OnePlus Nord CE 5G: il nuovo smartphone medio ha la ricarica veloce

OnePlus lancerà a breve il suo nuovo modello, OnePlus Nord CE 5G. Lo smartphone, di fascia media, ha tra le sue caratteristiche di punta la batteria con supporto alla ricarica veloce. Tra promozione via social network e siti di shopping online, ecco quali sono le specifiche già note di questo device.

Con un annuncio diffuso attraverso il proprio profilo Twitter e una ampio box promozionale rivelatore sul sito di Amazon India, l’azienda ha presentato i primi golosi dettagli sul dispositivo in arrivo sul mercato indiano. Per creare maggiore interesse intorno al telefonino, a poche ore dal lancio ufficiale, è stato addirittura creato un concorso incentrato sul prezzo: chi riuscirà ad indovinarlo, inviando la propria risposta nella sezione dedicata del portale di Jeff Bezos, potrà accaparrarsi uno degli esemplari di OnePlus Nord CE 5G che hanno trasformato il caricabatterie Warp Charge in un valido punto di forza.

OnePlus Nord CE 5G, ricarica e altre caratteristiche

Ed è questa modalità di carica a essere finita nel cinguettio di OnePlus: “ Una batteria più grande merita un caricabatterie ancora migliore. Quindi ne abbiamo fatto uno. Warp Charge 30T Plus migliora il trasferimento di potenza per portare la batteria da 4500 mAh di Nord CE dallo 0 al 70% in soli 30 minuti “, si legge sull’account della casa produttrice. Non solo una dimensione ragguardevole dell’accumulatore, ma anche un caricatore in grado di garantire una velocità che potrebbe dare buone soddisfazioni all’utilizzatore.

Non mancano neanche le rivelazioni del video teaser, tra cui il design più sottile rispetto alla sua precedente versione, e una fotocamera a modulo triplo con sensore primario da 64MP e flash led, particolare che emerge invece da Amazon. Vale la pena sottolineare, seppur evidente, la connettività 5G, altro fattore a favore di questo device.

È presente poi un’ulteriore lista di specifiche, provenienti però da alcune indiscrezioni pubblicate in rete ma non confermate. Nello specifico, si tratta delle informazioni relative allo schermo, un display da 6,43 pollici AMOLED con frequenza di aggiornamento a 90Hz e hole-punch dedicato all’alloggiamento della cam frontale.

A ciò, si aggiunge il dettaglio di altri due elementi fondamentali, cioè il processore e la RAM disponibile su OnePlus Nord CE 5G. Le anticipazioni parlano di un SoC prodotto da Qualcomm nel modello Snapdragon 750G, corredato da un taglio di RAM da ben 12GB.

OnePlus Nord CE 5G, quando l’apertura vendite?

L’evento che porterà sotto i riflettori OnePlus Nord CE 5G è fissato in calendario per domani 10 giugno alle 7pm locali, ovvero le nostre 15.30, momento in cui verrà rivelato il prezzo che ora è al centro del contest a cui partecipare dalla pagina sullo shop. Dal giorno dopo sarà poi possibile effettuare i preordini in attesa dell’apertura delle vendite per il mercato dell’India, target dell’operazione, fissata per il 16 del mese.