 12, infatti, ci sarà spazio anche per il nuovo OnePlus 12R.

Lo smartphone andrà ad arricchire la Serie R di OnePlus, inaugurata nel 2021 e, fino a oggi, distribuita solo in India e in Cina. L’azienda ha confermato il lancio del nuovo OnePlus 12 R sia in Europa che in Nord America. A meno di un mese dall’evento di presentazione, inoltre, OnePlus ha diffuso anche una prima immagine ufficiale.

Le vendite del nuovo smartphone di OnePlus partiranno, probabilmente, già entro la fine di gennaio 2024, in parallelo al lancio di OnePlus 12. Per quanto riguarda il prezzo, invece, per ora non ci sono conferme. Il nuovo 12R, in ogni caso, si posizionerà al di sotto del top di gamma, rappresentando una soluzione intermedia con la gamma di mid-range Nord.

OnePlus 12R: come sarà

Il nuovo OnePlus 12R sarà molto simile, per quanto riguarda il design, al recente OnePlus 12, svelato in Cina poche settimane fa. Nella parte posteriore della scocca, quindi, ci sarà un vistoso modulo circolare dedicato ai tre sensori fotografici.

Confermata anche la presenza dell’Alert Slider, posizionato sul lato sinistro della scocca, con una nuova collocazione pensata per integrare un nuovo sistema di antenna con l’obiettivo di migliorare le prestazioni.

Come evidenziato anche dall’immagine ufficiale diffusa oggi, il nuovo smartphone di OnePlus sarà disponibile in due colorazioni: Cool Blue e Iron Grey. Entrambe le versioni avranno una cornice in metallo opaco.

OnePlus 12R: le caratteristiche tecniche

Per il momento, OnePlus non ha svelato la scheda tecnica del nuovo OnePlus 12R. Le informazioni trapelate online, però, sono diverse. Tra le specifiche troveremo, infatti, il chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, già utilizzato da OnePlus 11 oltre che da numerosi top di gamma Android del 2023 con ottimi risultati, sia in termini di potenza che di efficienza. Per il OnePlus 12, invece, c’è lo Snapdragon 8 Gen 3.

A disposizione degli utenti ci saranno diverse combinazioni di RAM (8/16 GB LPDDRX5) e storage (128 GB UFS 3.1 e 256 GB UFS 4.0) oltre a una batteria da 5.500 mAh. Lo smartphone potrà utilizzare anche la ricarica rapida SUPERVOOC con una potenza di ricarica di 100 W. Il OnePlus 12R sarà disponibile con un display AMOLED LTPO da 6,78 pollici, con refresh massimo di 120 Hz, protezione del vetro Gorilla Glass Victus 2 e sensore per le impronte digitali sotto al pannello.

Confermata anche la presenza di tre fotocamere posteriori con un sensore principale Sony IMX890 da 50 Megapixel (lo stesso montato anche da OnePlsu 11). Gli altri due sensori saranno un ultra-grandangolare da 8 Megapixel e un sensore da 2 Megapixel per le macro. Lo smartphone arriverà sul mercato con Android 14.