OnePlus Nord CE 3: ecco come sarà il nuovo medio low cost

OnePlus sta lavorando a un successore per il suo Nord CE 2 (in foto), uno smartphone economico apparso all’inizio di quest’anno. Le specifiche del OnePlus Nord CE 3 sono emerse sul sito Web Gadgetgang, e le informazioni sono state condivise in collaborazione con il noto leaker francese Steve Hemmerstoffer (@OnLeaks), una fonte abbastanza affidabile fino ad oggi, quindi si può presumere che le specifiche divulgate siano corrette.

OnePlus Nord CE 3: specifiche tecniche

Secondo queste indiscrezioni, il OnePlus Nord CE 3 sarebbe dotato di un processore Qualcomm Snapdragon 695 con supporto alle reti 5G a cui vengono affiancati 8 GB di RAMe 128 GB di spazio di archiviazione. OnePlus potrebbe anche arrivare con una versione con 12 GB di RAM e 256 GB di spazio per foto, video e installare app.

Il OnePlus Nord CE 3 sarebbe dotato di uno schermo da 6,7 ​​pollici, molto più grande del display da 6,43 pollici del modello presentato un anno fa. Non cambia, al contrario, la risoluzione che è di nuovo Full HD+, ma la frequenza di aggiornamento è stata aumentata da 90 a 120 Hz. Sembra però che OnePlus possa dotare il suo nuovo smartphone di uno schermo LCD, mentre il precedente Nord CE 2 ha un display AMOLED.

Vediamo anche una serie di cambiamenti nel comparto fotografico. Il Nord CE 3 avrà una nuova fotocamera principale da 108 megapixel, molto più performante di quella presente con il CE 2, che ha una risoluzione di 64 megapixel. Inoltre, il dispositivo avrebbe una fotocamera macro da 2 megapixel e un sensore di profondità da 2 megapixel.

L’obiettivo grandangolare è stato abbandonato, scelta abbastanza discutibile, visto che generalmente è più utile di una fotocamera macro o di profondità. Lo scanner delle impronte digitali è laterale e la fotocamera per i selfie scatta foto a 16 megapixel.

La batteria sarà presumibilmente più grande rispetto al Nord CE 2. Secondo le informazioni, il nuovo telefono OnePlus ha una batteria da 5.000 mAh (anziché 4.500 mAh). Grazie alla funzione di ricarica rapida a 67 Watt, lo smartphone dovrebbe ricaricarsi molto rapidamente. A titolo di confronto, Il Nord CE 2 che dispone di r ricarica rapida a 65 Watt passa da una batteria completamente scarica a una completamente carica in circa 30 minuti.

OnePlus Nord CE 3: prezzo e disponibilità

Non è ancora chiaro quando OnePlus annuncerà e rilascerà il Nord CE 3. Questo dovrebbe accadere all’inizio del prossimo anno. Anche il prezzo è sconosciuto, ma il Nord CE 2, giusto a titolo informativo, è stato lanciato con un prezzo al dettaglio suggerito di 359 euro. Ora lo si può acquistare intorno ai 250 euro.