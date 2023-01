OnePlus Nord CE 3: ecco le specifiche in vista del lancio

Lo smartphone OnePlus Nord CE 3 sembra ormai prossimo al lancio e come sempre si susseguono i rumor a proposito della scheda tecnica del nuovo modello di fascia media del produttore cinese. Rumor e indiscrezioni che continuano anche in questi giorni, con gran parte delle specifiche ormai trapelate in forma anonima ma riportate da una fonte ritenuta solitamente attendibile.

OnePlus Nord CE 3: come sarà

L’ultima indiscrezione in ordine cronologico, che sembra ormai essere quella definitiva, arriva dal sito 91mobiles che ha condiviso la probabile dotazione tecnica del nuovo OnePlus Nord CE 3. Questo è stato possibile grazie a uno sconosciuto utente che è riuscito a mettere le mani (fisicamente) sul nuovo smartphone ed ha eseguito su di esso AIDA64. Questa app, per chi non lo sapesse, mostra le informazioni hardware e software dei dispositivi Android su cui viene lanciata.

Le informazioni che l’utente ha inviato a 91mobiles lasciano pochi dubbi su quanto ha da offrire OnePlus Nord 3 CE. Innanzitutto veniamo a sapere che il SoC scelto per questo modello di fascia media è il Qualcomm Snapdragon 695 affiancato, almeno per il modello dove è stata eseguita l’app AIDA64, da 8 GB di memoria LPDDR4X. Manca l’indicazione relativa allo spazio di archiviazione, ma si può scommettere su una dotazione di 256 GB.

Il display sarà da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e compatibile con il formato HDR10. Il refresh rate è pari a 120 Hz, non male per un dispositivo di questa fascia.

Molte le informazioni disponibili sul comparto fotografico: il sensore principale sarà da ben 108 megapixel con apertura f/1.7. Non è chiaro il modello e la marca di tale sensore, ma già il fatto di averlo a disposizione su uno smartphone di fascia media dovrebbe rappresentare un buon motivo per l’acquisto.

Oltre a questo sensore, ce ne saranno altri due da 2 MP destinati rispettivamente a sfocare lo sfondo nei ritratti e ad eseguire scatti macro. Nel display, invece, verrà integrato un sensore per i selfie da 16 MP. Sempre secondo l’app AIDA64 lo smartphone debutterà con Android 13 e interfaccia proprietaria Oxygen OS.

OnePlus Nord CE 3: quanto costerà

OnePlus Nord CE 3 non ha ancora una data di lancio ufficiale, ma il fatto che il dispositivo cominci ad apparire online nella sua versione definitiva lascia presupporre che ormai non manchi poi molto al suo debutto. Ovviamente non si sa nulla neanche riguardo al prezzo ma giusto per fare un paragone, è da sapere che il OnePlus Nord CE 2 (in foto) al suo debutto in Italia costava 359 euro per la versione con spazio di archiviazione da 128 GB e 8 GB di RAM.