OnePlus Nord N300 in arrivo: come sarà

OnePlus annuncia un nuovo smartphone medio, il OnePlus Nord N300, al momento destinato ad un solo mercato: gli Stati Uniti. Non è una novità, già nel 2021 ha portato proprio negli Usa la serie precedente OnePlus Nord N200 e nel 2022 il OnePlus Nord N20, con lo stesso criterio: un buon telefono ideato per i soli statunitensi, con connettività 5G al di sotto dei 300 dollari. Sarà così anche per OnePlus Nord N300?

OnePlus N300: come sarebbe

Secondo le notizie ufficiali diffuse proprio negli Stati Uniti da OnePlus, il nuovo smartphone OnePlus Nord N300 sarà dotato di un processore MediaTek con modem 5G, avrà un display con frequenza di aggiornamento di 90 Hz e ricarica a 33W di potenza.

Insomma, potrebbe essere una versione migliorata del OnePlus Nord N20 che presenta una scheda tecnica molto simile, tranne che per il processore che è il Qualcomm Snapdragon 695 5G, abbinato a 6 GB di memoria RAM e 128 GB di memoria di archiviazione.

Il display, su N20, è di tipo AMOLED da 6,4 pollici con 90 Hz di frequenza di aggiornamento. Sul retro la fotocamera principale è da 64 MP abbinata ai due sensori da 2 MP per macro e profondità. La fotocamera anteriore è da 16 MP. Infine, la capacità della batteria è da 4.500 mAh con ricarica da 33 W. N300, molto probabilmente, alzerà di un po’ queste specifiche tecniche ma senza stravolgerle.

OnePlus N300: disponibilità e prezzo

Come annunciato dalla stessa OnePlus, il nuovo smartphone OnePlus Nord N300 arriverà solo sul mercato degli Stati Uniti il prossimo novembre ad un prezzo che potrebbe restare al di sotto dei 300 dollari.