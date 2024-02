Oppo A16, con le offerte Amazon il prezzo è davvero imbattibile

Fonte foto: Framesira / Shutterstock

Tra i prodotti più interessanti nella categoria degli smartphone low cost troviamo sicuramente Oppo A16, un telefono dal design classico e con una scheda tecnica che rinuncia a tutti gli eccessi a beneficio di una grande semplicità e di un prezzo estremamente vantaggioso.

Parliamo di un device funzionale e facile da usare per gli utenti che non hanno bisogno di funzioni particolari, ma cercano un dispositivo da usare per social, messaggistica, navigazione sul web e qualche foto punta e scatta.

Trattandosi di un entry level ciò che è davvero importante per questo telefono è il prezzo estremamente vantaggioso e, grazie agli sconti su Amazon, scende addirittura sotto i 130 euro, l’occasione perfetta per chi deve acquistare un nuovo smartphone che punta essenzialmente al risparmio.

Oppo A16 – MediaTek Helio G35 – Versione 3/32 GB

Oppo A16: scheda tecnica

Oppo A16 ha un display IPS LCD da 6,52 pollici, con risoluzione HD+ (720×1.600 pixel) e refresh rate fino a 60 Hz.

Il processore scelto da Oppo è un MediaTek Helio G35 coadiuvato per questa offerta da 3 GB di RAM e 32 GB di memoria per l’archiviazione, espandibile fino a un massimo di 256 GB tramite scheda microSD.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 13 MP (f/2.2), un sensore per gli scatti macro da 2 MP (f/2.4) e uno per la profondità da 2 MP (f/2.4). La fotocamera frontale, invece, è da 8 MP (f/2.0).

Oppo A16 è uno smartphone con connessione 4G, quindi l’utente non potrà usarlo per navigare sulla nuova rete veloce. Tra le altre connessioni disponibili ci sono il WiFi 5, il Bluetooth 5.0, l’USB-C. Lo smartphone low cost di Oppo ha anche una uscita audio per il jack da 3,5 mm, da usare con le cuffiette a filo. Ci sono poi le classiche connessioni satellitari per la geolocalizzazione.

La batteria ha una capacità molto elevata, ben 5.000 mAh, e la ricarica è via cavo da 10 W. Il sistema operativo è Android 12 con interfaccia utente proprietaria ColorOS 12.1.1.

Oppo A16: l’offerta su Amazon

Oppo A16 è uno smartphone economico, l’ideale per chi ha bisogno di un dispositivo estremamente intuitivo, con una buona autonomia che supera anche i due giorni di utilizzo e, naturalmente, dal costo contenuto.

Per portare a casa questo telefono bisogna spendere 159,99 euro ma, grazie alle ottime offerte su Amazon, il prezzo scende a 126 euro (-21%, -33,99 euro), uno sconto da non sottovalutare che rende questo smartphone ancora più conveniente e davvero alla portata di tutti.

