Lo smartphone con super ricarica è in sconto: un affare da non perdere

Tra gli smartphone di fascia media, le opzioni di scelta sicuramente non mancano e quasi ogni giorno sul mercato arrivano telefoni molto validi che possono offrire davvero molto agli utenti che li scelgono. I prezzi spesso possono sembrare esagerati, ma spendere quel poco in più per un dispositivo appartenente a questa categoria è sicuramente un qualcosa da non rimpiangere, soprattutto dopo aver messo alla prova il telefono per qualche tempo.

Tra le offerte più interessanti, spicca sicuramente quella del OnePlus Nord CE 2 5G, con l’azienda cinese che è sempre una garanzia in termini di scheda tecnica e affidabilità del prodotto. Se a questo aggiungiamo anche l’offerta Amazon che permette di acquistare il dispositivo a una cifra leggermente al di sotto dei 200 euro, non bisogna attendere oltre e procedere immediatamente all’ordine.

OnePlus Nord CE 2 5G – MediaTek Dimensity 900 – Versione 6/128 GB

OnePlus Nord CE 2 5G: scheda tecnica

Il OnePlus Nord CE 2 ha un display AMOLED da 6,43 pollici, con risoluzione Full HD+ (1.080×2.400 pixel) e refresh rate a 90 Hz. A protezione dello schermo c’è un vetro Gorilla Glass 5, che lo tiene al sicuro da urti e graffi.

Il processore scelto da OnePlus è un MediaTek Dimensity 900 a cui si affiancano in questo caso 6 GB di RAM e 128 GB di spazio per l’archiviazione, espandibile fino a 1 TB acquistando una scheda microSD. Le fotocamere sono tre: un sensore principale da 64 MP, uno ultra-grandangolare da 8 MP e uno per gli scatti macro da 2 MP. La fotocamera frontale, invece, è da 16 MP.

Tra le connessioni troviamo il 5G, il WiFi 6, Il Bluetooth 5.2 e i diversi sistemi di rilevamento della posizione tramite satelliti. OnePlus Nord CE 2 5G ha anche il chip per l’NFC, indispensabile per i pagamenti contactless e per la lettura delle schede elettroniche.

La batteria è da 4.500 mAh, con ricarica SuperVooc da 65W. Si tratta di un valore molto elevato in questa fascia di prezzo, ben più alto di quello disponibile su molti famosi top di gamma e decisamente sopra la media del mercato.

Infine il sistema operativo è Android 11 con interfaccia proprietaria Oxygen OS 11.

OnePlus Nord CE 2 5G: l’offerta su Amazon

Il OnePlus Nord CE 2 5G è uno smartphone di fascia intermedia che si distingue dalla concorrenza per una scheda tecnica estremamente equilibrata dove spicca sicuramente un discreto comparto fotografico e, soprattutto, una ricarica della batteria molto veloce.

Il prezzo di listino è di 249,90 euro, nemmeno troppo esagerato per ciò che questo smartphone può offrire in termini di caratteristiche e qualità costruttiva. Grazie all’offerta Amazon, però, è possibile acquistarlo a 187,50 euro (-25%, -62,40 euro) e uno sconto del genere è davvero un’ottima occasione per chi ha bisogno di un nuovo smartphone dalle buone performance e che non costi un capitale.

