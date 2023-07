Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: OnePlus

Il nuovissimo OnePlus Nord 3 è ufficiale e durante l’evento di presentazione l’azienda cinese ha finalmente rivelato al mondo il suo nuovo smartphone, rebranding del ben noto OnePlus Ace 2V, con il quale condivide, come ben noto, buona parte della scheda tecnica. Come previsto, quindi, parliamo di un vero e proprio “flagship killer“, cioè di un telefono di fascia media in grado di rivaleggiare per molte caratteristiche con i top di gamma.

Tra le specifiche, ad esempio, spicca il processore MediaTek Dimensity 9000, il top di gamma di casa MediaTek dell’anno scorso, a cui si affianca un buon quantitativo di RAM. Molto interessanti anche le fotocamere, unica vera novità rispetto a OnePlus Ace 2V, con la scelta di sensori di buon livello che promettono scatti più che interessanti.

OnePlus Nord 3: scheda tecnica

OnePlus Nord 3 ha un display AMOLED da 6,74 pollici, con risoluzione 1.5K+ (2.772×1.240 pixel) e refresh rate a 120 Hz. A protezione dello schermo c’è un vetro Asahi Glass AGC DT-Star2 mentre nella parte posteriore dello smartphone c’è un Gorilla Glass 5.

Al processore MediaTek Dimensity 9000 si affiancano 8/16 GB di RAM e 128/256/GB di spazio di archiviazione, non espandibile. Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 50 (f/1.8), che è lo stesso usato su OnePlus 11, uno ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.2) e uno per gli scatti macro da 2 MP (f/2.4). La fotocamera frontale, invece, è da 16 MP (f/2.4).

Tra le connessioni troviamo il 5G, il Wi-Fi 6, il Bluetooth 5.3, l’USB-C, il jack da 3,5 mm e le varie soluzioni per il rilevamento della posizione tramite satelliti. Presente, naturalmente, anche il chip per l’NFC, indispensabile per i pagamenti contactless e per leggere le schede elettroniche. Il comparto audio ha 2 speaker stereo con supporto al Dolby Atmos e al formato Hi-Res Audio.

La batteria è da 5.000 mAh, con ricarica SuperVooc da 80W. Infine il sistema operativo è Android 13 con interfaccia proprietaria OxygenOS 13 e con la garanzia di tre aggiornamenti di Android e 4 anni di aggiornamenti di sicurezza.

OnePlus Nord 3: disponibilità e prezzo

Il nuovo OnePlus Nord 3 è già preordinabile sul sito ufficiale in due colori: Misty Green e Tempest Gray. Il prezzo suggerito è di:

OnePlus Nord 3 – 8/128 GB: 449 euro

OnePlus Nord 3 – 16/256: 549 euro

Preordinando sul sito ufficiale fino al 31 luglio di avrà diritto a uno sconto di 50 euro per il modello con 16/256 GB (che costerà, quindi, 499 euro). Inoltre acquistando la versione da 8/128 GB si potrà scegliere tra una cover Sandstone Bumper Case Black e gli auricolari con il filo OnePlus Nord Wired Earphones da ricevere in omaggio.

Acquistando, invece, OnePlus Nord 3 16/256 GB si potrà scegliere tra gli auricolari true wireless OnePlus Nord Buds 2 Thunder Gray, una stampante OnePlus x Fujifilm INSTAX mini Link 2 oppure la cover Sandstone Bumper Case Black.