OnePlus Z, smartphone top di gamma con prezzo mini: le caratteristiche

Il OnePlus Z, lo smartphone top di gamma lowcost su cui sta lavorando l’azienda cinese, è tornato al centro di indiscrezioni e rumors. Il dispositivo doveva debuttare tra aprile e maggio insieme al OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro, ma lo scoppio della pandemia globale ha cambiato i piani di OnePlus. Le ultime indiscrezioni aiutano a fare ordine sulle caratteristiche tecniche del dispositivo e sulla possibile data di uscita.

Il OnePlus Z dovrebbe essere presentato nella seconda metà di luglio e debuttare sul mercato nelle settimane successive, in piena estate. Novità importanti anche per quanto riguarda la scheda tecnica: inizialmente si ipotizzava la presenza del chipset MediaTek Dimensity 820, processore lowcost con supporto al 5G, invece alla fine l’ha spuntata lo Snpadragon 765G, SoC di pari livello e che dovrebbe garantire un po’ più di affidabilità. Il OnePlus Z sarà sotto tutti i punti di vista un vero e proprio top di gamma, come testimoniano i 12GB di RAM e la tripla fotocamera posteriore.

Le caratteristiche del OnePlus Z

Il OnePlus Z inaugura una nuova stagione per l’azienda cinese che torna a competere anche nella fascia medio-alta del mercato. Dopo essersi focalizzata solo sul settore premium che ha portato a un generale aumento dei costi, OnePus ha deciso di lanciare uno smartphone dall’ottimo rapporto qualità-prezzo. E vedendo la scheda tecnica del OnePlus Z apparsa su GeekBech (piattaforma dove i produttori testano i dispositivi prima del lancio sul mercato), ci troviamo di fronte a un vero e proprio top di gamma.

A bordo ci sarà il processore Snapdragon 765G che supporta la connessione alla rete super-veloce, con affianco 8-12GB di RAM e 128-256GB di memoria interna a seconda del modello scelto. Lo schermo avrà una diagonale da 6,5 pollici con risoluzione FullHD+ e refresh rate a 90Hz.

Nella parte posteriore trova posto una tripla fotocamera con sensore principale da 48 Megapixel, grandangolare da 16 Megapixel e teleobiettivo da 13 Megapixel. Nella parte frontale, invece, c’è una fotocamera da 16 Megapixel.

La batteria dovrebbe essere da 4000mAh con supporto alla ricarica rapida. Il OnePlus Z arriverà sul mercato con Android 10 e l’interfaccia OxygenOS 10, ma ben presto dovrebbe essere disponibile l’aggiornamento ad Android 11.

Prezzo e data di uscita OnePlus Z

Secondo le ultime indiscrezioni, OnePlus starebbe preparando un evento di presentazione per la prima metà di luglio, ma ancora non ci sono conferme. Per quanto riguarda il prezzo del OnePlus Z, la versione base dovrebbe partire da circa 500 euro.