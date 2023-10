OnePlus Pad Go ufficiale: caratteristiche e prezzo

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: OnePlus

OnePlus ha presentato ufficialmente il suo nuovissimo tablet OnePlus Pad Go, versione “lite” del precedente OnePlus Pad, arrivato in commercio circa un anno fa. Al momento l’uscita del dispositivo è prevista in esclusiva per il mercato indiano dove ha già fatto la sua comparsa sul sito ufficiale dell’azienda cinese e dove è disponibile anche la scheda tecnica completa.

Un device che, a livello di design, riprende molto dal fratello maggiore, con le principali differenze che, chiaramente stanno nella scheda tecnica, a cominciare dal processore: un più modesto MediaTek Helio G99 che prende il posto del potente MediaTek Dimensity 9000 visto sull’altro modello.

OnePlus Pad Go: scheda tecnica

OnePlus Pad Go ha uno schermo LTPS LCD da 11,35 pollici, con risoluzione 2.4K (2.408×1.720 pixel) e refresh rate 90 Hz. Lo schermo è certificato TUV Rheinland per ridotte emissioni di luce blu che, come ben noto, è estremamente dannosa per gli occhi.

Il processore scelto da OnePlus è un MediaTek Helio G99 a cui si affiancano 8 GB di RAM e due tagli di memoria con 128 e 256 GB, espandibile fino a 1 TB acquistando una scheda microSD.

Il comparto fotografico è composto da una fotocamera posteriore da 8 MP con stabilizzazione elettronica dell’immagine (EIS) e una fotocamera frontale da 8 MP, un’ottima soluzione soprattutto per le videochiamate.

Tra le opzioni di connettività abbiamo il 4G LTE (solo per la versione con lo slot per la SIM), il WiFi 5, il Bluetooth 5.2 e un ingresso USB-C. Il comparto audio è molto interessante e comprende quattro speaker certificati Dolby Atmos, una scelta più che azzeccata per godere al meglio dei propri contenuti multimediali anche senza indossare delle cuffiette.

La batteria ha una capacità di 8.000 mAh con ricarica via cavo SuperVOOC da 33 W. Infine il sistema operativo del OnePlus Pad Go è Android 13 con interfaccia proprietaria OxygenOS 13.2.

OnePlus Pad Go: disponibilità e prezzo

Al momento l’uscita del nuovo OnePlus Pad Go è prevista per il prossimo 20 ottobre in esclusiva per i consumatori indiani. Non ci sono ancora informazioni sull’eventuale rilascio di una versione Global di questo tablet destinata anche ai mercati Europei, anche se non è da escludere, visto che il OnePlus Pad è arrivato anche nel nostro paese nella sola versione 8/128 GB a 499 euro.

Intanto sul sito ufficiale di OnePlus India, è già possibile preordinare il dispositivo e, chiaramente, vedere il prezzo di vendita e le varie configurazioni che saranno disponibili all’uscita: