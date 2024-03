Il OnePlus Ace V3 è ufficiale in Cina: si tratta del nuovo riferimento della fascia media di OnePlus in arrivo anche in Europa come One Plus Nord 4 (o Nord 5)

La famiglia di smartphone OnePlus si allarga con il debutto del nuovo OnePlus Ace V3. Si tratta di un nuovo mid-range appena svelato in Cina. Lo smartphone è particolarmente interessante, non solo per il suo comparto tecnico. Come avvenuto lo scorso anno, con l’Ace 2V arrivato in Europa come One Plus Nord 3, il nuovo OnePlus Ace V3 potrebbe presto debuttare anche da noi, con il nome di OnePlus Nord 4 (o OnePlus Nord 5, se il brand dovesse decidere di saltare il 4, numero considerato sfortunato in Cina).

OnePlus Ace V3: caratteristiche tecniche

Il nuovo OnePlus Ace V3 è dotato del chip Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3, nuova proposta dell’azienda americana per la fascia media. Il chip in questione è realizzato con processo produttivo a 4 nm ed è dotato di una CPU octa-core con un core Cortex A715 da 2,8 GHz, quattro core Cortex A715 da 2,6 GHz e 3 core Cortex A510 da 1,9 GHz. La GPU è la Adreno 732.

Il nuovo mid-range di OnePlus arriva sul mercato con 12/16 GB di memoria RAM LPDDR5X e con 256/512 GB di storage UFS 4.0. Si tratta di una dotazione da modello di fascia alta. Da notare anche una batteria da 5.500 mAh, con possibilità di sfruttare la ricarica rapida cablata SUPERVOOC S con potenza massima di 100 W.

Lo smartphone ha anche un display AMOLED da 6,74 pollici, con risoluzione di 2.772×1.240 pixel. Il pannello, dotato di un foro per la fotocamera anteriore, ha frequenza variabile tra 60, 90 e 120 Hz, con luminosità di picco di 2.150 nit. Sotto al display c’è un sensore di impronte digitali.

Il comparto fotografico include una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale Sony IMX882 da 50 Megapixel e un sensore ultra grandangolare da 8 Megapixel. La fotocamera anteriore è da 16 Megapixel. Il nuovo OnePlus Ace V3 è Dual SIM, ha il chip NFC, il WiFi 6, il Bluetooth 5.4 ed arriva sul mercato con la certificazione IP65 e con il sistema operativo Android 14, con la promessa di quattro major update (si arriverà, quindi, ad Android 18) e cinque anni di patch di sicurezza.

OnePlus Ace V3 : prezzo e disponibilità

Il nuovo OnePlus Ace V3 è già disponibile in Cina dove viene commercializzato con un prezzo di partenza di 1.999 yuan, pari a circa 255 euro, nella versione con 12 GB di RAM e 256 GB di storage. Nel corso dei prossimi mesi, il nuovo smartphone arriverà, quasi sicuramente, anche in Europa con la denominazione di OnePlus Nord 4 (o Nord 5). Il prezzo di partenza per l’Europa dovrebbe essere in linea con quello di Nord 3 e, quindi, pari a 449 euro.