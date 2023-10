OnePlus Nord CE 3 Lite è al minimo storico: correte su Amazon

Fonte foto: OnePlus

Quale è il sogno di tutti coloro che vogliono acquistare un nuovo smartphone? Portare a casa un dispositivo recente, con una buona scheda tecnica, a un prezzo accessibile. Fino a qualche anno fa era possibile trovare queste tre caratteristiche in una vasta gamma di device di fascia media ma oggi, anche a fronte dei rincari del settore, le cose sono cambiate e spesso ci si deve accontentare di device di fascia inferiore, col rischio di fare un acquisto che non sarà assolutamente in grado di soddisfare le aspettative.

Fortunatamente, basta una veloce ricerca su Amazon per ricredersi e trovare delle grandi occasioni come il OnePlus Nord CE 3 Lite, lo smartphone di fascia media di OnePlus dalle grandi potenzialità che arriva al minimo storico sul celebre e-commerce.

OnePlus Nord CE 3 Lite– Qualcomm Snapdragon 695 – Versione 8/128 GB

OnePlus Nord CE 3 Lite: scheda tecnica

OnePlus Nord CE 3 Lite ha un display LCD da 6,72 pollici, con risoluzione FHD+ (2.400×1.080 pixel) e refresh rate variabile fino a 120 Hz. A protezione del display abbiamo un robusto vetro Corning Gorilla Glass.

Il processore all’interno di questo smartphone è un Qualcomm Snapdragon 695 con 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, espandibili fino a 1 TB tramite scheda microSD.

A bordo del device trova posto anche la Virtual RAM che permette di aggiungere fino a 8 GB di RAM Virtuale, attingendo alla memoria di archiviazione intera (se disponibile).

Il comparto fotografico è composto da sensore principale da 108 MP (ƒ/1.75), un sensore di profondità da 2 MP(ƒ/2.4) e un terzo sensore macro da 2 MP (ƒ/2.4). La fotocamera frontale, invece, è da 16 MP (ƒ/2.4).

Le opzioni di connettività comprendono il 5G, il WiFi 5, Bluetooth 5.2, l’USB-C 2.0 e le varie soluzioni per la geolocalizzazione dell’utente. Presente anche il chip per l’NFC, indispensabile per i pagamenti contactless e per leggere le schede elettroniche tipo la Carta d’Identità Elettronica.

La batteria è da 5.000 mAh, con ricarica via cavo SUPERVOOC da 67 W che permette di caricare lo smartphone da 0 a 100% in circa 45 minuti. Il sistema operativo è Android 13, con interfaccia proprietaria OxygenOS 13.

OnePlus Nord CE 3 Lite: l’offerta su Amazon

OnePlus Nord CE 3 Lite è un ottimo dispositivo in grado di coniugare una scheda tecnica piuttosto versatile alla ben nota qualità costruttiva dei prodotti OnePlus. Parliamo di uno smartphone di fascia intermedia di buonissima fattura, pensato per affiancare l’utente durante tutte le sue attività quotidiane senza alcun problema, garantendo sempre performance di livello e una buona autonomia (aiutata anche dalla ricarica veloce).

Il prezzo di listino di questo device è di 329 euro ma, con l’offerta su Amazon, si può portare a casa a 227 euro (-31%, -102 euro) e con uno sconto del genere, trovare di meglio è molto difficile.

OnePlus Nord CE 3 Lite– Qualcomm Snapdragon 695 – Versione 8/128 GB