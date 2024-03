Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Il Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 è il nuovo chip per gli smartphone di fascia media e introduce l'IA on device oltre a garantire prestazioni migliorate rispetto al suo predecessore

Fonte foto: Qualcomm

È un periodo di grandi novità in casa Qualcomm: dopo il debutto dello Snapdragon 8s Gen 3, nuovo chip per gli smartphone Android di fascia premium, e in attesa dei nuovi chip Snapdragon X Elite, pronti a rivoluzionare il settore dei notebook Windows, Qualcomm ha svelato un nuovo componente della sua gamma di SoC.

Debutta questa settimana, infatti, il nuovo Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3. Si tratta di un ambizioso chip di fascia media, che offre prestazioni nettamente superiori al predecessore, Snapdragon 7+ Gen 2, garantendo anche la possibilità di calcolare gli algoritmi AI “on device“, con l’elaborazione delle funzioni di intelligenza artificiale sul dispositivo e senza inviare dati al cloud.

Il nuovo chip è già disponibile: il primo smartphone a sfruttare il nuovo componente della gamma Snapdragon è il OnePlus Ace 3V. Nel corso delle prossime settimane, o al massimo dei prossimi mesi, arriveranno in Europa i primi smartphone con il nuovo chip della gamma Snapdragon.

Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3: caratteristiche tecniche

Il nuovo Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 è realizzato con processo produttivo TSMC a 4 nm ed è dotato di una CPU octa-core Kryo con una configurazione differente rispetto al suo predecessore, il 7+ Gen 2. Il numero di core Cortex A510 (pensati per le attività più leggere) si riduce da quattro a tre. Nello stesso tempo, aumentano i core Performance (Cortex A710), che passano da tre a quattro. Confermata la presenza di un core Prime, in grado di raggiungere una frequenza di 2,8 GHz. La nuova architettura è la seguente:

un Prime Core (Cortex X4) da 2,8 GHz

quattro Performance Core (Cortex A710) da 2,6 GHz

tre Efficient Core (Cortex A510) da 1,9 GHz

Lo schema 1/4/3 è lo stesso utilizzato dallo Snapdragon 8 Gen 3 e dal recentissimo 8s Gen 3, con la riduzione del numero di Efficient Core e l’aggiunta di un Performance Core. C’è poi la GPU Adreno 732. Qualcomm ha evidenziato un miglioramento prestazionale del +15% per la CPU e del +45% per la GPU con un’efficienza energetica migliorata del +5%.

Come sottolineato in precedenza, il nuovo Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 introduce la possibilità di utilizzare l’AI on device nella fascia media, con supporto a vari modelli LLM come Baichuan-7B, Llama 2 e Gemini Nano.

Le altre specifiche

Da segnalare anche la possibilità di sfruttare alcune funzioni Snapdragon Elite Gaming, come Game Post Processing Accelerator e Adreno Frame Motion Engine , per il miglioramento delle performance. Molto interessante è anche il comparto connettività: c’è il modem Snapdragon X63, che consente di utilizzare il 5G con una velocità massima di 5,2 Gbps in downlink, ed è presente anche il modulo Qualcomm FastConnect 7800, che garantisce il supporto alle reti Wi-Fi 7 e al Bluetooth 5.4.

Ci sono anche Snapdragon Sound Technology Suite e tutte le altre tecnologie Qualcomm per la trasmissione audio in alta qualità e a bassa latenza via Bluetooth.

Il nuovo chip Snapdragon consente l’utilizzo di display 4K, fino a 60 Hz, e di display QHD+, fino a 144 Hz. C’è anche la possibilità di gestire la ricarica rapida Quich Charge 5. Gli smartphone che utilizzeranno questo chip potranno avere fino a 24 GB di memoria RAM LPDDR5 e potranno sfruttare le memorie di storage UFS 4.0.

Grazie all’IPS Snapdragon Spectra, inoltre, il chip può essere abbinato a sensori fotografici fino a 200 Megapixel e può registrare video in 4K fino a 60 fps. Parlare di fascia media, quindi, forse è un po’ troppo poco.