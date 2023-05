OnePlus Nord 3: manca davvero poco

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

OnePlus Nord 3 sta per arrivare sul mercato e, come ben noto, potrebbe essere un rebrand del OnePlus Ace 2V uscito poche settimane fa in Cina o un dispositivo molto simile. Erede naturale del OnePlus Nord 2 (in foto), sarà di un dispositivo di fascia medio-alta, con una dotazione tecnica in cui spicca sicuramente il processore MediaTek Dimensity 9000, realizzato a 4 nm, considerato un ottimo rivale dei top di gamma di Qualcomm anche se, in effetti, ha avuto una diffusione molto minore rispetto a quella della concorrenza.

OnePlus Nord 3: come sarà

Il display del nuovo OnePlus Nord 3 sarà un AMOLED da 6,74 pollici con risoluzione 1.5 K (2.772×1.240 pixel) e refresh rate variabile fino 120 Hz. Al chip MediaTek Dimensity 9000 si affiancheranno 12/16 GB di RAM e 256/512 GB di memoria per l’archiviazione.

Per il comparto fotografico le informazioni sono ancora contrastanti e il produttore potrebbe optare per una dotazione un po’ diversa da quella vista su OnePlus Ace 2V. Al momento i rumor trapelati sul web parlano di un sensore principale da 50 MP (contro i 64 dell’altro modello), uno ultra-grandangolare da 8 MP e uno per le macro da MP. La fotocamera frontale, invece, sarà da 16 MP.

Le connessioni disponibili, oltre al 5G, saranno il WiFi 6, il Bluetooth 5.3, l’NFC per i pagamenti contactless, l’infrarosso, l’USB-C 2.0. La batteria sarà da 5.000 mAh con ricarica via cavo a 80W. Infine il sistema operativo sul dispositivo sarà Android 13 con interfaccia OxygenOS 13.0.

Se queste specifiche tecniche dovessero rivelarsi esatte, allora OnePlus Nord 3 sarà un degno erede di OnePlus Nord 2, che è stato un dispositivo di grande successo proprio grazie ad un’ottima scheda tecnica abbinata ad un prezzo da medio gamma.

OnePlus Nord 3: quanto costerà

Al momento non abbiamo informazioni su quando arriva OnePlus Nord 3 sul mercato europeo, ma sappiamo che lo smartphone potrebbe essere venduto in due tonalità Black Rock e Green Glaze, così come accaduto per il OnePlus Ace 2V. Alcuni leaker sul web, tra cui l’indiano Mukul Sharma, affermano che il prossimo dispositivo di Oneplus sarà presentato ufficialmente tra giugno e luglio.

Non ci sono ancora informazioni precise riguardo al costo. OnePlus Ace 2V è arrivato sul mercato cinese a circa 310-380 euro (a seconda della versione), ma anche se il prezzo di produzione di Nord 3 dovesse essere lo stesso questo telefono arriverebbe in Europa ad un prezzo, molto probabilmente, di 400-500 euro almeno. Il precedente OnePlus Nord 2 è arrivato sul nostro mercato proprio a questo prezzo, ma con un chip più economico.