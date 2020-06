OnePlus svela le carte, ecco la serie OnePlus Lite Z

OnePlus sta per tornare sul mercato della telefonia mobile e lo fa generando una discreta attesa. Innanzitutto, già dai mesi scorsi c’è stata molta confusione attorno al nome: alcuni lo chiamavano OnePlus Nord, altri OnePlus Z. Ma adesso sta circolando il nome definitivo: la nuova serie si chiamerà One Plus Lite Z.

Un’altra caratteristica che ha fatto discutere è il rapporto qualità/prezzo. Alcuni si attendevano una serie di fascia alta ad un prezzo importante, ma ora sembra chiaro che l’azienda voglia tornare alle origini, cioè desidera occupare quella fascia di mercato dove gli utenti desiderano un prodotto dalle prestazioni buone ma senza spendere un patrimonio. Perciò, sembra proprio che il nuovo smartphone occuperà la fascia media, garantendo buone prestazioni ad un prezzo contenuto. Per scoprire tutti i dettagli non dovremo attendere troppo. Infatti, il CEO Pete Lau ha confermato che il lancio su mercato è imminente.

One Plus Lite Z: ritorno alle origini

Pete Lau ha annunciato il lancio dei nuovi dispositivi attraverso il blog ufficiale di OnePlus. Come recita il titolo del post, l’obiettivo è quello di annunciare l’arrivo di una nuova serie di smartphone OnePlus. Già dalle prime righe, Pete Lau, conferma che presto presenterà una nuova linea di smartphone economici, qualcosa che tutta la compagnia desiderava da tanto tempo.

E non è un mistero che l’azienda voleva appunto tornare alle origini, cioè produrre cellulari abbordabili senza rinunciare alla qualità. Ricordiamo infatti che una delle ultime serie aveva raggiunto specifiche top a un prezzo che arrivava fino a 1.000 euro: stiamo parlando della famiglia composta da OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro.

OnePlus: parola al CEO Pete Lau

I nuovi telefoni, continua Lau, saranno quindi indicati per soddisfare esigenze quotidiane e verranno introdotti prima in Europa e in India e solo più avanti verranno lanciati anche negli Stati Uniti. La nuova serie One Plus Lite Z sarà quindi caratterizzata da specifiche di livello e un design studiato nei particolari per garantire un’ottima esperienza d’uso.

Nel post non si fa alcun riferimento chiaro alla data di lancio, in ogni caso alla fine viene indicato un account Instagram da seguire per ricevere subito gli aggiornamenti: @onepluslitezthing. Nella descrizione appare anche quello che dovrebbe essere l’hashtag ufficiale #NewBeginnings, per seguire gli aggiornamenti sui social. Infatti, lo stesso hashtag era stato postato dallo stesso Pete Lau su Twitter nell’annunciare la nuova gamma.

Osservando il nome dell’account Instagram sembra chiaro che il nuovo smartphone si chiamerà OnePlus Lite Z.