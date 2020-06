OnePlus Nord, lo smartphone lowcost avrà quattro fotocamere

Non due, non tre ma addirittura quattro fotocamere. Sarà composto così il reparto fotografico del futuro OnePlus Nord, ex OnePlus Z? Secondo il leaker tedesco Max J. sì, il futuro smarphone midrange (ma lowcost) di OnePlus avrà quattro obiettivi e non due, come sembrava dai primi leak, o tre, come sembrava da quelli successivi.

Max J. ha lanciato il sasso delle quattro fotocamere su Twitter, con un’immagine abbastanza criptica: una scritta “sooooN” in cui al posto di ogni “o” c’è un obbiettivo fotografico. Il significato è quindi molteplice: il prossimo smartphone di OnePlus avrà quattro sensori, arriverà presto (soon, in inglese) e si chiamerà “Nord” come lascia intuire la “N” maiuscola. Tra i commenti, naturalmente, c’è chi non è d’accordo e crede che le fotocamere posteriori saranno tre e lo manifesta con un’immagine di risposta: “Nooo“. Il problema vero del tweet di Max J., però, è che il leaker tedesco ha tirato la pietra e ha nascosto la mano: ai suoi follower che fanno domande un po’ più specifiche non risponde.

OnePlus Nord: le quattro fotocamere

L’ipotesi di Max J., quindi, è che i sensori fotografici posteriori del OnePlus Nord che arriverà a breve saranno quattro. Ma Max J. non offre alcun dettaglio in più. Le prime voci parlavano di due soli sensori: il principale da 48 MP accompagnato da un ultragrandangolare da 16 MP. Poi sono uscite altre indiscrezioni che parlavano anche di un terzo sensore: un macro da 2 MP. Adesso Max J. parla di quattro sensori e il quarto potrebbe essere o un sensore di profondità da 2 MP o un filtro colore a infrarossi simile a quello del OnePlus 8 Pro da poco uscito. Infine, c’è l’ultima ipotesi che non andrebbe scartata visto che Max J. non risponde alle domande specifiche in merito: i quattro sensori saranno in totale, quindi tre posteriori più la selfie camera.

OnePlus Nord: le altre caratteristiche

Reparto fotografico a parte, anche sul resto delle caratteristiche tecniche del OnePlus Nord le indiscrezioni abbondano. Si parla, infatti, di un display OLED da 6,4 pollici con refresh rate da 90 Hz, di un SoC Qualcomm Snapdragon 765 (che porterebbe in dote la connessione 5G), di ben 8 GB di RAM e 128 GB di ROM e di una capiente batteria da 4.000 mAh. Quest’ultima sarebbe compatibile con la tecnologia OnePlus Warp Charge per la ricarica veloce intelligente. Nulla si sa ancora, invece, del prezzo finale di questo device.