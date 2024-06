OnePlus Pad Pro ufficiale: è un tablet potentissimo

Peppe Croce, giornalista dal 2008, si occupa di device elettronici e nuove tecnologie applicate al mondo automotive. È entrato in Libero Tecnologia nel 2018.

Fonte foto: OnePlus

Pioggia di novità in casa OnePlus che, in Cina, ha appena presentato il nuovo smartphone OnePlus Ace 3 Pro, lo smartwatch OnePlus Watch2 e il tablet OnePlus Pad Pro. Proprio quest’ultimo, forse, è il dispositivo più interessante dei tre perché è dotato di un processore potentissimo: il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

OnePlus Pad Pro: caratteristiche tecniche

OnePlus Pad Pro è un tablet da 12,1 pollici (dimensioni di 268,66×195,06×6,49 millimetri), con display LCD con risoluzione 3.000×2.120 pixel e 900 nit di picco. A conferma di questi ottimi dati ne arrivano altri: compatibilità Dolby Vision, refresh a 144 Hz, densità di picco di 303 punti per pollice.

Il chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 può essere configurato con 8, 12 o 16 GB di RAM e 128, 256 o 512 GB di spazio di archiviazione. Parliamo, quindi, di hardware simile a quello di smartphone top di gamma 2024, tanto che OnePlus definisce il suo Pad Pro come “il tablet più potente di sempre“.

OnePlus Pad Pro, inoltre, ha una fotocamera posteriore da 13 MP, una anteriore da 8 MP, una batteria da 9.510 mAh con ricarica a 67 watt e ha un peso complessivo di 584 grammi.

In più, il nuovo tablet di OnePlus ha sei altoparlanti e questo vuol dire che sarà un dispositivo valido anche nella riproduzione di contenuti multimediali e, vista l’elevata potenza del chip Qualcomm, anche di videogiochi.

Il sistema operativo è Android 14, con interfaccia Oxygen 14.1, ma non sono ancora noti i dettagli sugli aggiornamenti garantiti di Android e delle patch di sicurezza.

OnePlus Pad Pro: il prezzo

OnePlus Pad Pro è al momento disponibile solo in Cina, dove è in vendita a prezzi molto vantaggiosi:

OnePlus Pad Pro versione 8/128 GB – 2.899 yuan (371 euro)

OnePlus Pad Pro versione 8/256 GB – 3.099 yuan (397 euro)

OnePlus Pad Pro versione 12/256 GB – 3.399 yuan (436 euro)

OnePlus Pad Pro versione 16/512 GB – 3.799 yuan (487 euro)

E’ molto probabile che questo dispositivo arrivi anche in Europa, Italia inclusa. Nel nostro Paese, infatti, è già in vendita OnePlus Pad (non Pro), ma ad un prezzo decisamente più alto: la versione molto meno potente, infatti, costa 399 euro.