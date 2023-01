OnePlus annuncia un super caricatore per smartphone, tablet e laptop

OnePlus presenterà un nuovo caricabatterie SuperVooc a due porte, in grado di ricaricare rapidamente e contemporaneamente due dispositivi ad alta potenza. La data ufficiale di uscita del nuovo caricabatterie è stata fissata per il 4 gennaio durante un evento in cui sarà presentata anche la nuova linea di smartphone per ora limitata al One Plus 11 e OnePlus 11R (il lancio internazionale è fissato il 7 febbraio in India, mentre il OnePlus 11 Pro è atteso tra qualche mese).

I nuovi OnePlus 11 sono dotati di un nuovo sistema di protezione, con tredici sensori che monitorano costantemente la batteria del telefono, permettendo così di ricaricare il telefono ad altissima potenza.

Super caricatore OnePlus: com’è fatto

Il caricatore rapido, secondo le prime immagini ufficiali condivise da OnePlus è composto da due linee di ricarica, per un totale di 100W, con doppia interfaccia USB-A e USB-C. Compatibile con il protocollo PD (Power Delivery) eroga fino a 65W da una singola linea.

Una potenza sufficiente ad alimentare e/o ricaricare smartphone, tablet e anche laptop. Con ogni probabilità si acquisterà a parte, ma il OnePlus 11 sarà uno dei dispositivi che si potranno ricaricare a questa potenza.

Questo nuovo caricatore sarà utile anche durante i viaggi: con un solo dispositivo si potrà avere abbastanza energia per ricaricare velocemente due dispositivi insieme, anche se non alla massima potenza accettata. Già l’attuale OnePlus 10, infatti, "regge" fino a 80W di potenza di ricarica mentre OnePlus 11, in arrivo, potrà essere ricaricato a 100 Watt.

OnePlus 11: smartphone con ricarica da 100W

La nuova linea di smartphone OnePlus 11, sarà presentata il prossimo 4 gennaio con una batteria da 5.000 mAh e ricarica rapida da 100W (da 0 a 100% in 25 minuti).

Secondo le anticipazioni non ufficiali del leaker Evan Blass, avrà un SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 con 12/256 GB, 16/256 GB e 16/512 GB di memoria.Il display, da 6,7 pollici curvo, è di tipo AMOLED.

Altro punto forte riguarderà i sensori fotografici posteriori: il principale è il Sony IMX890 da 50MP, l’ultra grandangolare da 48 MP e un teleobiettivo da 32 MP con zoom ottico 2x. La fotocamera frontale per i selfie e le videochiamate sarebbe da 16MP.