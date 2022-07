OnePlus prepara un altro top, o forse no...

Stando all’arcinoto blogger Digital Chat Station, OnePlus starebbe preparando un altro smartphone top di gamma. Il dispositivo dovrebbe essere denominato OnePlus Ace Pro e, a detta del tipster, arriverebbe con delle specifiche tecniche che lo potrebbero piazzare tra telefoni più interessanti del 2022.

Il misterioso device potrebbe essere dotato del processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 e di un grande quantitativo di RAM. Prevista anche una ricarica molto rapida della batteria, come su tutti i OnePlus recenti. Nell’attesa di avere maggiori ragguagli su questo probabile smartphone premium della compagnia asiatica, ricordiamo che il 3 agosto il 2022 nel calendario figura la presentazione del OnePlus 10T, pronto ad essere lanciato ufficialmente a New York. Una delle ipotesi che stanno girando in queste ore, però, è che in realtà il OnePlus Ace Pro a cui fa riferimento Digital Chat Station sarebbe il OnePlus 10T destinato ad altri mercati. In tal caso i top di gamma non sarebbero due, ma uno solo.

OnePlus Ace Pro: come sarà

Il leaker ha affermato sul Weibo che il presunto OnePlus Ace Pro avrà sotto il cofano il processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, quindi avrà prestazioni altissime. Digital Chat Station ha anche fatto riferimento alla RAM che, per buona sorte di chi ama i prodotti del colosso cinese, arriverà fino a 16 GB.

Un altro dettaglio rivelato nel post dal celebre tipster riguarda la tecnologia di ricarica, che dovrebbe essere una rapida SuperVOOC da 150 watt, mentre la capacità della batteria dovrebbe superare i 4.500 mAh del progetto attuale.

Per quanto riguarda il prezzo, l’unico riferimento che fa l’informatore riguarda la speranza che il dispositivo possa arrivare sui mercati ad un "costo allettante".

OnePlus 10T: come sarà

L’atteso top di gamma di OnePlus dovrebbe avere sotto il cofano il SoC di Qualcomm, lo Snapdragon 8+ Gen 1. Il chipset sarà accoppiato a a 8/12 GB di RAM e 128/256 GB di memoria interna, mentre lo schermo dovrebbe essere un AMOLED FHD+ da 6,7 pollici e frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

Sul fronte fotografico, ci dovrebbe essere sul retro un sensore principale da 50 MP con stabilizzatore ottico (OIS), uno ultra grandangolare da 16 MP e uno macro da 2 MP; sul notch anteriore si collocarebbe una fotocamera da 32 MP. OnePlus 10T dovrebbe arrivare con una batteria da 4800 mAh e supporto per la ricarica rapida da 150 W.

OnePlus 10T: prezzo

OnePlus 10T, stando alle ultime indiscrezione, dovrebbe arrivare nei mercati del Regno Unito, Francia, Spagna e Italia al prezzo di partenza di 799 euro. Non resta che aspettare pochi giorni per capire se OnePlus Ace Pro sia un dispositivo diverso da OnePlus 10T, una sua variante o proprio lo stesso modello.