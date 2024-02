Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: OnePlus

Poche settimane fa OnePlus ha mostrato al mondo i suoi nuovissimi top di gamma, il OnePlus 12 e il OnePlus 12R ma, al fianco dei modelli di fascia alta, l’azienda cinese ha presentano anche un device dalle specifiche più modeste, destinato alla fascia più bassa del mercato: il OnePlus Nord N30 SE 5G.

Pur trattandosi di un’uscita passata quasi in sordina, questo telefono ha già fatto la sua comparsa sul sito ufficiale, mostrandosi subito come un dispositivo semplice e con una scheda tecnica piuttosto immediata, orientata appunto verso un prezzo molto più conveniente rispetto a quello dei top di gamma di cui sopra.

Poche ore fa il sito Appuals ha condiviso alcune indiscrezioni su questo entry level, anticipando l’uscita sul mercato europeo e il presunto costo di questo smartphone.

OnePlus Nord N30 SE 5G: prezzo e disponibilità

Stando a quanto condiviso da Appuals, il nuovissimo OnePlus Nord N30 SE 5G arriverà anche in Europa in due colorazioni differenti: Cyan Sparkle e Black Satin. Il dispositivo sarà disponibile in un solo taglio di memoria con 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna e sarà venduto a circa 229 euro.

Al momento non sono disponibili maggiori informazioni sulla data di lancio sul mercato europeo e la fonte conferma solo che l’uscita dovrebbe avvenire prossimamente.

Per ora OnePlus non ha ancora confermato la cosa ma, visto l’intensificarsi di questi rumor, l’arrivo delle dichiarazioni ufficiali dovrebbe essere solo questione di tempo.

OnePlus Nord N30 SE 5G: scheda tecnica

Il nuovo OnePlus Nord N30 SE 5G ha un display LCD da 6,72 pollici, con risoluzione di FHD+ (2.400×1.080 pixel) e refresh rate fino a 60 Hz.

Il processore è un MediaTek Dimensity 6020 a cui si affianca un’unica configurazione di memoria con 4 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione, non espandibile. Un processore quello scelto da OnePlus di fascia medio bassa che, tuttavia, garantisce l’accesso alla rete 5G (e in questa categoria non è una cosa scontata) e consumi moderati.

Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 50 MP (f/1.8) con autofocus veloce PDAF e un secondo sensore per la profondità da 2 MP (f/2.4). La fotocamera frontale è da 8 MP. Un sistema decisamente essenziale e che non fa gridare al miracolo, ma naturalmente in questa fascia di prezzo non si può chiedere di più.

Tra le connessioni ci sono il 5G, il WiFi 5, il Bluetooth 5.3, l’USB-C, il chip per l’NFC e i classici sistemi per la geolocalizzazione satellitare.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica via cavo SUPERVOOC da 33 W, con la promessa di raggiungere il 50% di carica in appena 30 minuti. Il sistema operativo è Android 13 con interfaccia utente proprietaria OxygenOS 13.1.