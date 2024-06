Fonte foto: OnePlus

OnePlus svela ufficialmente il suo nuovo entry level della gamma 2024 per il mercato europeo: si tratta del nuovo OnePlus Nord CE 4 Lite, smartphone pronto a ritagliarsi uno spazio importante anche in Italia, per sostenere la crescita del brand.

Il modello è un’evoluzione del precedente OnePlus Nord CE 3 Lite, svelato lo scorso anno, con una scheda tecnica aggiornata (ma con lo stesso chip) e un nuovo design. Non arriverà in Europa (per il momento) il OnePlus Nord CE 4, svelato un paio di mesi fa in India e dotato dell’ottimo SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3.

OnePlus Nord CE 4 Lite: caratteristiche tecniche

La scheda tecnica di OnePlus Nord CE 4 Lite comprende un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate massimo di 120 Hz. La luminosità di picco è di 2.100 nit. Secondo OnePlus, il display utilizza “lo stesso materiale di illuminazione” utilizzato per il display dell’ex top di gamma OnePlus 11.

Questo riesce a garantire un sostanziale incremento della luminosità massima. I precedenti modelli della serie CE Lite, inoltre, utilizzavano pannelli LCD. Il salto generazionale, sotto quest’aspetto, garantisce un miglioramento sensibile. Sotto al pannello c’è un sensore di impronte digitali.

Lo smartphone è dotato del SoC Qualcomm Snapdragon 695, realizzato a 6 nm e in grado di garantire l’utilizzo della rete 5G. Si tratta dello stesso chip già utilizzato dal Nord CE 2 Lite (del 2022) e dal Nord CE 3 Lite (del 2023). La scelta di utilizzare ancora questo chip Qualcomm, senza passare a un modello più recente, è destinata a far discutere e potrebbe penalizzare i risultati commerciali dello smartphone, almeno fino a quando il prezzo non diminuirà in modo significativo.

Il chip è affiancato da 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage UFS 2.2 (rispetto al CE 3 Lite c’è il doppio della memoria di storage). Lo smartphone è dotato di tecnologia RAM-Vitalization, per mantenere, secondo OnePlus, fino a 26 app in background, e ROM-Vitalization, per garantire un’esperienza d’uso rapida e fluida fino a 48 mesi, sempre in base ai dati forniti dall’azienda.

La batteria è da 5.110 mAh con ricarica rapida SUPERVOOC da 80 W. C’è anche la possibilità di sfruttare la ricarica inversa da 5 W. C’è poi il OnePlus Battery Health Engine, tecnologia proprietaria che consente, secondo l’azienda, di preservare la longevità della batteria (fino a 1.600 cicli di ricarica).

Il comparto fotografico include una doppia fotocamera posteriore, con un sensore principale Sony LYT-600 da 50 Megapixel con OIS e zoom in-sensor 2x e un sensore da 2 Megapixel per il rilevamento della profondità di campo. Per le limitazioni dovute al chip, lo smartphone è in grado di registrare video fino a 1080p a 30 fps. La fotocamera anteriore è da 16 Megapixel.

Il nuovo entry level di OnePlus è dotato di Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 e chip NFC. C’è anche il jack audio da 3,5 mm oltre a altoparlanti stereo doppi. Il sistema operativo è Android 14 con OxygenOS 14. Non ci sono ancora informazioni in merito al tipo di supporto software che sarà garantito allo smartphone che, in ogni caso, dovrebbe ricevere almeno 2 major update del sistema operativo.

Le dimensioni sono pari a 162,9 x 75,6 x 8,1 mm mentre il peso è di 191 grammi.

OnePlus Nord CE 4 Lite: prezzo e disponibilità

Il nuovo OnePlus Nord CE 4 Lite è in vendita da subito in Italia, con consegne a partire dalla prossima settimana. Lo smartphone viene commercializzato con un prezzo di listino di 329 euro ma il suo prezzo di lancio (valido fino al 2 agosto) è di 279 euro. Al momento, il nuovo Nord CE 4 Lite è acquistabile dallo store ufficiale di OnePlus, in pre-ordine, ma dovrebbe arrivare anche nei listini di alcuni rivenditori. Gli utenti interessati all’acquisto potranno scegliere tra due colorazioni (Mega Blue e Super Silver).