OnePlus Pad ufficiale: arriverà in Italia

Anche OnePlus cede alle lusinghe del mercato tablet e lancia in Italia il suo OnePlus Pad, un modello che ha le carte in regola per ben figurare nell’affollato settore dominato da Samsung e Apple, ma che vede la presenza di tantissimi brand cinesi ai più sconosciuti. Lo farà con una scheda tecnica decisamente robusta, a partire da un chip veramente potentissimo: il MediaTek Dimensity 9000, il top della gamma 2022 del produttore taiwanese.

OnePlus Pad caratteristiche tecniche

OnePlus Pad si basa sul SoC MediaTek Dimensity 9000, al quale OnePlus abbina due tagli di memoria RAM LPDRR5: da 8 GB o 12 GB. Lo spazio di archiviazione, nello standard UFS 3.1, è pari a 128 GB. Si tratta di una dotazione, specialmente nella versione da 12 GB, assolutamente di prim’ordine per un tablet.

Il display da 11,61 pollici visualizza i contenuti nel rapporto 7:5 ed offre una risoluzione massima di 2.800×2.000 pixel e una luminosità che arriva a 500 nit. Questo pannello 2.5D curvo offre anche un refresh rate massimo di 144 Hz, mentre il campionamento al tocco è di 120/144 Hz, tutte caratteristiche che sono adatte anche per giocare.

Il display si presta anche alla visione di contenuti in streaming di alta qualità, perchè è certificato Dolby Vision. E per godere al massimo di giochi, film e serie TV OnePlus ha dotato il Pad di un sistema audio Dolby Atmos, che grazie alla tecnologia proprietaria omni bearing sound field si auto imposta sul canale destro o sinistro a seconda di come è direzionato lo schermo.

OnePlus Pad è dotato anche di una fotocamera frontale da 8 MP in grado di registrare video in Full HD a 30 fps, mentre quella posteriore da 13 MP consente di ottenere video in 4K, sempre a 30 fps.

Il tutto viene alimentato da una batteria da 9.510 mAh con ricarica rapida SuperVooc da 67W. Questa batteria necessita di 80 minuti per essere ricaricata completamente una volta scarica, mentre garantisce 1 mese di standby e più di 14 ore di riproduzione video. Completa la dotazione di connessioni: WiFi 6, Bluetooth 5.3 LE e una porta USB-C. Manca solo l’NFC, in realtà poco utile sui tablet.

Non c’è nemmeno slot per inserire una SIM telefonica ma per navigare su Internet in assenza di WiFi è possibile, grazie all’interfaccia OxygenOS 13.1, connettere facilmente il proprio smartphone OnePlus e sfruttarlo come ponte per avere una connessione al web.

OnePlus Pad si presenta in corpo metallico realizzato in lega di alluminio dallo spessore di soli 6.54 mm. Tra gli accessori, venduti separatamente, ci sono il pennino OnePlus Stylo e la tastiera OnePlus Magneti Keyboard.

Prezzi e disponibilità

Al momento OnePlus non ha ancora comunicato la disponibilità e i prezzi del suo nuovo tablet: si è limitata ad affermare che il nuovo OnePlus Pad arriverà sul mercato italiano nelle prossime settimane.